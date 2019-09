Ungeheuer von Loch Ness an der Trebsener Mulde gesichtet

Trebsen

Nessie, das zu Weltruhm gekommene Ungeheuer aus dem schottischen Süßwassersee Loch Ness im Council Area Highland, wurde jetzt im Bereich der Trebsener Mulde gesichtet. Der Vorfall steht im Kontext mit den Talisker Highland Games. Das Schottenspektakel war für den Förderverein Rittergut als Veranstalter und der benachbarten Oberschule Anlass für einen Zeichenwettbewerb, der Nessie als Motiv thematisierte. Die am Wettbewerb beteiligten Mädchen und Jungen aus den fünften, sechsten und siebenten Klassen haben einer Umfrage zufolge Nessie selbst noch nie persönlich gesehen, sondern nur als Fiktion auf vermeintlichen Fotos.

Das angebliche Seeungeheuer Nessie aus Loch Ness dient als Vorlage des Zeichenwettbewerbes. Quelle: Netz/NBC-News

Dennoch sind Bilder entstanden, die durchaus gewisse Ähnlichkeiten mit dem angeblichen Ungeheuer haben. „Die Schüler konnten zeichnen, was sie wollten und Nessie so gestalten, wie sie das Ungeheuer in ihrer Fantasie sehen“, erklärte Kunstlehrerin Cindy Basner. „Dabei sind sehr individuelle, aber auch sehr farbenfrohe Tiere entstanden.“ Soll heißen, dass dank der Schülerarbeiten die Spekulationen zum tatsächlichen Aussehen von Nessie neue Nahrung bekommen haben? Auf jeden Fall sind die Ergebnisse des Kunstprojektes während der Highland Games den Besuchern zur Wertung vorgestellt worden.

Besten Arbeiten werden prämiert

Nun konnten die besten Arbeiten prämiert werden, freute es auch Uwe Schimmel als Cheforganisator der Highland Games. Gewonnen haben Lena Koch, Josefine Kottatz und Isabell Donner. Die Mädchen durften sich über einen PEP-Einkaufsgutschein und eine große Portion Zerealien aus Wurzen freuen, denn beide Unternehmen haben als Sponsoren der Trebsener Schottenspiele auch den Kunstwettbewerb unterstützt. Alle anderen Teilnehmer sind dennoch nicht leer ausgegangen, denn ihre Arbeiten sind benotet worden. Dabei wurden konkrete künstlerische Bewertungsschwerpunkte zugrunde gelegt, erklärte die Kunstlehrerin abschließend.

Von Frank Schmidt