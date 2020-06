Grimma

In der Stadt Grimma wurden im vorigen Jahr weniger Straftaten registriert als 2018. Die Kriminalität in der reichlich 28.000 Einwohner zählenden Kommune sank um 5,5 Prozent auf insgesamt 1899 Fälle. Gemessen an den Zahlen könne Grimma als sichere Stadt gelten, bilanziert die Leiterin des Polizeireviers Grimma, Judith Beuchel, im LVZ-Gespräch.

Wurzen bei Häufigkeitszahl vor Grimma

Naturgemäß kommen in der Stadt aber mehr Straftaten vor als auf dem flachen Land. Deshalb landete Grimma unter den 14 Kommunen im Muldental bei der sogenannten Häufigkeitszahl auch auf dem zweiten Platz – hinter Wurzen. Diese Zahl, die die Kriminalität auf 100.000 Einwohner berechnet, lag im vorigen Jahr für Wurzen bei 9676 und für Grimma bei 6739.

Anzeige

Mindestens immer drei Streifenwagen unterwegs

„Unser Revier ist gut aufgestellt“, sieht Beuchel einen Grund in der gesunkenen Fallzahl. Es könne gewährleistet werden, ständig mit mindestens drei Streifenwagen auf der Straße zu sein. „Das ist das Minimum, manchmal liegen wir auch darüber“, verdeutlicht die 31-jährige Polizeirätin, die das Revier in der Köhlerstraße seit vorigen Herbst führt.

Weitere LVZ+ Artikel

Die 31-jährige Polizeirätin Judith Beuchel ist die neue Leiterin vom Polizeirevier Grimma. Die gebürtige Torgauerin ist die Nachfolgerin von Polizeioberrat Falk Donner. Quelle: Thomas Kube

Vergleicht man die Grimmaer Kriminalitätsstatistik für 2019 mit dem Vorjahr, fallen einige Fakten ins Auge. So erhöhten sich Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von 28 auf 30 Fälle, dafür sank der angezeigte sexuelle Missbrauch von Kindern deutlich von 13 auf vier Fälle. Beuchel verweist aber darauf, dass es hierbei eine Dunkelziffer geben kann. Um deutliche 20 Prozent sank die Zahl der Körperverletzungen auf insgesamt 160 Fälle, wobei die Zahl der gefährlichen und schweren Körperverletzung (49) annähernd gleich blieb. Zum Straftatbestand des Raubes beziehungsweise der räuberischen Erpressung hatte es das Revier wie im Jahr zuvor mit fünf Straftaten zu tun.

Leute fallen auf Lockangebote im Netz herein

Auch die Betrugszahlen gingen in Grimma zurück von 383 auf 331 Fälle. Schwerpunkt bildet dabei weiterhin der Waren- und Warenkreditbetrug (234). Dahinter verbirgt sich Beuchels Worten zufolge vorwiegend Internet-Betrug. Nicht wenige Leute würden auf Lockangebote im Netz hereinfallen und dann ihre Waren nicht erhalten, nennt die junge Polizeirätin einen dominanten Sachverhalt.

2019 exakt 576 Diebstähle in Grimma angezeigt

Die Polizei musste im vorigen Jahr in Grimma 576 Diebstählen nachgehen (2018: 611). Dabei wurden fast doppelt so viele Autos geklaut – nämlich 15. Auch zwei Mopeds/Kräder und 47 Fahrräder wurden die Beute von Langfingern. „Gelegenheit macht Diebe“, bemüht Beuchel eine alte Volksweisheit. Wer sein Auto offen und noch den Schlüssel stecken lässt, muss sich ihren Worten zufolge nicht wundern. Das gilt auch für wertvolle Gegenstände, die manche Leute sichtbar im Auto lassen. Im vorigen Jahr wurde in Grimma 41 Mal aus oder von Kraftfahrzeugen etwas gestohlen. Hier ging die Fallzahl allerdings deutlich zurück (2018: 75). Manchmal seien bestimmte Sachen – Navigationsgeräte etwa – auf dem Schwarzmarkt nicht nachgefragt, vermutet die Revierchefin einen Grund für die Entwicklung.

102 Ladendiebe in Grimma ertappt

Ladendiebe wurde im vorigen Jahr in Grimma 102 Mal auf frischer Tat ertappt. Dem Revier wurden darüber hinaus 15 Ladeneinbrüche angezeigt, darüber hinaus 24 Einbrüche in Unternehmen, 27 Wohnungs- und 46 Boden-/Kellereinbrüche. Auffällige Abweichungen zum Jahr davor sind das nicht.

239 Sachbeschädigungen und damit exakt so viele wie 2018 tauchen in der Statistik auf. 60 Mal nahmen sich die Übeltäter Kraftfahrzeuge vor, indem sie zum Beispiel den Lack zerkratzten. Die Zahl der Rauschgiftdelikte erhöhte sich minimal auf 96 Fälle. Zur Bilanz gehören auch 13 Straftaten gegen das Asylrecht, wobei es sich hier meist um Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht handelte.

Blick aufs Polizeirevier in Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Unterm Strich konnten die Beamten 868 Tatverdächtige den Grimmaer Fällen zuordnen, darunter 143 Personen nicht deutscher Staatsangehörigkeit. Es wurden insgesamt 1237 Straftaten aufgeklärt, was einer Quote von 65,1 Prozent entspricht. Das ist ein geringfügig besserer Wert als im Jahr 2018 (64,8 Prozent). Die Stadt Grimma bilde keinen Schwerpunkt innerhalb des Reviers, bekräftigt Beuchel. Mit den gesunkenen Zahlen sei ein guter Weg eingeschlagen.

Lesen Sie auch:

So sah die Kriminalitätsstatistik für Grimma für 2018 aus.

Von Frank Prenzel