Kultlädchen in Trebsen schließt: „Am Ende bleibt kaum was in der Kasse“

Trebsen

Sie wollte eigentlich noch als 100-Jährige in ihrem Lottoladen stehen. Ausgerechnet sie, die Glücksfee von Trebsen: Die Leute sehnten sich nach der schnellen Million, um keinen Tag länger arbeiten zu müssen, weiß Regina Lyko. Sie aber arbeite gern, ja, ohne ihr Geschäft wäre sie aufgeschmissen. So sagte sie bisher immer. Kein Wunder, dass sich die Trebsener ungläubig die Augen reiben: „Geschäftsaufgabe“, steht seit neuestem am Kultladen.

Das Kaufverhalten habe sich auch auf dem Lande verändert. Die Trebsener bestellten ihre Waren vermehrt über Internet, sieht die 65-Jährige hinterm Tresen den Tatsachen ungeschminkt ins Auge. Hinzu komme, dass sie inzwischen kein Platzhirsch mehr sei: „Lotto gibt es jetzt auch im Getränkemarkt.“ Es würden immer weniger Kunden. „Die Ausgaben fressen dich regelrecht auf. Am Ende bleibt kaum was in der Kasse.“

Auf kurzem Dienstweg in die Küche

Der Laden ist ihr verlängertes Wohnzimmer. Wenn es an der Tür klingelt und Kunden eintreten, kommt Frau Lyko entweder vom Kartoffelschälen, Kuchenbacken oder Strümpfestopfen. Mitunter winkt sie Ratsuchende auf kurzem Dienstweg nach nebenan – in die Küche. Bei Tee oder Kaffee löst sich manches Problem so schnell wie der Zucker in der Tasse. Viele denken, die burschikose Zeitungsverkäuferin habe Haare auf den Zähnen. Dabei ist es das Herz, das sie auf der Zunge trägt.

So verschweigt sie auch nicht, wie sehr der bewaffnete Überfall auf ihr Geschäft bis heute an den Nerven zerre. Im Januar 2020 erbeutete ein hoch gewachsener, akzentfrei Deutsch sprechender Mann eine dreistellige Summe: „Plötzlich stand dieser Kerl mit Maske und Knarre vor mir. Was sollte ich tun? Ich rückte die Piepen raus. Er sackte sie ein und verschwand.“ Am Ende müsse sie froh sein, dass ihr nichts passiert sei, sagt die Verkäuferin mit fester Stimme.

Ein Laden wie aus der Zeit gefallen

Das Schreibwarengeschäft ist so etwas wie der letzte Laden des Vertrauens. Zwar künden die Schlagzeilen all der Illustrierten von der schönen neuen Welt, doch wirkt Lykos Lokal wie aus der Zeit gefallen. Ihre Schwiegereltern Dorothea und Alfred Lyko betrieben hier lange eine Schuhmacherei. Sie nähte, er war der Mann fürs Grobe. Beide führten die Handwerkstradition fort, die Robert Lyko einst an der Hauptstraße begründete.

Ihr viel zu früh verstorbener Ehemann Eberhard war es, der die Schuhmacherei zum Zeitungsladen umgebaut hatte. Seit 30 Jahren ist Regina Lyko dort die gute Seele. Die kunstsinnige Frau, die am liebsten Gustav Mahler hört, stammt aus Golzern. In der Mutzschener Apotheke ging sie in die Lehre, arbeitete in der Grimmaer Molkerei sowie im Labor des Trebsener Getreidesilos. Dort lernte sie ihren Eberhard kennen.

Der Kampf mit den Tränen

Die zweifache Großmutter ist nicht gern allein. Also lädt sie sich ihre Freundinnen zum Rummikub, einer Art Rommé, ein. Die kultige Damenrunde im Hinterzimmer wird nur unterbrochen, wenn am Eingang die Klingel geht und ein Kunde kommt. Hoffentlich mit Maske, Corona-Maske. Längst vorbei die Zeiten, als sich bei ihr ganze Generationen von Schulkindern mit Stiften und Heften eindeckten. Wenn sie daran denkt, muss sie mit den Tränen kämpfen.

Um sich gleich wieder zu berappeln. Noch habe sie ja geöffnet, bis zum 31. Dezember. Doch dann sei Schluss, ein für alle mal. Und Trebsen habe ein verwaistes Geschäft mehr. Die Kunden reagieren fassungslos: „Regina, überlege es dir doch noch mal.“ Ja, sie überlegt. Jeden Tag, den ganzen Tag. Was soll aus dem Laden werden? Nachfolger? Zwecklos. „Vielleicht eröffne ich ja ein Kummercafé“, lacht und weint sie zugleich.

Von Haig Latchinian