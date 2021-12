Kunstprojekt: Mutzschener Schüler setzen Geister- und Kulturgeschichten um

Grimma/Mutzschen

„Natürlich Parkgeister – Geister- und Kulturgeschichten“ war an der Grundschule Mutzschen der diesjährige Kurs mit der Leipziger Künstlerin Britta Schulze überschrieben. Dabei ist das Wort „Parkgeister“ an den Hort-Namen angelehnt. Mit Lockdown-Unterbrechungen haben sich etwa zehn Zweit- bis Viertklässler jeden Montagnachmittag zwei Stunden lang mit der profunden Malerin und Grafikerin im weitesten Sinne mit der Geschichte ihres Heimatortes befasst. Immerhin wurde Mutzschen 1081 und damit vor 940 Jahren erstmals erwähnt. Und die Kinder fanden schnell heraus, dass Mutzschen sich viele Jahre als Ackerbaustädtchen einen Namen machte.

Forschen in der Vergangenheit von Mutzschen

Die kunstinteressierten Steppkes befassten sich deshalb mit der Geschichte des Vieh- und Ackerbaus, lernten Sagen ihrer Heimat kennen und suchten in der Umgebung nach Schätzen. Schließlich setzten sie ihr so erworbenes Wissen in künstlerische Arbeiten um, und es entstanden Tiere aus Keramik, Bilder auf Platten und Skulpturen aus Gasbeton. Ein Auswahl der Bilder aus Kinderhand schmückt derzeit als kleine Galerie den Schulzaun. Die übliche Abschlusspräsentation der Kunstwerke vor Eltern, Großeltern und Lehrern dürfte aufgrund der Corona-Lage wohl Illusion bleiben. Zumindest aber wird es eine kleine Broschüre als Dokumentation der schöpferischen Tätigkeit geben.

Künstlergut Prösitz organisiert Geld für Kurs

Das Angebot für begabte Grundschüler in Mutzschen gibt es seit fünf Jahren und ist dem Künstlergut Prösitz zu verdanken. Es nutzt dafür das Bundesprogramm „Kultur macht stark“, aus dessen Topf das Honorar für die Künstlerin und das Material finanziert werden. Allein in diesem Jahr rund 3000 Euro. „Uns ist das sehr wichtig, weil das künstlerische Schaffen viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat“, sagt Künstlergut-Leiterin Ute Hartwig-Schulz. Der – auch für 2022 geplante – Kurs manifestiere die Zusammenarbeit von Künstlergut und Grundschule.

Jedes Projekt mit den Acht- bis Zehnjährigen läuft ein Jahr lang – außerhalb des Unterrichts. Hartwig-Schulz ist froh, dass die Künstlerin aus der Messestadt sich Woche für Woche auf den Weg nach Mutzschen macht „und wir somit bei Kunst und Kultur eine profunde Qualität in die Schule tragen können“. Britta Schulze habe in Leipzig einen guten Namen und leite dort die Neue Abendakademie für Bildende Kunst.

Von Frank Prenzel