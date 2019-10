Krisengipfel in Mutzschen anberaumt – Blasko löst Graf ab

Grimma/Mutzschen

Keine Blumen, nicht mal ein feuchter Händedruck: Carsten Graf (47/parteilos), seit 2003 Ortschef von Mutzschen, hätte sicher einen anderen Abgang verdient. Am Donnerstagabend erlebte er seine vielleicht bitterste Stunde als Lokalpolitiker. In der Abstimmung um den Posten des ehrenamtlichen Ortsvorstehers unterlag er seiner Herausforderin Hannelore Blasko (parteilos) mit 4:5. Er ließ sich seine Enttäuschung nicht anmerken, bewies Fairness, gratulierte der 68-Jährigen und wünschte ihr viel Erfolg.

Getragen von einer großen Sympathiewelle war der damals 31-Jährige voller Elan ins Mutzschener Rathaus eingezogen. Der beliebte Radiomoderator brachte es als Bürgermeister zu überregionaler Bekanntheit. Nicht zuletzt auch durch seinen Charme galt Mutzschen lange als arm, aber sexy. Unvergessen Grafs Verdienste: Belebung des Gewerbegebietes, Bau des Gerätehauses, Managen der Vogelgrippe, Schaffung eines modernen Abwassernetzes. Zur 925-Jahrfeier holte er sogar die Puhdys in den malerischen Ort.

Angespanntes Verhältnis

Unter seiner Ägide wurde Mutzschen 2012 nach Grimma eingemeindet. Der 2010 als Bürgermeister wiedergewählte Graf blieb bis zum Ablauf seiner Amtszeit hauptamtlicher Ortsvorsteher und machte 2017 ehrenamtlich weiter. Das Verhältnis zu Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos), seinem zwischenzeitlichen Dienstherrn, gilt als angespannt. Die Alphatiere konnten nicht miteinander. Zuletzt torpedierte Berger die wahrscheinliche Wiederwahl Grafs zum Ortsvorsteher, indem er dieSitzung gegen den Willen der Mehrheit platzen ließ und sogar einen Rüffel der Rechtsaufsicht riskierte.

Berger argumentierte im Nachgang damit, dass Grafs Gegenkandidatin krankheitsbedingt fehlte und nicht die Gelegenheit hatte, sich zu präsentieren. Außerdem waren nur 60 Prozent des Rates anwesend – trotz Beschlussfähigkeit zu wenig, befand Berger. Statt der Anfang September sechs Ortschaftsräte stimmten diesmal neun ab. Grimmas OBM, der nicht noch einmal nach Mutzschen kam, äußerte sich auf LVZ-Nachfrage zufrieden mit der Wahl Blaskos: „Ich schätze sie sehr und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.“

Geballter Frust

Ein besseres Verhältnis mit Grimma strebt auch Blasko an. Leicht wird sie es nicht haben, Teile des sichtlich verschnupften Ortschaftsrates dafür zu begeistern. Zu tief sitzt der Stachel. Ulf Born (parteilos) sprach einigen seiner Kollegen aus dem Herzen: „Nach den Arschtritten aus Grimma können wir vor lauter blauen Flecken gar nicht mehr sitzen!“ Angesichts der katastrophalen Zustände bei der Verlegung des Regenwasserkanals in der Bahnhofstraße wundere es ihn, dass die Bürger nicht schon längst auf die Barrikaden gegangen seien.

Wegen fehlender Umleitung machten auch Anwohner gegenüber der LVZ ihrem Unmut Luft. Weil sie nicht mehr gewusst hätten, wie sie von A nach B gelangen sollten, seien sie gar von der Polizei gestoppt worden. Benjamin Höhme beklagte den morgendlichen Verkehrsterror durch Busse und Laster in der sonst ruhigen Florian-Geyer-Siedlung, die derzeit als Ausweichstrecke für Insider gilt. Außerdem schimpfte der Elternratsvorsitzende über die Kürzung der Fensterbänke an der Grundschule: „Jetzt droht dort Regenwasser in die Fassade zu laufen.“

Krisengipfel anberaumt

OBM Berger ist der geballte Mutzschener Frust nicht entgangen. Nach LVZ-Recherchen kündigte er für Freitag nächster Woche einen Krisengipfel an: „In der Bahnhofstraße sind wir auch nicht glücklich. Die Sache mit den Fensterbänken an der Schule ist ebenfalls keine Lösung. Aber wir mussten was tun, der Beton bröckelte.“ Ja, Mutzschen sei für Grimma ein schwieriges Pflaster, räumt Berger ein: „Dabei waren wir nie untätig. Wir hatten etliche Altschulden des Ortes auszugleichen, 200 000 Euro in die Schule gesteckt. Außerdem steht in Mutzschen ein Feuerwehrauto, das uns eine halbe Million gekostet hat. Wir wollen einen neuen Kindergarten und perspektivisch auch eine neue Grundschule bauen.“

Gesperrte Boxhalle, verwilderter Schlosspark, Spielplatz Roda – Ortsvorsteherin Blasko hat weitere Stichworte auf der Mängelliste. Ihr scheidender Vorgänger Carsten Graf schüttelt den Kopf: „Anderswo werden inzwischen Feldwege betoniert. Und in Mutzschen ist seit 30 Jahren kein Geld da, um die Hauptstraße zu machen. Es ist ein Skandal! So geht es nicht weiter.“ Wie es für ihn politisch weiter geht und ob überhaupt, ist unklar. Im Ortschaftsrat jedenfalls ist für Graf kein Platz mehr. Zur Kommunalwahl war er nicht angetreten.

Von Haig Latchinian