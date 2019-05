Die Briefmarke und den Ersttagsbrief gibt es ab dem 25. Mai auch in der LVZ-Post-Servicestelle Presse Hunger, Kreuzstraße 7, Grimma – am Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet – sowie in der Stadtinformation am Markt.

Ab dem 27. Mai 2019 sind die Artikel auch im LVZ-Foyer im Peterssteinweg 19 und in allen LVZ-Geschäftsstellen erhältlich.