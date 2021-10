Statistik - Kritik an Polizeibericht in Trebsen: Extremistische Taten nicht in der Statistik

Laut einem Polizeibericht nimmt die Kriminalität in Trebsen wieder zu. Die Leiterin des Grimmaer Reviers stellte jetzt die jüngsten Zahlen vor. Auf Kritik stieß dabei, dass Angaben zu extremistischen Gewalttaten kein Bestandteil der Statistik sind.