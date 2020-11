Kreissportbund: Lauf-Wettbewerb #VereinsChallenge mit Wahnsinns-Endspurt

Naunhof

Klasse gelaufen: René Schober und sein Team vom Kreissportbund Landkreis Leipzig ( KSB) sind überwältigt vom Ergebnis ihres Wettbewerbs „#VereinsChallenge“. Sie hatten die Mitgliedsvereine aufgerufen, im Oktober möglichst viele Kilometer per pedes und im Rollstuhl zu sammeln. Und mit „eurem Wahnsinns-Endspurt“, wie der KSB-Geschäftsführer den Teilnehmern mitteilt, ist tatsächlich das Ziel „Lauf mit uns um die Welt“ noch geknackt worden. Mit dem Gesamtwert von 41 230,91 Kilometer wurde die symbolische Erdumrundung geschafft: „Wir sind total begeistert und applaudieren kräftig!!!“ Inzwischen sind die Sieger benannt und die Preisträger benachrichtigt.

Wettbewerb für Comeback des Breitensports in Corona-Zeiten

Ausgangspunkt für die Aktion waren die Corona-Einschränkungen für den Breitensport in den vergangenen Monaten gewesen. Mit dem Wettbewerb gab der KSB einen zusätzlichen Anreiz für das „Comeback“ an Bewegung; natürlich ohne zu wissen, dass der November einen noch stärkeren Stopp für den Amateursport bringen würde. Doch beim Laufen, Wandern, Walken, Spazierengehen und Rollstuhlfahren könnten die Aktiven ja allein oder (da noch) in kleinsten Gruppen der Pandemie trotzen.

Herzschlagfinale in überaus starker Abschlusswoche

Beim Zwischenstand am 23. Tag lag die ausgerufene Vorgabe noch in weiter Ferne. Mit rund 19 400 Kilometer war noch nicht mal die Hälfte der avisierten 40 000 Kilometer erreicht. Allerdings: „Ungläubig und mit Gänsehaut haben wir die letzte Woche der ,#VereinsChallenge‘ mit großem Staunen verfolgt“, so Schober. Im „Herzschlagfinale“ sei doch noch gelungen, „was wir eigentlich nicht mehr für möglich gehalten hatten“. Das Fazit des KSB-Geschäftsführers: „Unsere Sportvereine haben großes Kämpferherz bewiesen und damit eindrucksvoll gezeigt, welchen Stellenwert sie haben und wie sie Menschen in Bewegung bringen können.“

Teilnahme von Vereinsmitgliedern und nicht Organisierten

Schließlich haben nicht nur Mitglieder der Gemeinschaften über sogenannte Lauftracker und eine Online-Ergebnisplattform digitale Kilometer gesammelt. „Wichtig ist uns auch, dass viele nicht Organisierte dabei waren.“ Insgesamt, so ergab die Statistikauswertung, nahmen 396 Akteure für 31 Vereine teil.

Überragende Kilometer-Zahlen in der Wertung

Nahezu unglaublich sind die Resultate der Hobby-Sportler. Immerhin 207 waren mehr als 100 Kilometer unterwegs, 23 davon übertrafen die doppelte Distanz. Selbst dieser Wert reichte längst nicht für die Top 10. Bester Einzelläufer war Robin Großmann mit 682,12 Kilometer, die er als Vereinsfremder für den ESV Lok Beucha ablieferte. Mit aufs „Treppchen“ stiegen Thomas Nitz (678,8 Kilometer) und Annett Thürigen (615,40 Kilometer), beide vom Hundesportverein Leipzig-Süd/ Markkleeberg. Diese zwei Vereine räumten auch in der Abschlusswertung ab. Beucha siegte (9679,21 Kilometer), die Markkleeberger wurden Dritte (5449,52 Kilometer). Dazwischen schob sich noch der Colditzer Kanu- und Sportverein auf Platz zwei (8120,29 Kilometer).

Wird fortgesetzt.

Von Olaf Krenz