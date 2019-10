Kreismuseum Grimma hat Chance auf wertvolles Bowlengefäß

Grimma

Die Offerte kam vermutlich überraschend: Das Kreismuseum Grimma hat die Möglichkeit, ein wertvolles Bowlengefäß aus dem Besitz des einstigen Golzerner Papierfabrikanten Max Schroeder anzukaufen. Eine Nachfahrin des damaligen Fabrikbesitzers hat das Angebot unterbreitet. Ihr ist es ein Anliegen, dass das Gefäß in der Region Grimma bleibt.

Weil die Einrichtung in der Paul-Gerhardt-Straße bekanntlich nicht auf Rosen gebettet ist, spannt sich der „Freundeskreis des Museums Grimma“ vor den Karren. Er möchte die Bowle für das Kreismuseum erwerben. Es sei ein interessantes und gleichzeitig prächtiges Stück Stadtgeschichte, schwärmt Vereinsvorsitzender Peter Fricke.

Verein stellte Anträge auf Förderung

Der Verein hat seinen Worten zufolge bereits bei der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen und der Muldentaler Sparkasse Anträge auf Fördergeld gestellt. „Aber es fehlen noch 1000 Euro, weshalb der Verein um Spenden bittet.“ Die Sammlung des heutigen Kreismuseums sei vor mehr als 100 Jahren durch bürgerschaftliches Engagement begründet und dann weitergeführt worden, so Fricke.

Daher sei der Museumsverein guter Hoffnung, dass sich die Grimmaer „auch heute noch für ihr geschichtliches Erbe interessieren und den Erwerb der Bowle durch kleine bis größere Geldspenden ermöglichen“.

Vereinsvorsitzender Peter Fricke vom Freundeskreis will die Bowle für das Kreismuseum kaufen. Quelle: Frank Prenzel

Fabrikant ließ Gefäß 1893 anfertigen

Zu dem Gefäß, das angekauft werden soll, kann der Vereinschef detailliert Auskunft geben: „ Max Schroeder hatte die Bowle sowie zwei weitere Weinkühler im Dezember 1893, unter Verwendung seiner Münzsammlung, bei dem Grimmaer Gold- und Silberschmiedemeister Wilhelm Noack in Auftrag gegeben.“ Damit verbinde sich gleich noch eine zweite namhafte Grimmaer Persönlichkeit mit diesem Gefäß. Dessen Geschäft habe sich bis zum Ende der 1960er-Jahre in der Langen Straße 41 befunden.

Viel bekannt ist auch über den einstigen Fabrikanten. Max Schröder übernahm die Papierfabrik Golzern 1877 von seinem Vater Adolf. Wenige Jahre später ließ er in Grimma die Gattersburg errichten und verlegte nach deren Fertigstellung 1885 seinen Wohnsitz hierhin. Die schöne Gartenanlage mit der künstlichen Ruine aus Bruchsteinen geht auch auf seine Initiative zurück, informiert der Vorsitzende des Förderkreises.

Papierfabrikant Max Schroeder hatte die Bowle sowie zwei weitere Weinkühler im Dezember 1893 gekauft. Quelle: privat

Unternehmer tat viel für seine Arbeiter

Die Papierfabrik inmitten der Mulde stellte vor allem Spezialpapiereher, die in ganz Deutschland und im Ausland gefragt waren. Schröder sei es ein Anliegen gewesen, so Fricke weiter, die Lebensbedingungen seiner Arbeiterschaft zu verbessern und sich damit einen bleibenden Stamm gut ausgebildeter Arbeitskräfte heranzuziehen.

„So ließ er 1886 auf der Flur Bahren für seine Arbeiter eine Werkssiedlung samt Lebensmittelladen, Betstube, Bücherei, Musiksaal und Schule errichten. Außerdem führte er Familienversicherung, Krankenfürsorge, Pensionskasse und eine Sparkasse ein.“

Die Papierfabrik Golzern inmitten der Mulde stellte vor allem Spezialpapiere her. Quelle: Photo-Pippig

Spenden halfen der Stadt Grimma und der Kirche

Schroeder sorgte laut Fricke auch mit namhaften Geldbeträgen für die Verschönerung der Stadt Grimma und die Verbesserung der Lebensbedingungen. So stiftete er 10.000 Mark zum Bau einer Hochdruckwasserleitung, 1000 Mark dem Verschönerungsverein und 1200 Mark der Bürgerschule. „Der Grimmaer Frauenkirche schenkte er die großen bunten Bleiglasfenster, die noch heute im Gotteshaus besichtigt werden können. Nach dem Muldenhochwasser 1897 stiftete er für die Klosterkirche das neue Kirchengestühl und eine Heizanlage.“

Schroeder sei nicht nur Mitglied des Kirchenvorstands, sondern auch Stadtverordneter gewesen. 1901 starb der Unternehmer und hinterließ der Stadt Grimma 50.000 Mark, deren Zinsen zu gemeinnützigen Zwecken verwendet werden sollten. „Insgesamt kann man einschätzen, dass Schroeder viel für seine neue Wahlheimat getan hat“, konstatiert Fricke und wirbt im Namen seines Vereins nun um finanzielle Unterstützung beim Ankauf der wertvollen Bowle.

Spenden können überwiesen werden auf das IBAN-Konto DE65860502001041036872 bei der Sparkasse Muldental.

Von Frank Prenzel