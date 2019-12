LVZ-Leser spenden für Grimmaer Ehepaar Lehmann

Grimma

Monika Lehmann möchte gern duschen, ohne böse zu stürzen und sich weh zu tun. Daher sehnt sich die schwer behinderte 60-Jährige, die wacklig auf den Beinen ist, nach einer ebenerdigen Dusche. Dann müsste Ehemann Frank (62) auch nicht die ganze Zeit neben ihr stehen und sie stützen. Der volle Körpereinsatz ist dem gesundheitlich ebenfalls angeschlagenen Mann ohnehin nicht länger zuzumuten. Nach einem Leben auf dem Bau sei er „tot auf die Knochen“, wie der Erwerbsunfähige sagt.

Die nach der Flut fälligen Reparaturen am immer noch nicht ganz trockenen Uralt-Häuschen mitten in Grimma tun ihr übriges. Die Lehmanns aber jammern nicht – und das, obwohl sie durch die Wassermassen zudem in finanzielle Nöte gerieten. Ein barrierefreies Bad ist da schon mal gar nicht drin. Wenn, ja wenn, die LVZ-Spendenaktion „Ein Licht im Advent“ nicht wäre. Da die Leser den Ernst der Lage erkannten, besteht inzwischen begründete Hoffnung.

Monika Lehmann ist kein Einzelfall

Monika kann ihr Anliegen nicht selber über die Lippen bringen. Das Sprechen fällt ihr schwer. Auch lesen und schreiben kann sie nicht. Die Grimmaerin, die früher als Küchenhilfe in der Behindertenschule gearbeitet hat, sei kein Einzelfall, weiß Elke Neldner, Geschäftsführerin der Lebenshilfe in Grimma. Die 58 fest angestellten Mitarbeiter des Vereins kümmerten sich im Landkreis Leipzig um etwa 150 Menschen meist mit geistiger oder Mehrfachbehinderung.

Elke Neldner ist Geschäftsführerin der Lebenshilfe in Grimma. Quelle: Privat

Die Folgen, die daraus erwachsen, weder lesen noch schreiben zu können, seien unterschiedlich. „Jüngeren Betroffenen mit Freundeskreis fällt es oft leichter, Beistand zu organisieren. Die wissen, an welches Amt sie sich wenden müssen. Ältere dagegen hängen mitunter in der Luft – sie sind zu Bescheidenheit erzogen, sehr zurückhaltend und erfahren von Hilfsangeboten nichts“, sagt Neldner.

Lebenshilfe ist wichtige Anlaufstelle

Dabei sei gerade die Lebenshilfe eine wichtige Anlaufstelle: „Im Dr.-Rinsche-Haus in Naunhof werden 36 Bewohner von uns rund um die Uhr betreut. Ebenfalls in der Parthestadt unterhalten wir zwei Außenwohngruppen für insgesamt neun Personen mit Handicap. Zusätzlich betreiben wir eine Logopädie und eine Ergotherapie in Grimma. Für Kinder im Vorschulalter steht eine Frühförder- und Beratungsstelle zur Verfügung.“

Lesen Sie auch:

Außerdem biete ihr Verein 1:1-Betreuungen für Schüler an. Manche brauchten den helfenden Beisitzer nur in einigen Unterrichtsfächern, andere den ganzen Tag lang. „Da reden wir nicht nur von Kindern mit Behinderung, sondern auch von stark verhaltensauffälligen Mädchen und Jungen“, sagt Elke Neldner. 22 solcher Begleitungen leistet allein die Lebenshilfe, Tendenz steigend. Es würde immer schwieriger, genügend Fachpersonal abzustellen, betont Neldner.

Keine Angst vor professioneller Hilfe Kommentar von Haig Latchinian Die Spendenbereitschaft der Muldentaler für das Grimmaer Ehepaar Lehmann ist immens. Und sie ist auch dringend nötig. Sollte das Geld weiter wie bisher fließen, stehen die Chancen gut, dass es mit dem Einbau der behindertengerechten Dusche klappen könnte. Eine tolle Nachricht für die tapfer kämpfenden Frank und Monika Lehmann: Die Tage der in Kraftakten ausartenden Körperpflege sind möglicherweise gezählt. Dennoch wird immer deutlicher, dass ein barrierefreies Bad nur der Anfang der Bemühungen sein kann. Die LVZ-Aktion „Ein Licht im Advent“ beleuchtet ganz nebenbei ein allgemeines Problem: Ein Paar in fortgeschrittenem Alter will möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben und beißt deshalb um so fester auf die Zähne. Der Mann umsorgt seine schwer behinderte Frau, ist aber selbst gesundheitlich angeschlagen. Manchmal wissen beide schon nicht mehr genau, wer nun eigentlich wen stützt. Auch wenn das Paar den Haushalt derzeit noch aus eigener Kraft schmeißen kann, es sollte nicht übertreiben. Es bleibt die bange Frage, was passiert, wenn Ehemann Frank mal ausfallen sollte. Wer kümmert sich dann um Monika, die ohne Hilfe auf Dauer nicht zurecht kommen würde. Professionelle Hilfe sollte her und damit manche Entlastung. Um die in Anspruch zu nehmen, muss man sich regen. Von allein, wie früher Schwester Agnes auf ihrer weißen Schwalbe, kommt heutzutage niemand mehr. Das setzt freilich voraus, dass die Betreffenden um Hilfsangebote wissen. Insofern hat die LVZ-Aktion einen nicht zu unterschätzenden Nebeneffekt: Den Lehmanns ging buchstäblich ein Licht im Advent auf: Ambulante Hilfe gefährdet ein selbstbestimmtes Leben nicht, sie macht es erst möglich.

Voraussetzung ist der Pflegegrad

Die Pflegekassen kämen ihrem Beratungsauftrag nicht ausreichend nach, sagt die Geschäftsführerin. Menschen mit Einschränkungen hätten das Recht auf Entlastungs- und Betreuungsleistungen. Voraussetzung dafür sei ein Pflegegrad, so Neldner. Sie kenne das Grimmaer Paar nur aus der Zeitung, ziehe vor Monika Lehmann und ihrem Mann den Hut. „Aber die beiden Tapferen sollten sich nicht zu viel zumuten. Ich denke, sie brauchen langfristig ambulante Hilfe. Nicht auszudenken, bei Frank schnellt plötzlich der Blutzucker in die Höhe? Wer kümmert sich dann um Monika?“

Frank Lehmann kommt ins Nachdenken: „Das stimmt. Bislang versuche ich, alles selbst zu stemmen. Einkaufen, Saubermachen, Vorlesen, Körperpflege. Noch klappt’s, wenn ich die Zähne zusammen beiße. Aber wie lange geht das noch gut? Ich werde ja nicht jünger.“ Sein großer Wunsch sei es, solange wie möglich selbstbestimmt und gemeinsam mit Monika leben zu können. Von Möglichkeiten der Hilfe, wie sie Frau Neldner vorgestellt hat, höre er jetzt zum ersten Mal: „Es sagt einem ja keiner...“

Von Haig Latchinian