Krönender Abschluss einer Laufkarriere: Schmölener beim New York Marathon

Bennewitz/New York

Wenn Dauerläufer Jens Schlosser von seinem letzten Marathon spricht, ist Vorsicht geboten. Sein ultimativer Abschied vom großen Laufzirkus erinnert beinahe an den „(voraussichtlich) letzten Streich der Olsenbande“. Es handelte sich um den sechsten Film der dänischen Kriminalkomödie aus dem Jahr 1974. Letztlich wurden es 14 Serien. „Der (wirklich) allerletzte Streich der Olsenbande“ lief 1998.

In über 400 Metern Höhe auf der Aussichtsplattform eines Wolkenkratzers: Jens Schlosser genießt die Aussicht. Quelle: privat

Während der Dreharbeiten verstarben mit Poul Bundgaard ein Hauptdarsteller und mit Tom Hedegaard der Regisseur des Films. So weit will es der 60-jährige Läufer aus dem Planitzwald dann doch nicht kommen lassen. Und so war der 50. New York City Marathon am Sonntag der selbst erklärte Schlusspunkt hinter einer aufregenden Läuferkarriere – die im Grunde erst 2001 so richtig auf Touren kam. Damals, in New York.

Rauchender Ground Zero vor 20 Jahren

„Der 11. September war noch präsent. Ground Zero rauchte, es stank, Menschen wurden vermisst.“ 20 Jahre nach 9/11 grüßt an gleicher Stelle der 541 Meter hohe Freedom Tower. Und Jens Schlosser ist zurück. Als einem von ganz wenigen Ausländern war es ihm gelungen, ein Visum zu ergattern – noch bevor die USA die Grenzen für Touristen offiziell geöffnet hatte. Pandemie-bedingt durften es statt der sonst über 50000 Läufer diesmal nur 30000 sein.

Bei herrlichstem Sonnenschein herrschten optimale Laufbedingungen. Jens Schlosser in kurzer Hose spricht von etwa 12 Grad Celsius. Quelle: privat

Das Thema Corona sei auch in New York allgegenwärtig. Überall würden Masken getragen, sogar im Freien. Auch die Marathonläufer hatten die Mund-Nase-Bedeckung immer griffbereit: Selbst im Startbereich auf Staten Island, am Kopf der Verrazano Bridge, herrschte Maskenpflicht. Damit nicht genug: Um die Massen zu entzerren, wurde in fünf Wellen gestartet. „Die ersten legten um neun los, die letzten um zwölf“, sagt der dreifach Geimpfte.

Namensnennung in der New York Times

Schlosser startete 10.40 Uhr. Insgesamt sollte er für die 42,195 Kilometer durch fünf Stadtteile vier Stunden, 55 Minuten und 45 Sekunden brauchen. Platz 296 in der Altersklasse M 60. Sein Name stand am nächsten Tag in der hoch dekorierten New York Times. „Das ist eine schöne Tradition, jeder Läufer, der es bis ins Ziel schafft, wird dort aufgelistet“, sagt der Muldentaler, der sich natürlich ein Exemplar besorgte.

Jeder Teilnehmer, der das Ziel erreichte, bekam diese große, schwere Medaille überreicht. Quelle: privat

Nicht minder stolz ist er auf seine Goldmedaille. Auch die bekam in New York City jeder Finisher überreicht. „Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums des Laufes ist sie besonders groß und schwer geraten“, freut sich Jens Schlosser. Es genügte dem Laufverrückten nicht, Marathons in Europa, Afrika, Nord- und Südamerika, Asien sowie Australien zu laufen. Er wollte vor Jahren noch höher hinaus.

Mitglied im exklusiven Club

Also bestieg er 2009 in Feuerland ein ehemaliges sowjetisches Expeditionsschiff, ließ Kap Hoorn hinter sich und gelangte auf der Drake-Passage zur Antarktis. Auf der vorgelagerten King-George-Insel absolvierte er seinen vielleicht spektakulärsten Lauf – im ewigen Eis. Auf dem Gletscher ging es weder um Zeiten noch Platzierungen, vielmehr um die Aufnahme in den exklusiven Seven Continents Club.

Immer wieder müssen Brücken überquert werden. Die Aufnahme gelang Jens Schlosser unmittelbar nach dem Start. Quelle: privat

Dem gehört an, wer auf allen sieben Erdteilen mindestens einen Marathon absolviert hat. Weltweit seien es nur wenige hundert Läufer. Dabei war Schlosser lange Volleyballer, ehe ihn eine Sprunggelenksverletzung 1999 zur Pause zwang. Prompt legte er ein paar Kilo zu. Also begann er mit seinem Hund zu laufen. „Und, was soll ich sagen, ich leckte Blut.“ Im Millenniumsjahr folgte eine Wette am Biertisch, die sein Leben veränderte.

Startnummer auf Lebenszeit

„Sollte ich den Oberelbe-Marathon von Königstein nach Dresden schaffen“, sagte er vor Kumpels, „gibt‘s einen Kasten Bier. Ich schaffte es und blieb dabei.“ Nicht zuletzt dank der Unterstützung durch die Familie, betont der Außendienstler eines Pharmaunternehmens. Weil er mehr als zehn Mal beim Berlin-Marathon dabei war, ist er Mitglied im Jubilee-Club und hat in der Hauptstadt auf Lebenszeit die Startnummer 2901.

42,195 Kilometer geschafft: Jens Schlosser mit Siegerpose. Quelle: privat

Berlin, London, Tokio, Boston, Chicago und eben New York – Schlosser war bei allen World Marathon Majors dabei. Einmal muss Schluss sein, sagt der Schmölener und will fortan kürzer treten. „Ich muss“, korrigiert er sich gleich. Während er am linken Knie bereits operiert wurde, drohte nun auch am rechten der Eingriff. „Ich möchte das gern verhindern und hänge deshalb die Laufschuhe an den Nagel.“

Über eine Million Zuschauer

In New York rannte Schlosser mit Bandage. Die Schmerzen hätten sich in Grenzen gehalten. So habe er einfach nur genießen können. Der Lauf führte ihn von Staten Island durch Brooklyn, Queens, die Bronx bis in den Central Park in Manhattan. Dass fünf Brücken und über 300 Höhenmeter zu meistern waren, habe er gar nicht gemerkt: „Die Begeisterung der über eine Million Zuschauer an der Strecke – einfach nur gigantisch.“

Die Freiheitsstatue von New York ist beliebtes Fotomotiv. Quelle: privat

Er schwitzte am Toten Meer in Jordanien genauso wie nach „sto Gramm“ beim Lauf über den zugefrorenen Baikalsee. Er rannte in Addis Abeba und traf dort den äthiopischen Wunderläufer Haile Gebrselassie. 127 Marathons in 43 Ländern: Nun hat der Rand-Wurzener noch einen Traum – den Kapstadt-Marathon in Südafrika. Wird das dann frei nach Egon Olsen sein (wirklich) allerletzter Coup?

Von Haig Latchinian