Krimi, Kino und Kirschen an der Grimmaer Hospitalkapelle

Grimma

Die Mitglieder des Vereins „Kleine Galerie St. Georg – Hospitalkapelle Grimma e.V.“ haben am vergangenen Wochenende ein gutes Timing bewiesen. Sie hatten ihr diesjähriges Kirschfest auf die vergangenen drei Tage gelegt. Und dank sinkender Inzidenzen und den damit verbundenen Lockerungen kehrte in den Vereinsalltag etwas Normalität ein. Drei Tage lang waren die Besucher an der Hospitalkapelle in Grimma eingeladen. Schon der Freitagabend war nach so langer Zeit wieder ein kleiner Höhepunkt, sagt der Vereinschef Gerd Müller-Schramm. Bei der Lesung „Kurzkrimitango“ laß Autor Jan Peter Rose Krimis zur musikalischen Umrahmung von Toni Leuschner am Akkordeon.

Verspätete Sauerkirschernte

Am Samstagnachmittag stand dann die Kirsche im Mittelpunkt. „Unsere Sauerkirschbäume zeigen normalerweise um diese Zeit schon reife Früchte, die wir dann gleich nutzen“, sagt Gerd Müller-Schramm. „Doch dieses Jahr ist wohl alles etwas anders.“ Hausgemachten Kirschkuchen und Kirschlikör gab es dennoch – beim Saft mussten sich die Organisatoren diesmal im Getränkemarkt behelfen. Für die Kinder war eine Bastelstraße, unter anderem mit Linoldruck und einer Leinwand zum Malen, eingerichtet worden.

Ausstellung im kommenden Jahr

Als Künstlerin versuchte sich die kleine Luise Weidner aus Bad Lausick. Sie erhielt dabei Tipps von Vereinsmitglied Gudrun Brom. „Was die Kinder heute malen, wollen wir im kommenden Jahr ausstellen“, sagt sie. Darum sei es wichtig gewesen, dass die Kids unter ihre kleinen Werke auch ein Kürzel schreiben. Der Samstag ging dann noch mit einem Kinofilm zu Ende, auch am Sonntag war noch ein Kinderfilm zu sehen. „Ich kann mir vorstellen, dass wir Filme bei uns demnächst gern öfter anbieten, vor allem alte Defa-Klassiker“, sagt Gerd Müller-Schramm.

Figurentheater im August

Das nächste größere Projekt des zehn Mitglieder zählenden Vereins soll im August ein Figurentheater sein, in das die Einnahmen vom Wochenende schon fließen sollen. „Eventuell findet das Figurentheater dann in der Grimmaer Klosterkirche statt“, so der Vereinschef. An der Sanierung der Hospitalkapelle werden die Vereinsmitglieder ohnehin regelmäßig weiterarbeiten. „Von daher ist es schön, dass die Normalität zurück im Alltag ist.“

Von Robin Seidler