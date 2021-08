Kunst mit Kinderbetreuung: So stärkt das Künstlergut Prösitz junge Frauen

Grimma/Prösitz

Leben pur: Im Künstlergut Prösitz wirbelten in den letzten Tagen bis zu sechs Kinder gleichzeitig über den Hof, während die Mütter in den Werkstätten ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten. Der August entpuppt sich als die Hoch-Zeit des mittlerweile 28. Symposiums, weil sich gleich drei der acht diesjährigen Stipendiatinnen eingefunden haben.

Die Leipzigerin Mara Sandrock und die Hallenserin Katja Neubert haben ihren vierwöchigem Aufenthalt in der Künstler-Stätte allerdings bereits hinter sich und packen am Sonntag die Koffer, während die Braunschweigerin Paloma Riewe noch 14 Tage kreativen Schaffens im Grimmaer Ortsteil vor sich hat. Das Besondere am alljährlichen Symposium in Prösitz ist, dass die jungen Künstlerinnen der Bildhauerei ihre Kinder mitbringen können und während der schöpferischen Arbeit gut betreut wissen.

Während die Stipendiatinnen im Künstlergut Prösitz ihrer Kreativität freien Lauf lassen, werden - auch im Hof - die Kinder der Künstlerinnen betreut. Antje Ramspeck hat sich freiwillig gemeldet und beschäftigt die Steppkes am Nachmittag. Quelle: Frank Prenzel

Es sei unglaublich, das es nach wie vor nur wenig Alternativen für Künstlerinnen in dieser Lebensphase gibt, sagt Künstlergut-Chefin Ute Hartwig-Schulz. Es sei eher von Nachteil als von Vorteil, wenn junge Künstlerinnen Kinder haben. „Das haben unsere Stipendiatinnen auch in diesem Jahr genauso bestätigt“, betont Hartwig-Schulz. Es sei ein Unding, „wenn Kinder der Grund sind, dass man als Frau beruflich nicht voran kommt“. Hartwig-Schulz bringt ein Beispiel vor. Ein 2020 ausgeschriebenes Bundesstipendium für Künstlerinnen und Künstler mit Kind hätten fast nur Männer erhalten, obwohl „sich viel mehr Frauen bewarben“. Die Förderung von Künstlerinnen sei eine existenzielle Frage.

Acht Plätze bei Grimma – Tropfen auf den heißen Stein

Was das Künstlergut alljährlich mit seinen acht Plätzen anbietet, ist deshalb ein winziger Tropfen auf den heißen Stein. „Prösitz ist nur der Ort, wo dieser Zustand, also die Benachteiligung von Künstlerinnen mit Kind, sichtbar wird“, bekräftigt die Leiterin und staunt einmal mehr über die angereisten Frauen. Unter ihren Händen seien „höchste künstlerische Entwicklungen erkennbar“, lobt Hartwig-Schulz. Diesmal werde erstaunlich viel mit verschiedenen Materialien gearbeitet – mit Keramik, Gips, Holz und sogar Schweinedarm.

Die Leipziger Künstlerin Mara Sandrock hat im Künstlergut Prösitz an einer großen Installation für eine Ausstellung in der Leipziger Spinnerei gearbeitet. Sie bevorzugt organische Materialien - darunter auch Schweinedarm. Quelle: Frank Prenzel

Die Frau mit dem Darm ist Mara Sandrock, die bevorzugt organische Substanzen für ihre Kunstwerke verwendet. Die geborene Wuppertalerin lebt seit 2006 in Leipzig, wo sie ein Studium der Humanmedizin absolvierte und mit dem Staatsexamen abschloss. Darüber hinaus studierte die heute 37-Jährige in Halle Bildende Kunst. Beide Fächer untermauern ihre Auseinandersetzung mit dem menschlichen Leib. „Ich möchte die Geheimnisse des Körpers aufdecken und bewahren“, umschreibt sie ihre künstlerische Intention.

Halbe Stelle als Medizinern finanziert Arbeit mit der Kunst

Sandrock arbeitet 20 Wochenstunden als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Anatomie der Leipziger Universität. „Ich verdiene mit meiner Kunst nicht das, was ich brauche“, gesteht die 37-Jährige. „Meine halbe Stelle finanziert mein Atelier und das tägliche Brot.“ Gern würde die Leipzigerin komplett freischaffend tätig sei, ist jedoch auf den Job an der Uni, den sie mag, angewiesen.

Für Mara Sandrock macht ein sogenanntes Residenz-Stipendium nur Sinn, wenn sie ihre drei Kinder mitnehmen kann. Deshalb bewarb sie sich für Prösitz, passte die Sommerferien ab und nahm den Jahresurlaub. Und während sie Helene (9), Lore (5) und Frede (1) gut aufgehoben wusste, ging sie in den Werkstätten ihrer Passion nach. „So stelle ich mir Urlaub vor“, bekräftigt die dreifache Mutter: „Arbeiten dürfen!“ Die vier Wochen in Prösitz seien entspannend und bereichernd gewesen. Das Künstlergut biete „ein familienfreundliches, Frauen unterstützendes Projekt“, lobt die verheiratete Leipzigerin.

