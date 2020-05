Kreativ-Pakete gegen Corona-Langeweile für Jugendliche im Kreis Leipzig

Bad Lausick

Normalerweise ist auf der „Rolle“, der Alten Rollschuhbahn in Bad Lausick, ordentlich Betrieb. Doch in Corona-Zeiten ist auch das Domizil des Kinder- und Jugendrings verwaist. Deshalb haben die Akteure nun verschiedene Kreativ-Pakete geschnürt, um weiter an der „Rolle“ zu bauen. Wer will, kann die Materialien abholen und zu Hause kreativ werkeln.

Zaun als Freiluftgalerie: Zur Abgrenzung von der „Dirtbike-Piste“ zum übrigen Gelände soll ein Zaun gebaut werden – mit schön bemalten Zaunlatten. Also an alle Künstler oder solche die es werden wollen: Ran an die Pinsel!

Mosaikfliesen: An der Rückwand des Gebäudes soll eine Außenküche zum gemeinsamen Draußenkochen entstehen – mit schön gestalteten Mosaikfliesen. Dabei werden die Steine nach Anleitung auf Holzplatten geklebt.

Zur Galerie Wer die Kreativ-Pakete abholt, auspackt und loslegt, wird kleine Kunstwerke erschaffen, wie sie auf den folgenden Fotos gezeigt werden. All diese Dinge sollen später auf dem Gelände des Kinder- und Jugendrings in Bad Lausick Verwendung finden.

Bunte Fahrradfelgen für Felgendom: Auf der großen Wiese soll ein Felgendom aus alten Fahrradfelgen, die in der Radwerkstatt anfallen, entstehen. Neben einer Begrünung mit Rankpflanzen wäre ein bisschen Farbe als zusätzlicher Hingucker gut. Deshalb sollen die Felgen mit Wollresten bunt gestaltet werden.

Blühende Pflanzen selbst ziehen: Bald werden sich auf der „Rolle“ wieder Menschen treffen, miteinander Sport treiben, kaputte Dinge reparieren oder neue Dinge entstehen lassen. Damit sich Mensch und Insekten wohlfühlen, soll es grün, bunt und wohlriechend sein im Garten. Wer Lust hat, kann zu Hause nach Anleitung die Samen in die Erde bringen. Wenn die Pflanze den Topf gut durchwurzelt hat, wird auf der „Rolle“ ein schöner Platz zum Einpflanzen gesucht.

So sieht eine Fahrradfelge im Wolldesign aus. Quelle: privat

Insektenbett als Zaunfigur: Nützlinge wie der gemeine Ohrenknieper brauchen einen huscheligen Schlafplatz. Damit das menschliche Auge auch was davon hat, können Zaunfiguren aus Ton modelliert werden. Das geht auch zu Hause, in der „Rolle“ werden die kunstvollen Insektenbetten später gebrannt.

Graffiti-Projekt „Corona allein zu Haus“: Jugendliche können zu Hause mobile Holzplatten besprühen. Später soll daraus eine Freiluftgalerie werden, die besten Werke erhalten Preise.

So funktioniert’s: Die Materialien für alle Angebote können beim Kinder- und Jugendring in Bad Lausick, Glastener Str. 10, abgeholt (9 bis 18 Uhr wochentäglich) – oder auch nach Hause gebracht werden. Das Angebot ist kostenlos, Spenden jedoch willkommen. Kontakt per E-Mail rolle@kjr-ll.de oder Telefon 0163/6878787. Der Verein bittet darum, die üblichen Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten.

Fotos von den Arbeiten sind erwünscht, um sie in sozialen Netzwerken zu teilen. All die Kreativ-Pakete werden gepackt vom Flexiblen Jugendmanagement und dem Projekt ‚face to face - interkulturelle Begegnung‘ des Kinder- und Jugendrings.

Von Claudia Carell