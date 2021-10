Kriminalitätsstatistik: Belgershain gilt als sicheres Pflaster

Belgershain

Auch wenn Belgershain im Speckgürtel von Leipzig liegt, hat es in Sachen Kriminalität nichts mit der Großstadt gemein. Erstmals stellte die Leiterin des Polizeireviers Grimma, Judith Beuchel, im Gemeinderat die Kriminalitätsstatistik des Vorjahrs vor. Sie konnte beruhigen: „Belgershain ist relativ sicher.“

Zwei Drittel des Straftatenaufkommens in der gesamten Polizeidirektion Leipzig entfallen auf die Stadt Leipzig selbst. In das restliche Drittel teilen sich die Landkreise Leipzig und Nordsachsen. Für rund die Hälfte des hiesigen Landkreises ist das Polizeirevier Grimma zuständig, das wiederum den Schwerpunkt seiner Tätigkeit in Grimma selbst sieht. Entsprechend wenige Delikte verteilen sich auf die anderen Kommunen. Und selbst bei diesen liegt Belgershain unter dem Durchschnitt.

Es wird brutaler

Konkret registrierten die Beamten 78 das Dorf betreffende Straftaten im vergangenen Jahr, ein Rückgang um 13 gegenüber 2019. Allerdings häuften sich die Anzeigen, die dem Spektrum Rohheit zugeordnet werden. 2018 waren es 15, im Jahr darauf 17 und 2020 schließlich 18. Laut Beuchel fielen darunter räuberische Erpressungen und in zunehmendem Maße schwere Körperverletzungen, während bei den leichteren ein Rückgang zu verzeichnen war. Das heißt, wenn jetzt hingelangt wird, dann härter als früher.

Fahrräder bei Dieben begehrt

Enorm sank die Zahl der Diebstähle von 28 (2018) auf 18 (2019) und jetzt 16. Geklaut wurde deutlich weniger aus Kellern und von Dachböden. Allerdings griffen die Langfinger mehr in Läden und Büros zu. Auch Fahrräder erfreuten sich bei ihnen wachsender Beliebtheit.

Mehr Drogendelikte

Hinsichtlich der Betrugsfälle gab es nach einer Abnahme von 2018 (neun) zu 2019 (fünf) einen leichten Zuwachs auf sechs im Jahr 2020. In erster Linie ging es hier darum, dass im Internet bestellte Waren nicht bezahlt oder bezahlte Waren nicht geliefert wurden. Über die Jahre konstant blieb mit elf Fällen das Aufkommen an Sachbeschädigungen, sie werden in der Regel an Kraftfahrzeugen registriert. Drogendelikte gab es sieben nach drei in 2019 und sechs in 2018.

Keine schweren Verbrechen

Zur Vorstellung der Statistik im Trebsener Stadtrat hatte es Kritik von Abgeordneten gegeben, weil schwere und extremistische Straftaten nicht mit aufgeführt wurden, die das Revier an übergeordnete Stellen abgibt. Darauf Bezug nehmend fragte Bernd Weisbrich (Freie Wählervereinigung) nach, ob es in Belgershain derartige Verbrechen gab, die das Landes- oder Bundeskriminalamt bearbeitete. „Davon ist mir nichts bekannt“, antwortete Judith Beuchel.

Gute Aufklärungsquote

Erfreut zeigte sie sich über eine erneut hohe Aufklärungsquote in Bezug auf das Dorf. Sie lag 2020 bei 64,1 Prozent und damit über dem Durchschnitt im Direktionsbereich. Ähnliche Werte hatte es 2017 und ’18 gegeben, nur 2019 verschob mit 78 Prozent die Messlatte nach oben.

Von Frank Pfeifer