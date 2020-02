Kreismuseum Grimma: Das sind 2020 die Sonderausstellungen

Grimma

Die nächste Sonderausstellung im Kreismuseum Grimma wirft ihren Schatten voraus. Sie rückt einen der bedeutendsten sächsischen Kunstkeramiker des 20. Jahrhunderts in den Mittelpunkt: den Frohburger Kunsttöpfer Kurt Feuerriegel (1880-1961).

Kurt Feuerriegel soll nach Kohren locken

Es ist eine Gedenkausstellung zum 140. Geburtstages des Mannes, der an vielen sächsischen Orten seine Handschrift hinterlassen hat und dessen Schaffen das Museum vor Augen führen möchte. Der Töpferbrunnen in Kohren-Sahlis und das Töpfermädchen in Frohburg gehören in der Region wohl zu seinen eindrucksvollsten Schöpfungen. In Chemnitz zieren seine Arbeiten das Treppenhaus des Agricola-Gymnasiums.

Die Grimmaerin Kerstin Noack ist Stammbesucherin im Kreismuseum und bekennender Feuerriegel-Fan. „Sie sammelt alles Mögliche des Töpfermeisters und hatte die Idee für eine gemeinsame Sonderschau“, berichtet Museumschefin Martia Pesenecker. Das Museum greife damit ein kreisliches Thema auf und animiere vielleicht auch zu Ausflügen ins Kohrener Land. In der Ausstellung, die am 23. Februar um 15 Uhr eröffnet wird, werden Skulpturen und Geschirr des Kunstkeramikers ebenso zu sehen sein wie Fotos. Denn Feuerriegel habe viel im bauplastischen Bereich gearbeitet, erklärt Pesenecker.

Eines der schönsten Werke Feuerriegels in Nahaufnahme: Der Kohrener Töpferbrunnen. Quelle: Jens Paul Taubert

Roggenmühle wie Phönix aus der Asche

Das Kreismuseum wartet jedes Jahr mit drei Sonderausstellungen auf. Die zweite Offerte ab 28. Juni ist eingebettet ins Jahr der Industriekultur in Sachsen. Die Museumscrew wird dabei die Grimmaer Großmühle ins Licht rücken. Das Thema wurde auch ausgewählt, weil derzeit die einstige Roggenmühle wie Phönix aus der Asche steigt und in diesem Jahr ihrer neuen Bestimmung für den Seesportverein übergeben werden soll.

Pesenecker ist mit dem Museum Schloss Bernburg einen Leihvertrag eingegangen, um Mühlenmodelle und Gegenstände des einstigen Großmühlenbesitzers Hermann Gleisberg zeigen zu können. Der hatte in Grimma 1952 das erste Mühlenmuseum in der DDR gegründet, fand aber, als er es abgeben wollte, keine offenen Ohren in seiner Heimatstadt. In Bernburg habe er für seine Sammlung dann einen Interessenten gefunden, plaudert Pesenecker aus dem Nähkästchen. Nun kommen einige der Stücke während der Ausstellung, die vorrangig Fotos präsentieren wird, zurück nach Grimma. Gleisberg hatte zu Mühlen auch umfangreiche Forschungen angestellt.

Sandmännchen-Ausstellung ist geplatzt

Ab 29. November gibt es dann die obligatorische Weihnachtsausstellung. Allerdings hat sich Peseneckers Plan für eine Sandmännchen-Schau zerschlagen. Der RBB habe sie zunächst ein halbes Jahr hingehalten und dann eine Leihgebühr von fast 5000 Euro verlangt, erzählt die 60-Jährige. Eine Summe, die für kleine Museum mit seinem schmalen Budget utopisch ist.

Das beschauliche Museum in der Paul-Gerhardt-Straße, das sich seit 1956 in Trägerschaft des Kreises befindet, zählte im vorigen Jahr rund 4000 Besucher – ein Plus. Als Magnete erwiesen sich die Sonderausstellungen „Chic im Osten“ und „ Weihnachten in Grimma“. Der MDR sendete Beiträge zu beiden Offerten, über die Schau zur DDR-Mode berichtete sogar das ZDF. „Dadurch kamen die Leute von sonst woher“, freut sich Pesenecker.

Zog 2019 zahlreiche Besucher und auch TV-Sender an: Eine Ausstellung über DDR-Mode. Quelle: Thomas Kube

Das Kreismuseum, das in diesem Jahr neben den Sonderausstellungen acht weitere Veranstaltungen im Programm hat, liegt derzeit in ruhigem Fahrwasser. Vor Monaten hatten die Pläne der Kreisverwaltung bezüglich einer anderen Trägerstruktur für Wirbel gesorgt. Momentan ist das in den Hintergrund gerückt, wie Beigeordnete Ines Lüpfert verdeutlicht. 2019 sei alle Kraft ins Museum Wyhra gesteckt worden, „eine konkrete Strategie für Grimma haben wir noch nicht“. Der Kreis sei aber nach wie vor an einem Gespräch mit der Stadt Grimma interessiert.

Laut Lüpfert ist 2020 der Betrieb des Museums gesichert. Für Unterhalt und Personal sind dazu etwa 200.000 Euro im Etat verankert. 18.000 Euro davon kann das Museum für Veranstaltungen, Ankäufe und weitere museale Arbeit ausgeben. „Unsere Hauptaufgabe ist das Sammeln, Bewahren, Forschen und Ausstellen“, betont die Leiterin des Hauses. Dazu sollen auch weitere Objekte auf der Internet-Plattform „Museum Digital“ eingestellt und so für Forschungen zugänglich gemacht werden. Dazu hat das Museum bei der Landesstelle für Museumswesen 10.000 Euro für die Einstellung einer stundenweisen Fachkraft beantragt. Pesenecker rechnet im Frühjahr mit dem Bescheid.

Kreismuseum Grimma – Ein Blick in die Veranstaltungen 22. März, 10 Uhr: Eierbatiken mit Monika Ursula Krause, ein Mitmachprogramm. 4. und 5. April, je 15 Uhr: Führungen zum Thema „Handwerk in Grimma“ anlässlich der Europäischen Tage des Kunsthandwerks. 19. April, 10 Uhr: Zwischen Kunst und Kitsch –Antiquitätenschätzung mit Ingo Henjes. 17. Mai, 11 Uhr: Zum Museumstag Filmvorführung „Steinabbau am Hengstberg“ mit Manfred Pippig. 20. September, 15 Uhr: 350 Jahre August der Starke – Bildervortrag mit Thomas Frantzke. 10. Oktober, 15 Uhr: Papiertheater mit Liedern zur Jarkenharfe mit Ulrike Richter: „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“. 7. November, 15 Uhr: Hutzennachmittag mit dem Zither-Duo Birgit Weber und Matthias Duteloff. 8. November, 15 Uhr: Hutzennachmittag mit den Vugelbeern aus Altenberg-Geising.

Von Frank Prenzel