Kurzbach-Sonnenschutz: Wie sich ein Grimmaer Familienbetrieb neu aufstellt

Zufrieden lässt Daniel Kurzbach seine Augen über den neuen Ausstellungsraum schweifen. Ob die Terrassenbedachung mit allem Schnickschnack, das gern gewählte Lamellendach oder die elektrisch betriebene Außenjalousie – seine Kunden können sich hier in aller Ruhe über den facettenreichen Sonnenschutz für Haus und Hof informieren. 1,3 Millionen Euro investierte das Grimmaer Familienunternehmen Kurzbach-Sonnenschutz in sein neues Domizil im Gewerbegebiet Am Weinberg. Nach zehnmonatiger Umbauzeit wird nun an diesem und am nächsten Sonnabend die Einweihung gefeiert.

Umzug im 30. Jahr des Grimmaer Unternehmens

Der Umzug fällt ins 30. Jahr des kleinen Familienbetriebes, den Heike Kurzbach 1992 in Wurzen als bps Büroausstattung aus der Taufe hob. Mit ihrem Mann Uwe vertrieb sie Büromöbel, wozu auch der Innen-Sonnenschutz gehörte. Irgendwann sei der Außen-Sonnenschutz hinzu gekommen und das Segment Büroausstattung weggefallen, erzählt Daniel Kurzbach, der im Jahr 2004 nach einer Ausbildung zum Assistenten für Informatik das Geschäft seiner Eltern 18-jährig übernahm. Seitdem firmiert das Familienunternehmen als Kurzbach-Sonnenschutz. Während Sohn Daniel die Fäden in der Hand hält, ist Vater Uwe (59) für die Projektsteuerung zuständig und Mutter Heike (56) für die Buchhaltung.

Seit 1995 in der Grimmaer Bahnhofstraße ansässig, wurde vor fünf Jahren die ehemalige Milchbar am Grimmaer Markt bezogen – 300 Quadratmeter für Ausstellung, Lager und Büro. „In diesen fünf Jahren wuchsen wir von sieben auf 20 Mitarbeiter“, so Kurzbach. Jahr für Jahr sei der Umsatz um rund 35 Prozent gestiegen, im vorigen Jahr sogar um 50 Prozent. Die Firma platzte am Markt also bald aus allen Nähten. Wenig zuträglich war Kurzbach zufolge auch die Belastung für die Anwohner, etwa durch den Anlieferverkehr. Also nutzte er das Zeitfenster zur Kündigung des Mietobjektes und ging auf Suche nach einem neuen Firmensitz.

„Ich wollte eigentlich ins Industrie- und Gewerbegebiet an der Autobahn“, erläutert der 36-Jährige. Da dessen Erschließung noch aussteht, musste er umsteuern und wurde im Gewerbegebiet zwischen Grimma und Großbardau fündig, wo das Autohaus zum Verkauf stand, in dem zuletzt der Oldtimerhandel LD-Classic-Center ansässig war. Im Mai vorigen Jahres begann der Umbau. Die einstige Werkstatt mauserte sich zu modernen Büroräumen und eine Halle zum Zwischenlager. Wo einst Fahrzeuge präsentiert wurden, entstand ein attraktiver Ausstellungsraum. Auch der Außenbereich wurde umgebaut. Kurzbach zufolge ist er rund um die Uhr für Spaziergänger zugänglich, die sich unter freiem Himmel Wintergarten-Beschattung, Segel, Gastronomie-Schirme oder Pergola-Markisen anschauen können.

Die Firma Kurzbach Sonnenschutz hat jetzt ihren Sitz in Grimma-Großbardau im Gebiet Am Weinberg. Quelle: Thomas Kube

Produktion findet bei Kurzbach-Sonnenschutz nicht statt. Das Familienunternehmen bezieht seine Produkte von etwa 15 Herstellern, die fast alle in Deutschland ansässig sind. „Wir beraten, planen, stellen nach Kundenbedarf zusammen und montieren“, umschreibt Kurzbach das Portfolio. Bei den Produkten sei in Formen, Farben, Größen und Zubehör eine enorme Entwicklung zu beobachten. Neben sogenannten Endkunden macht das Planen und Anbringen von Außen-Sonnenschutz an Objekten die Hälfte des Kurzbach-Geschäftes aus. Das Logistikzentrum von Amazon und die alte Heeresbäckerei in Leipzig oder Zalando und Bosch in Berlin – Kurzbach nennt namhafte Referenzobjekte. In der Heimatstadt Grimma trägt das Tribünendach im neuen Stadion die Handschrift seiner Firma. Es ist mit einer ausfahrbaren Pergola-Markise versehen.

Zuwachs in Corona-Zeiten und Mitarbeiter-Zulauf

Die Corona-Pandemie spielte Kurzbach eher in die Karten. Viele Leute fanden Zeit fürs Haus und investierten auch in den Sonnenschutz. Der Krieg in der Ukraine beeinflusse ihn – außer durch Preissteigerungen – aktuell nicht, sagt Kurzbach. Der 36-Jährige, der für die zwei Eröffnungstage 6500 Kunden angeschrieben hat, muss auch nicht über einen Mangel an Fachkräften klagen. Auf zwei Stellenanzeigen vorigen August habe er zehn gute Bewerbungen erhalten. Der Fachberuf seiner Branche, Rollladen-Jalousien-Mechaniker, sei allerdings ein sehr kleiner Lehrberuf, der deutschlandweit nur drei Berufsschulklassen zähle. „Wir haben aber Zulauf aus anderen Gewerken“, verweist Kurzbach zum Beispiel auf Fensterbauer, Metallbauer und Schreiner.

Mitarbeiter bei vorbereitenden Arbeiten für einen Sonnenschutz.

Kurzbach-Sonnenschutz ist auch für sein Sponsoring bekannt. Daniel Kurzbach, der seit drei Jahren beim FC Grimma das Tagesgeschäft managt und im Herbst vorigen Jahres zum Präsidenten gewählt wurde, lässt diversen Sportvereinen und dem Tierheim Schkortitz jährlich rund 50.000 Euro zukommen. Darunter Grimmas Oberligist sowie Lok und Chemie Leipzig. „Wir wollen den regionalen Vereinen etwas zurück geben und unsere Firma gut vernetzen“, nennt er den Grund.

