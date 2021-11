Kulturwerkstatt in Grimma: Profis nehmen Kinder an die Hand

Grimma

Der Startschuss ist gefallen. Seit Montag steht Schülerinnen und Schülern jedes Alters die Kinderkulturwerkstatt Grimma offen, die der Freundeskreis Buchkinder im alten Stadtgut in der Leipziger Straße etablieren möchte. Zunächst bis Mitte Dezember gibt es an jedem Wochentag ein anderes Gratis-Angebot – immer von 16 bis 18 Uhr: Film-Kurs am Montag, Täschner-Kurs am Dienstag, Freies Atelier am Mittwoch, Buchkinder-Treff am Donnerstag und Fotografie-Kurs am Freitag. Noch sind – außer bei den Buchkindern – genügend Plätze frei.

Der Leipziger Buchkinder-Verein hatte für seine Idee im September vorigen Jahres aus dem sächsischen Mitmach-Fonds 10.000 Euro erhalten. Die Pandemie bremste das Vorhaben zunächst aus, doch nach den Herbstferien ging es nun endlich los. Die Grundschüler, Oberschüler oder Gymnasiasten können in den Kursen modernen Medien, alten Handwerken und eigenen Einfällen auf die Spur gehen. Sie treffen auf gestandene Profis.

Die Tür des alten Stadtgutes in Grimma steht offen für die Kinderkulturwerkstatt. Quelle: Frank Prenzel

Für den Verein stellt die Kinderkulturwerkstatt, die nach Angaben von Projektkoordinatorin Liv Hanson die Basis für eine sich entwickelnde Jugendkunstschule sein soll, eine Premiere dar. Grimma war dabei von Anfang erste Wahl. „Die Stadt hat uns mit dem Stadtgut einen wunderschönen Raum zur Verfügung gestellt“, betont Projektleiter Ralph-Uwe Lange. Zudem habe Grimma einen großen Einzugsbereich. „Im Umkreis von Leipzig sind wir willkommen und die Kinder dankbar, dass wir da sind.“ Mit seinem Buchkinder-Angebot startete der Verein vor knapp drei Jahren in Grimma und steuert damit inzwischen mehrere Ortschaften im Muldental an.

Im Januar soll es in Grimma auf jeden Fall weitergehen

Die Finanzierung der Kinderkulturwerkstatt ist zunächst nur für dieses Jahr gesichert. Doch Lange gibt zu verstehen, dass der Verein weiteres Fördergeld an Land ziehen möchte und es im Januar auf jeden Fall die Fortsetzung gibt. „Wir bauen etwas auf, das weitergehen muss“, unterstreicht auch Koordinatorin Hanson. Die Kinder und Jugendlichen sollen sich in den Kursen künstlerisch, erzählerisch, handwerklich und technisch entfalten können.

Kursleiter allesamt freischaffend und aus Leipzig

Die Kursleiter, die allesamt freischaffend tätig sind und in der Messestadt leben, „haben einen eigenen Rucksack voller Ideen dabei“, erzählt Hanson. Entscheidend sei aber die Kreativität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es sei ein einmaliges Angebot, mit einem studierten Filmemacher, einer echten Schusterin oder einer profilierten Malerin eigene Vorstellungen umzusetzen.

Der Leipziger Buchkinder-Verein startete in Grimma nach den Herbstferien mit einer Kinderkulturwerkstatt. Beim Filmkurs macht hier der selbstständige Filmemacher David Scheffler den neunjährigen Conrad neugierig. Projektkoordinatorin Liv Hanson schaut ihnen über die Schultern. Quelle: Frank Prenzel

Von der Kameraeinstellung bis zum Schnitt am Rechner: David Scheffler nimmt die „Schäfchen“ im Film-Kurs an die Hand. Er komme aus dem Kunstfilm, erzählt der Leipziger, sei aber auch im Kurzfilm-Metier oder für Ausstellungsdokumentationen tätig. Mit den Kindern und Jugendlichen möchte er filmische Projekte umsetzen, wobei die Mädchen und Jungen die Themen bestimmen sollen. Ob Dokumentation oder Spiel-, Trick-, Hybrid- und Kurzfilm – alles sei denkbar.

Film frei für ein Musikvideo aus Grimma Am ersten Dezember-Wochenende wartet der Buchkinder-Verein im Grimmaer Stadtgut mit einer besonderen Offerte auf. Kinder und Jugendliche sind im Rahmen der Kinderkulturwerkstatt eingeladen, ein Musikvideo zu drehen. Die Band Alpaca Redemption nimmt sich dafür am 3. Dezember von 16 bis 19 Uhr sowie am 4. und 5. Dezember jeweils von 10 bis 16 Uhr Zeit. Interessierte müssen aber nicht ständig dabei sein und können sich auch für einen Tag des Workshops entscheiden. Nach Grimma kommen zwei Leipziger Musiker der Band. Die irische Sängerin ist in London zu Hause und der Gitarrist in Kiel. Womöglich werden sie mal zugeschaltet. In den kreativen Stunden im Stadtgut soll der Song „Thankless Game“, den man sich im Internet bereits anhören kann, mit einem Video untermalt werden. Die Szenen entstehen mit den Teilnehmern, die ihre eigenen Ideen einbringen können. Im Kern geht es ums Aussterben der Dinosaurier. Dabei sollen Eis-Dinos schmelzen und ein Vulkan ausbrechen. Mal sehen, was den Kindern und Jugendlichen noch alles einfällt. Eine Anmeldung wird erbeten unter 0341 / 3068 1993 oder buki-leipzig.de. Nötig ist sie nicht.

Schusterin erlernte ihren Beruf in England

Sabine Graf, die in England den Beruf der Schusterin erlernte und zuletzt am Leipziger Kunstort „Tapetenwerk“ eine Schusterei betrieb, steht dem Täschner-Kurs vor. Sie vermittelt also ein altes Handwerk und hilft den Teilnehmerinnen und Teilnehmer, eine unverwechselbare eigene Tasche zu fertigen. Die Künstlerin und Malerin Katrin Kunert entführt die Kinder in die Welt der Kunst. Aquarell-Bilder, Collagen oder Zeichnungen – vieles ist im offenen Atelier möglich. Die studierte Kunstpädagogin Lydia Bogdan wiederum leitet den Fotografie-Kurs. Vom Smartphone bis zur Profi-Ausrüstung – nichts soll den Kindern verborgen bleiben. „Mittlerweile fotografiert ja jeder“, sagt Hanson. Bewusste Bildbearbeitung mache aber kaum jemand.

Lesen Sie auch:

So begann es in Grimma mit dem Buchkinder-Projekt.

Pro Kurs gibt es übrigens 15 Plätze und für die erste Woche lediglich 20 Anmeldungen für alle vier Angebote. Die Buchkinder-Leute sind aber zuversichtlich, dass sich die Offerte rasch herum spricht und Zulauf findet. Projektleiter Lange schwebt zudem vor, zunehmend Akteure aus dem Muldental in die Kinderkulturwerkstatt einzubinden, etwa aus der Schaddelmühle. „Wir wollen uns hier vernetzen“, bekräftigt auch Koordinatorin Hanson.

Werbung für die Kurse im Grimmaer Stadtgut. Quelle: Verein

Anmeldungen zu den Kursen sind erbeten unter 0341 / 3068 1993 oder buki-leipzig.de. Es kann aber auch kurzerhand vorbei geschaut werden.

Von Frank Prenzel