Installation wird in der Leipziger Spinnerei zu sehen sein

Die Medizin und Bildende Kunst gehören untrennbar zu Sandrocks Arbeitsweise und unterstützen durch den zweifach intimen Kontakt mit Menschen ihre künstlerische Tätigkeit. Meist entstehen Reliefs aus organischen Materialien. So lässt sie Pilze durch eine Leinwand wachsen, verbindet Naturdärme mit anderen Materialien, arbeitet mit Hanf oder Wachs. „Ich denke die Vergänglichkeit mit“, sagt die junge Frau. In Prösitz begann sie mit Teilen einer großen Installation, die im Mai 2022 in der Leipziger Spinnerei zu sehen sein wird – einen Irrgarten aus Glaswänden und Keramik. Auch die überdimensionalen „Maden“, die sie im Künstlergut formte, werden Bestandteil sein.

Die Hallenser Künstlerin Katja Neubert hat im Künstlergut Prösitz viel experimentiert und auch an Gipsabdrücken gearbeitet - hier von einem Distelblatt. Quelle: Frank Prenzel

Ebenfalls vor der Abreise steht die Hallenserin Katja Neubert. Die verheiratete Mutter hatte ihr drei Jungs Janek (7), Erik (5) und Jono (fast 2) zwei Woche lang mit in Prösitz. Jetzt sind die Kinder mit Vater und Großeltern unterwegs. Auch sie ist voll des Lobes über ihren Aufenthalt. „Das hat mir richtig gut getan.“ Die 38-Jährige, die in einem Dorf bei Wittenberg aufwuchs, hat den Austausch mit den anderen Frauen ebenso geschätzt wie die Werkstätten. In Prösitz habe sie fokussierter arbeiten können als in ihrem Atelier in Halle.

Zunächst in Dresden Studium der Theaterplastik

Neubert studierte in Dresden fünf Jahre lang Theaterplastik – eine bereits bildhauerisch geprägte Ausbildung. Das Handwerk versetzt sie in die Lage, künstlerische Arbeiten für Bühne und Fernsehproduktionen anzufertigen. Doch es zog sie schon bald in die freie Kunst, weshalb Neubert in Halle ein Studium der Bildhauerei aufnahm. Inzwischen ist sie freischaffend tätig und sagt: „Kunst ist für mich eine Sprache, um mich auszudrücken.“ Das Fremde im Eigenen und das Eigene im Fremden zu suchen, sei ihre Intention.

Katja Neubert arbeitet gern mit Gips, ein „dankbares Material“, wie sie sagt. Ihre Skulpturen stellen oft Abformungen dar, die sie formt, ausgießt oder zersägt und mit anderen Objekten kombiniert. Sie modelliert und collagiert. „Ich spiele gern mit der Verfremdung“, betont die 38-Jährige. In Prösitz arbeitete sie zum Beispiel am Abguss eines riesigen Distelblattes und nutzte die Zeit zum Experimentieren.

Die Braunschweiger Künstlerin Paloma Riewe arbeitet im Künstlergut Prösitz an einer Rauminstallation mit Vögeln. Quelle: Frank Prenzel

Paloma Riewe hingegen steckt in Prösitz mitten in der Arbeit. Die 33-Jährige setzt die Idee einer hölzernen Rauminstallation um, auf der Vögel sitzen – ein an die Natur angelehntes Bild. In den vier Wochen im Muldental möchte sie das 1:10-Modell ebenso schaffen wie die Keramikelemente und 30 tönerne Vögel. Die geborene Berlinerin lebt derzeit in Braunschweig. Ihr Partner Malte-Lewin Behrens ist mit nach Prösitz gereist, weil die Betreuung des erst neunjährigen Matthis nicht nur der Nanny überlassen werden kann.

Braunschweigerin liebt die Monumental-Bildhauerei

Riewe wollte zunächst Lehrerin werden, schwenkte aber rasch um, studierte in Braunschweig freie Kunst mit dem Schwerpunkt Bildhauerei und ging als Meisterschülerin des bekannten Bildhauers Thomas Rentmeister. Seit 2015 lebt sie als freischaffende Künstlerin. Ihr Metier sind Raum einnehmende Skulpturen, teils begehbar. Riewe spricht von Monumental-Bildhauerei. Dabei nimmt sie Stimmungen aus der Natur und dem urbanen Raum auf und versucht, Momente festzuhalten. „Meine Arbeiten sind immer Poetisch zu verstehen“, erklärt die 33-Jährige.

Kontakt mit Frauen in ähnlichen Situationen

Der Aufenthalt in Prösitz sei „sehr gewinnbringend“. Man habe beim Arbeiten den Kopf frei und könne ohne Druck an einem Projekt arbeiten. Wichtig ist der Braunschweigerin dabei der Kontakt mit Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind. Denn ein Kind verändere die Möglichkeit zu arbeiten – „als Selbstständige sowieso“.

Auch Antje Ramspeck wirft hin und wieder einen Blick in die Werkstätten. Die 51-Jährige kümmert sich nachmittags um die Kinder der Künstlerinnen und hat daran viel Freude. Wegen einer Erwerbsunfähigkeit hat die Grimmaern die Zeit dafür und sich freiwillig gemeldet. „Ich habe gar nicht gewusst, dass es das Künstlergut gibt“, gesteht sie. Den Kontakt habe sie über die Diakonie gefunden.

Von Frank Prenzel