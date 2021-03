Kühne Ideen gegen den Müllfrevel in Grimma

Grimma

Jetzt ist es nur sonntags, doch sobald sich das Wetter wieder von seiner warmen und schönen Seite zeigt, macht sich der Grethener Matthias Constantin fast täglich auf nach Grimma – bewaffnet mit blauen Müllsäcken und einem Greifer. Dann sammelt der 65-Jährige auf dem Volkshausplatz und rund um den Steinbaum am Muldeufer ein, was andere dort achtlos in die Landschaft werfen. Papier, Tüten, Becher, Flaschen – kurzum: Müll.

Seit einem Jahr räumt Grethener den Leuten den Dreck weg

Constantin entschloss sich vor etwa einem Jahr, den Leuten ihren Dreck hinterher zu räumen. „Zwei volle Säcke an einem Sonntagvormittag innerhalb einer Stunde sind normal“, sagt der Grethener. Besonders schlimm habe es vorigen Sommer ausgesehen – in milden Wochenend-Nächten ziehen hier junge Leute ihre Partys ab.

Matthias Constantin beim Müllaufsammeln. Quelle: Thomas Kube

Der Rentner sucht auch andere auffälligen Ecken auf, doch der Volkshausplatz liegt ihm besonders am Herzen. „Das ist die Einflugschneise der Grimmaer Gäste“, sagt er. Hier kämen mit dem Auto Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer an, um das schöne Muldental zu genießen. „Was sollen die für einen Eindruck haben?“ Und da der städtische Bauhof am Wochenende keine Säuberungsrunden dreht, von Freitagabend bis Sonntag aber die meisten Hinterlassenschaften anfallen, schreitet Constantin regelmäßig zur Tat. „Ich habe viele Jahre in Grimma gearbeitet, bin mit der Stadt verwachsen und möchte ihr etwas zurück geben.“

Der 65-Jährige hat einen Schlagsatz: „Wer seine Heimat und seine Stadt liebt, hält sie sauber.“ Er würde sich wünschen, dass alle so denken.

Schlagkräftige Verstärkung – eine Initiative bildet sich

Inzwischen hat der Grethener schlagkräftige Verstärkung an seiner Seite. Johannes Heine, Fraktionschef der Freien Wähler, hatte im Februar im Stadtrat auf die ständige Vermüllung neuralgischer Punkte aufmerksam gemacht und aufgefordert, nicht länger tatenlos zuzusehen. Daraufhin fanden sich Heine und Constantin vor wenigen Tagen mit Vertretern von Bauhof und Ordnungsamt sowie Bürgerpolizist Marco Neumann zusammen und hoben eine Initiative für mehr Sauberkeit in Grimma aus der Taufe.

Vorschlag: ein Projekttag Umwelt für alle Schüler ab Klasse 5

Und machten Nägel mit Köpfen. „Wir wollen an die Schulen ran“, erläutert Heine. „Uns schwebt ein Projekttag Umwelt vor, an dem die Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 5 an Schwerpunkten Müll aufsammeln.“ Wer einmal Unrat auflese, werfe nicht so schnell wieder welchen weg. Die Amtsleiterin für Schulen, Soziales und Kultur stehe dem Vorschlag aufgeschlossen gegenüber und wolle die Idee in die Schulen tragen, so Heine. Das wären 60 bis 70 Klassen, die auf dem Volkshausplatz, am Schwanenteich, im Teletubbyland, im Stadtwald, am Floßplatz oder an der Hängebrücke mit Unterstützung des Bauhofes tätig werden könnten.

Unliebsame Hinterlassenschaften sind nicht selten im Schwanenteichpark in Grimma. Manche Bürger beklagen den Zustand im Park, der Bauhof rückt regelmäßig an. Quelle: Frank Prenzel

Zudem soll ein Fonds eingerichtet werden, aus dem sich für den Einsatz etwas Geld für die Klassenkassen speist. Heine zufolge will der Grimmaer Lions Club für eine Anschubfinanzierung sorgen, weitere Firmen hätten bereits ihr Zutun signalisiert.

Kinder aus Grimma sollen mahnende Schilder malen

Das Anfertigen von Schildern haben die Initiatoren verworfen. Statt dessen sollen Kita-Kinder aufgefordert werden, zum Thema Umwelt und Sauberkeit Bilder zu malen. Wetterfest und stabil verpackt, sollen die Zeichnungen an den neuralgischen Punkten angebracht werden und zur Ordnung mahnen.

Bauhof stellt weitere Papierkörbe auf und prüft Zusatzschicht

Der Bauhof hat inzwischen am Steinbaum zwei weitere Papierkörbe aufgestellt. Einbetoniert und stabil, damit sie nicht – wie schon geschehen – abgetreten und in die Mulde geworfen werden können. „Auch in Richtung Hängebrücke bringen wir zwei weitere Müllbehälter an“, informiert Bauhof-Leiter Stefan Schuricht. „Mal schauen, ob das die Situation entspannt.“ Schuricht prüft derzeit sogar, ob seine Leute auch mal am Wochenende eine Leerungsrunde drehen. Das müsse aber gründlich abgewogen werden, sagt er, weil durch Sonntagszuschläge höhere Personalkosten entstünden und die Mitarbeiter dann über der Woche fehlten.

Ordnungsamtsleiter: „Man müsste ständig daneben stehen“

Die Polizei soll in auffälligen Bereichen vermehrt Streife fahren und bei erkennbaren Verstößen zumindest die Personalien aufnehmen. Indes ist allen bewusst, dass die wahren Übeltäter nur schwer zu fassen sind. „Wir gehen zwar Beschwerden nach, rennen aber nur hinterer“, muss auch Ordnungsamtsleiter Andy Seydel eingestehen. „Man müsste theoretisch permanent daneben stehen.“ Gemeinsam mit der Polizei führt das Amt einmal im Quartal extra eine Wochenend-Kontrolle durch. Das sei aber ein Tropfen auf den heißen Stein.

„Wir leben leider in einer Wegwerfgesellschaft“, beklagt Stadtrat Heine. „Man schmeißt das Zeug einfach gedankenlos weg statt Ordnung zu halten.“ Das Thema habe deshalb auch etwas mit der Anerkennung von Werten zu tun. Es brauche einen langen Atem, das zu vermitteln. Dabei ist Heine klar, dass man die Unverbesserlichen wohl gar nicht mehr erreicht. Schön wäre es aus seiner Sicht schon, würden die Bürger mehr Zivilcourage an den Tag legen.

