Kreisrätin fordert Stopp der Testungen und Masken an Schulen – Landrat wehrt ab

Einen sofortigen Stopp der Schnelltests und des Masketragens an Schulen im Landkreis Leipzig fordert die parteilose Kreisrätin Roswitha Brunzlaff aus Belgershain. Aus ihrer Sicht kann beides krebserregend sein, weshalb Landrat Henry Graichen (CDU) einschreiten müsse. Dieser allerdings wehrt ab. Rückendeckung erhält er von dem bekannten Forscher Mark Benecke, der sich als Sachverständiger mit biologischen Spuren beschäftigt – und im Fall von Masken und Teststäbchen keine Gefahr sieht.

Stoff Ethylenoxid zur Sterilisation von Medizinprodukten

„Eltern machen sich große Sorgen und wandten sich an mich zum Stoff Ethylenoxid, mit dem laut Packungsbeschriftung oder Beipackzettel die Stäbchen beziehungsweise die Masken sterilisiert wurden“, schildert Brunzlaff, die vergangenes Jahr aus der Linkspartei wegen deren Corona-Politik ausgetreten war. „Das Gas Ethylenoxid wird zur Sterilisation von Nahrungsmitteln und Medizinausrüstung verwendet. Es ist giftig und krebserregend, wie eine Dokumentation aus dem Deutschen Bundestag vom September 2020 zeigt.“

Brunzlaff leitet Risiko für Maskenträger ab

Brunzlaff leitet daraus ein Risiko her, das alle Menschen betreffe. Sie bleibe aber bei ihrer Linie, vor allem eine Gefährdung des Kindeswohls abwenden zu wollen. Schnelltests und das Maskentragen müssten bis zur Klärung des Sachverhalts ausgesetzt werden. „Denn wir können nicht zulassen, dass Kinder über die Schleimhäute krebserregende Stoffe aufnehmen“, argumentiert sie.

Landrat Graichen müsse sich öffentlich an die Schulleiter, Schulträger und alle für Schüler Verantwortlichen wenden und diese auf ihre Pflicht hinweisen, Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen beim unmittelbar Vorgesetzten geltend zu machen. „Die aktuelle Verordnung des Freistaates zwingt den Landrat und uns Kreisräte, für unsere Bürger eine Abwägung vorzunehmen zwischen der Möglichkeit, dass ein Kind an Krebs wegen der verordneten Masken und Tests erkranken oder versterben könnte, und der eventuellen Möglichkeit, dass ein Kind an Corona erkrankt oder stirbt, wovor es geschützt werden soll“, so Brunzlaff.

Und weiter: „Unser Rechtssystem ist so angelegt, dass zwar die Verordnungen von der Landesebene kommen, im Falle von Anklagen wegen Schäden sich dann aber die Verantwortungsträger in den Landkreisen und kreisfreien Städte vor Gerichten verantworten müssten.“ Das heiße, wer als Schulleiter oder Lehrer, Schulträger oder Landrat in Kenntnis der Situation nichts unternimmt, mache sich strafbar und könne bei wissentlichem Handeln mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren belangt werden.

Landrat Graichen wehrt ab

Landrat Graichen sieht sich indessen nicht zum Handeln genötigt. „Die Masken- und Testpflicht gilt für alle und kann daher auch nicht durch einzelne Gesundheitsämter außer Kraft gesetzt werden“ richtet seine Pressesprecherin Brigitte Laux aus. Zur Frage der Sicherheit von Tupfern und Masken lässt sie wissen: „Beide verfügen über eine CE Zertifizierung, sind vom Bundesinstitut für Arzneimittel geprüft und als Medizinprodukt als unbedenklich eingestuft. Damit müsste man sich bei Bedenken zu gesundheitlichen Nachteilen, Nebenwirkungen oder Spätfolgen an diese Institution wenden.“

Allgemeinhin werde Ethylenoxid zur Sterilisierung von Medizinprodukten verwendet. Ein großer Teil dieses Prozesses bestehe darin, sicherzustellen, dass keinerlei Rückstände des Ethylenoxid-Gases auf den Produkten zurückbleibt. Zum Schluss, so Laux, müssten die Produkte auf Ethylenoxid-Rückstände überprüft werden.

Sachverständiger Biologe: Keine Probleme mit Rückständen aus Masken

„Woher kommt die Aufregung?“, fragt sich Deutschlands einziger öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für biologische Spuren, der promovierte Kölner Kriminalbiologe Mark Benecke. „Viele Menschen essen ungesunde Nahrung, sind übergewichtig, bewegungsarm, lassen längere Zeit Sonne auf ihre Haut und ähnliches. Das alles ist tausendfach gefährlicher, als mögliche Rückstände in Pandemie-Masken es sein können.“ In Labors und Krankenhäusern würden er wie auch seine Kolleginnen und Kollegen regelmäßig und gerne Masken tragen, oft tagtäglich und sehr lange. Noch nicht ein einziges Mal in Millionen von Fällen habe es Probleme mit Masken gegeben.

Grenzwerte gelten für Erwachsene

Alle Produkte, die mit Ethylenoxid begast werden, würden „gelüftet“, um sicherzustellen, dass die in der Norm festgelegten Grenzwerte eingehalten werden. Diese Grenzwerte seien in Abhängigkeit von der Kontaktdauer und Anwendung in der aktuell gültigen Norm festgelegt worden, zugrunde lag dabei laut Benecke die Berechnung für einen Erwachsenen mit einem Gewicht von 70 Kilogramm. Risiken müssten patientenspezifisch bewertet werden, woraus sich die Forderung ableite, dass in einer kommenden Neufassung „die Grenzwerte für Rückstände an Kinder und Säuglinge angepasst werden müssen“, erklärt er.

Brunzlaff sieht weiter Gefahr

Hier setzt Roswitha Brunzlaff an. „Solange Grenzwerte für Kinder nicht erforscht, geprüft und in der Anwendung kontrolliert werden, bleibt unterm Strich ein Krebsrisiko für Kinder, das nicht einfach so abgetan werden kann“, meint sie. Grundsätzlich fragt sie sich, „ob die zu großen Teilen aus China stammenden Masken und Teststäbchen überhaupt genügend kontrolliert werden.“

