Künstlerin aus Meißen stellt in der Kirche Ragewitz aus

Künstler seien Meister der Improvisation: Ute Hartwig-Schulz ließ am Sonnabendnachmittag dieser ihrer Aussage in der Kirche Ragewitz sogleich einen praktischen Beweis folgen, indem sie in dem Gotteshaus eine Ausstellung mit Malerei der nahe Meißen beheimateten Künstlerin Bettina Zimmermann eröffnete.

„Nicht wenige haben mich gefragt, ob wir so etwas in diesen Zeiten wirklich tun wollen, und ich habe allen mit ja geantwortet“, so die Betreiberin des Künstlergutes Prösitz. Für die samstägliche Vernissage in einem größeren Umfang die Werbetrommel gerührt hatte sie gleichwohl aufgrund der Pandemieverordnung nicht, so dass ihr lediglich ein kleiner Kreis von Eingeweihten beiwohnte. „Wir haben aber zumindest die Hoffnung, das Ende der Ausstellung im Rahmen der Finissage Mitte Juni etwas größer begehen zu können“, so Hartwig-Schulz.

Ausstellung trägt Titel „An den Wassern“

Bis dahin können die Arbeiten der 1957 in eine Künstlerfamilie hineingeborenen Leipzigerin im Ragewitzer Gotteshaus in Augenschein genommen werden, die den Titel „An den Wassern“ tragen. Und dieser ist ganz wörtlich gemeint. Denn die sächsische Künstlerin erhielt vor gut einem Jahr den Auftrag, für einen ehemaligen Gasthof in der nahe Berlin gelegenen Schorfheide, der künftig ein Theater beherbergen soll, die Wände künstlerisch zu gestalten.

Einen Auftrag, den die 64-Jährige gleich in zweierlei Hinsicht dankbar annahm. „Zum einen liebe ich Wasser und verbringe an ihm nach Möglichkeit jeden Urlaub. Und zum anderen hat mir dieser Auftrag die schöne Erfahrung ermöglicht, mir mitten in der ersten Corona-Welle einen künstlerischen Freiraum schaffen zu können, wie ich ihn mir unter normalen Umständen niemals geschaffen hätte“, berichtet Zimmermann. „Und dies hat mich künstlerisch auch ein ganzes Stück weitergebracht.“

Acryltechnik ist Segen für die Frau aus Meißen

Zumal der ausgebildeten Technischen Zeichnerin und studierten Diplomdesignerin mit der von ihr kurz vor der Auftragserteilung entdeckten Acryltechnik eine für das Festhalten der Wasserflächen der Schorfheide ideale künstlerische Ausdrucksmöglichkeit zur Verfügung stand. „Mit dieser Technik lässt sich einerseits pastös arbeiten, andererseits ist sie sehr gut geeignet, Tiefe in das Bild zu bekommen“, so die zweifache Mutter, die in ihren Schorfheide-Bildern vorrangig mit der Farbe blau gearbeitet hat. „Ein See verändert über den Tag hinweg und in Abhängigkeit vom Wetter ständig seine Farbe“, so Zimmermann, die großen Anteil an der Erschließung der nahe Meißen gelegenen Ruine von Schloss Batzdorf zu einem renommierten Ort für sächsische Kunst und Kultur hat.

