Kreismuseum Grimma profiliert sich in der Corona-Krise

Kein Besucher stapft im Kreismuseum in Grimma die Treppen hinauf und durchstreift die Räume. Es herrscht beklemmende Stille. „Vor April oder Mai werden die Museen wohl nicht wieder öffnen dürfen“, vermutet Museumsleiterin Marita Pesenecker, die mit ihrem Team dennoch keine Langeweile hat. „Die Corona-Pause verschafft uns die Möglichkeit, intensiver als sonst museologische Facharbeit vorzunehmen.“

Bestand aus Grimma wird im Internet sichtbar

Dabei geht es in erster Linie um die digitale Aufarbeitung und Sichtbarmachung des Bestandes. Die Landesstelle für Museumswesen bewilligte dem Kreismuseum für 2020 Fördermittel, mit deren Hilfe über 400 Fotos aus der umfangreichen Sammlung digitalisiert und auf der Internet-Plattform „museum-digital: sachsen“ platziert werden konnten. Seit Jahresende stehen die historischen Ansichten nebst Begleittext online und können eingesehen werden.

Mit dem Geld wurden Pesenecker zufolge eine computererfahrene Fachfrau und verschiedene Dienstleistungen der Softwarefirma Startext bezahlt. „Die sächsische Landesstelle startete mit uns sozusagen ein Pilotprojekt zur Umwandlung von Daten von einer Datenbank in eine andere.“ Die vielen Arbeitsschritte habe Museologin Lore Liebscher geleistet.

Nebeneffekt: die Fotosammlung wird aufgeräumt

„Als Nebeneffekt haben wir begonnen, die gesamte Fotosammlung zu überarbeiten“, erläutert Pesenecker. Bildinhalte seien jetzt textlich genau erfasst. Veranstaltungen wie Feste, Paraden, oder Theateraufführungen würden beschrieben und Abläufe zum Teil geschildert. „Dazu war eine umfangreiche Zeitungsrecherche notwendig“, so die Chefin. Zu den Themen gehören ihren Worten zufolge das Husarenregiment, die Schützengesellschaft, die Schulen, das Kriegsgefangenenlager Golzern, Stadtansichten, Stadtfeste und andere Feierlichkeiten. Bei der Arbeit wurde das Museum von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitgliedern des Fördervereins unterstützt.

Auf der Plattform „museum-digital: sachsen“ können große und kleine Museen Informationen zu ihren Sammelstücken veröffentlichen. „Sie umfasst Objekte verschiedenster Art, die durch vielfache Verweise miteinander verknüpft werden, um Zusammenhänge zu veranschaulichen und das Auffinden zu erleichtern“, erklärt Pesenecker. Bürger könnten ihr Wissen einbringen. „Korrekturen und ergänzende Informationen nehmen wir gern entgegen.“

Historische Ansichten von Grimmaer Markt und Gattersburg

Die mehr als 400 Fotos, die das Kreismuseum jetzt einstellte, geben spannende Einblicke in die Grimmaer Stadtgeschichte. Interessant sei auch, wie sich das Stadtbild im Laufe der Zeit verändert hat, weiß Pesenecker. Einige Bilder zeigen den Markt mit den Vorgängerbauten der heutigen Sparkasse, andere den Oberen Bahnhof, als er noch als Schmuckstück die Reisenden empfing. Ein Foto aus den 70er-Jahren des 19. Jahrhunderts bildet den Vorgängerbau der heutigen Gattersburg ab. Papierfabrikbesitzer Max Schroeder formte die Villa in den 1880er-Jahren zur heutigen Gestalt und ließ im Park künstliche Ruinen anlegen.

Mit Fördergeld soll Digitalisierung 2021 fortgeführt werden

Das Kreismuseum hat auch für 2021 einen Fördermittelantrag bei der Landesstelle für Museumswesen eingereicht, um weitere Sammlungsstücke auf „museum-digital“ veröffentlichen zu können. Ein zweites Vorhaben sei in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der Sächsischen Landesbibliothek — Staats- und Universitätsbibliothek Dresden geplant, erläutert die 61-Jährige. „Hier geht es um die Digitalisierung von regionalen Schriften und Büchern aus der Museumsbibliothek. Danach sind auch diese im Internet einsehbar.“

Blick aufs Kreismuseum in Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Ein Klick auf die Museums-Homepage lohnt sich ebenfalls. Interessenten finden hier unter der Rubrik „Ausstellungsrückblick“ stadt- und kulturgeschichtlichen Themen. Neben Texten und Fotos sind einige kleine Filme eingestellt. In Zusammenarbeit mit Detlef Rohde entstand im vorigen Jahr ein virtueller Rundgang durch das Kreismuseum. Er kann auf der Startseite oder bei YouTube aufgerufen werden.

Sonderausstellung zur Großmühle Grimma in Vorbereitung

Im Corona-Jahr 2020 konnte das Museum in der Paul-Gerhardt-Straße nur zwei seiner sonst drei Sonderausstellungen anbieten. Die Offerte zum sächsischen Kunstkeramiker Kurt Feuerriegel wurde bis zum November verlängert, während die liebevoll vorbereitete Spielzeugausstellung für die Weihnachtszeit bislang ohne Besucher auskommen muss. „Wir lassen sie jetzt erst mal stehen und wollen sie nach dem Lockdown noch zwei Monate zeigen“, verspricht Pesenecker. Danach soll sie Platz machen für die eigentlich schon 2020 geplante Sonderausstellung zur Großmühle Grimma, an der das Team momentan arbeitet. Sie ist ein Beitrag des Kreismuseums zum Industriekultur-Thema in Sachsen. „Wir liegen auch so zeitlich genau richtig“, meint Pesenecker. Denn im Sommer soll der Wiederaufbau der Roggenmühle beendet sein.

https:// sachsen.museum-digital.de / www.museum-grimma.de

