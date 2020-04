Künstlergut Prösitz stemmt sich gegen das Virus

Grimma/Prösitz

Ute Hartwig-Schulz kann der Corona-Krise auch etwas Gutes abgewinnen. „Die Zeit der Kontakteinschränkung schafft Zeit für individuelle Kreativität“, sagt die Chefin des Künstlergutes Prösitz. Doch das ist nur eine Seite der Medaille. Die 56-jährige Bildhauerin weiß zu gut, dass gerade freischaffende Künstler durch ausbleibendes Honorar schwere Zeiten durchleben und auf den staatlichen Zuschuss angewiesen sind.

„Viele Künstler leben am Existenzminimum“

Die Krise mache sichtbar, „dass viele Künstler am Existenzminimum leben“, bekräftigt Hartwig Schulz. Das sei ein Armutszeugnis. Dabei gehörten sie wie die Wissenschaftler zur Intelligenz des Landes. „Unsere Gesellschaft braucht sie.“

Hartwig-Schulz weiß von ihrer Leipziger Kollegin Britta Schulze zu berichten. Die Malerin reist in normalen Zeiten einmal pro Woche nach Mutzschen, wo sie in der Grundschule mit Kindern einem geförderten Kunstprojekt nachgeht. Mit dem Honorar bezahle sie ihre Miete, jetzt fehle es. „Unsere Künstler leben ohne kontinuierliche Einnahmen, sie sind auch Lebenskünstler“, spricht es die Prösitzerin aus.

Muse für Installation im Leipziger Schillerhaus

Sie selbst muss keine schlaflosen Nächte haben. Zwar verdient auch Hartwig-Schulz mit freiberuflicher Arbeit ihr Brot und findet momentan Muse für ihre 2021 im Leipziger Schillerhaus geplante Installation „Unerhört und unbezahlt“. Sie ist aber zugleich beim Künstlergut-Verein, der vom Kulturraum gefördert wird, als Geschäftsführerin angestellt. Die Corona-Tage verschaffen ihr nun mehr Zeit und Ruhe, um für neue Projekte Geldtöpfe zu erschließen und den Jahresantrag an den Kulturraum fertig zu machen. „Das kann ich diesmal mit weniger Stress tun“, sagt sie mit Blick auf reihenweise abgesagte Veranstaltungen.

Dazu gehört das vom Künstlergut und dem Künstlerinnen-Verband GEDOK getragene LUX-Projekt, für das in Grimma Ende März eine ganztägige Abschlussveranstaltungen geplant war. Elf Künstlerinnen aus Deutschland befassten sich mit den Thema „Frauenarbeit“ – in der Muldestadt sollten die Arbeiten präsentiert und eine szenische Lesung gehalten werden, gewürzt mit einem künstlerischen Stadtspaziergang zu Unternehmerinnen. Hartwig-Schulz konnte bei der Förderstelle erreichen, dass den Frauen trotz Ausfalls wenigstens ein Teilbetrag des Honorars gezahlt wurde. „Die hatten ja schon viel vorgearbeitet.“ Möglicherweise wird der Tag im Herbst nachgeholt.

Raum der Stille an der A14 derzeit nicht möglich

Auch der Raum der Stille an der dröhnenden Autobahn 14 kann nicht in diesen April-Tagen errichtet werden. Das Kunstwerk der Kasseler Künstlerin Anna Holzhauer sollte Bestandteil der gegenwärtigen Ausstellung „Inside and out“ sein, die die Arbeiten der vorjährigen Stipendiatinnen vor Augen führt. Holzhauser müsse sich derzeit aber um ihre Kinder kümmern und könne deshalb nicht in der Werkstatt stehen, so Hartwig-Schulz.

Ein anderes Vorhaben muss hingegen nicht auf die lange Bank geschoben werden. In Kooperation mit der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Mutzschen wartet das Künstlergut künftig mit Ausstellungen in der Ragewitzer Kirche auf. „Das Gotteshaus ist für großflächige Malerei geeignet“, freut sich Hartwig-Schulz über die neue Kunststätte. Unter dem Titel „Fraktal der Zeit“ präsentiert zum Start die Leipzigerin Britta Schulze einige ihrer Werke. Sie sollen vom 3. Mai an zu sehen sein – solange die Kirche geschlossen bleiben muss, auf einem Online-Kanal. Im Oktober folgt die Ausstellung „Hoffnung“ der Mügelner Künstlerin Ursula Nollau.

Stipendiatinnen-Besuch wohl ohne Abstriche

Hartwig-Schulz glaubt auch, ohne Abstriche durchs 27. Stipendiatinnen-Jahr zu kommen. 2020 sollen wiederum acht renommierte junge Künstlerinnen mit ihren Kindern nach Prösitz reisen, um hier jeweils vier Wochen lang ungestört ihrer Passion nachzugehen. Entgegen anderer Jahre beginnen die ersten Aufenthalte erst im Juli. Vielleicht ist der Corona-Spuk dann weitgehend vorbei.

