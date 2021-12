Grimma

Kurzfristige Impftermine sind an den Muldentalkliniken möglich: „Am Standort Grimma wird vom 21. bis 23. Dezember in der Zeit von 8 bis 17 Uhr ohne Voranmeldung geimpft“, teilte Klinik-Sprecherin Beatrix Hundt am Montag mit. An den drei Tagen vor dem Fest sollen jeweils 150 Termine ohne vorherige Anmeldung realisiert werden. Damit wolle man auch jenen die Möglichkeit bieten, sich kurzfristig impfen zu lassen, die bereits im Weihnachtsurlaub sind.

Impfungen für Personen ab 18 Jahren in Grimma

Im temporären Impfzentrum des Landkreises Leipzig am Krankenhaus Grimma werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen für Personen ab 18 Jahren vorgenommen. Mitzubringen sind eine FFP2-Maske, Impfausweis sowie Personalausweis oder Reisepass, falls zutreffend außerdem ein Genesenenbescheid oder ein PCR-Befund vom Arzt.

Zwischen Weihnachten und Silvester ist die Anlaufstelle vom 27. bis 30. Dezember jeweils von 9 bis 13 Uhr in Betrieb. Terminanmeldungen für diesen Zeitraum unter https://muldentalkliniken.impfsystem.de.

