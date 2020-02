Kretschel in Parthenstein bereit zur Kandidatur

Parthenstein

Jürgen Kretschel (parteilos) tritt voraussichtlich im Mai nochmals zur Bürgermeisterwahl an. Das war am Rande der Parthensteiner Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend im Versammlungsraum der Feuerwehr Klinga zu erfahren. Dort stellte sich auch der Neue im Rathaus des Dorfes vor, der ihn in anderer Funktion teilweise beerbt.

„Die Unabhängige Wählervereinigung – Bürgerkomitee beabsichtigt, mich für die Wahl am 17. Mai aufzustellen“, sagte der 65-Jährige der LVZ. Genauso wichtig dieser Satz: „Ich wäre dazu bereit.“ Am 27. Februar will die Gruppierung über die Nominierung abstimmen, wahrscheinlich nur eine Formsache. Möglicherweise geht Kretschel wie vor sieben Jahren sogar wieder als einziger Kandidat ins Rennen. Von einer weiteren Bewerbung ist jedenfalls noch nichts bekannt.

Neuer Mitarbeiter in Gemeindeverwaltung

Seinen Posten als Parthensteiner Außenstellenleiter der Stadtverwaltung Naunhof ist Kretschel allerdings los. Eigentlich sollte er ihn schon Ende November mit dem Eintritt ins Rentenalter abgeben. Weil sich aber kein Nachfolger fand, der ihm als geeignet erschien, ging er in die Verlängerung.

Neu in der Parthensteiner Gemeindeverwaltung: Vermessungsingenieur Christoph Lippold. Quelle: Frank Pfeifer

Am 1. Februar trat nun Christoph Lippold seinen Dienst in der Gemeindeverwaltung an, der sich den Abgeordneten am Donnerstag vorstellte. Anders als Kretschel ist der 35-Jährige aber nicht als Außenstellenleiter eingesetzt, sondern lediglich als Sachbearbeiter für Bau und Liegenschaften in der Gemeinde Parthenstein. Wer also beabsichtigt, etwas zu bauen, oder wer Fragen zu Bebauungsplänen hat, findet in ihm den richtigen Ansprechpartner. Der studierte Vermessungsingenieur war im Vorfeld sieben Monate lang in der Naunhofer Stadtverwaltung im Sachgebiet Liegenschaften tätig.

Schweigeminute für Attentatsopfer

Die Gemeinderatssitzung begann mit einer Schweigeminute für die Attentatsopfer von Hanau, zu der Albrecht Rosenkranz von der Unabhängigen Wählervereinigung aufgerufen hatte. Abgeordnete aller Parteien und Gruppierungen wie auch die Gemeindemitarbeiter und Gäste erhoben sich dafür von den Plätzen. „Allzu oft gehen wir über solche Dinge hinweg. Deshalb ist es gut, einmal innezuhalten“, sagte Kretschel.

Straßenbeleuchtung wird billiger

Der Rat beschloss, die Finanzierung für die neue Straßenbeleuchtung in Pomßen vom vergangenen Jahr auf dieses zu verschieben, weil sich deren Installation etwas verzögert hatte. In der Hauptstraße und einem Teil der Belgershainer Straße hatte der Energieversorger EnviaM die Freileitungen durch Erdkabel ersetzt. Die Kommune musste deshalb neue Masten setzen, die sie gleich mit energiesparender LED-Technik ausstatten ließ. Die geschätzten Kosten in Höhe von 60 300 Euro sollten zu 80 Prozent über das europäische Leader-Programm gefördert werden. „Wir bleiben aber drunter“, verkündete Kretschel.

Erlaubte Ausnahmen

Zwei Ausnahmen von Richtlinien der jeweiligen Bebauungspläne gestattete der Rat einstimmig. In Großsteinberg am See darf ein Bewohner eine größere Doppelgarage bauen, die mit 49,8 Quadratmetern knapp zehn Quadratmeter größer als eigentlich erlaubt ist. Und im Großsteinberger Wohngebiet an der Naunhofer Straße, das gerade entsteht, wird jemandem gestattet, einen kleinen Schuppen auf sein Grundstück zu setzen, auch wenn das Baufenster einen solchen nicht ausweist.

