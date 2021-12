LVZ-Test: So gut ist der erste virtuelle Stadtrundgang durch Naunhof

Naunhof

Auf eine gänzlich neue Weise lässt sich jetzt Naunhof mit dem Smartphone erkunden. Das Jugendforum entwickelte zwei interaktive Routen, die junge Menschen mit den Eigenheiten der Stadt vertraut machen sollen. Die LVZ probierte eine von ihnen aus und kommt zum Schluss: Weitgehend gelungen!

Start ist am Bahnhof, wo fremde Jugendliche ankommen und sich vielleicht fragen, was Naunhof alles zu bieten hat. Hier sollte auf dem Smartphone der Messengerdienst Telegram installiert sein. Einfach den QR-Code scannen, den das Jugendforum Naunhof für seine Jugendstadtrallye erstellt hat. Und los geht’s.

Wichtig für den Start: Dieser QR-Code muss mit dem Massangerdienst Telegram gescannt werden. Quelle: Jugendforum Naunhof

Rallye bedeutet eigentlich Wettrennen. Doch nach der Begrüßung baut sich im Netz von T-online nur sehr langsam die erste Animation auf, mit der sich das Jugendforum vorstellt. Wer sich auf eine Reise begibt, sollte bekanntlich etwas Zeit mitbringen und muss nicht hetzen. Trotzdem gut, dass es mit O2 bedeutend schneller geht.

Dialog mit dem Chatbot

Begleiten wird mich ein automatisiertes Dialogsystem, der Chatbot, der gleich mal fragt, wann denn schätzungsweise der letzte Nachtzug fährt. Mein Tipp: 1 Uhr. Nahe dran, 1.33 Uhr trifft die letzte Bahn aus Leipzig ein. Die nächste fährt fast fünf Stunden später. „Wenn wir also feiern gehen, müssen wir die Nacht durchmachen oder richtig früh aufbrechen“, kritisiert das Jugendforum per Chatbot.

Wunsch der Jugend: Ein Nachtzug soll von Leipzig nach Naunhof fahren. Quelle: Frank Pfeifer

Jetzt heißt es wählen zwischen der Cityroute über den Jugendclub zum Waldbad oder der Seeroute über die Oberschule zum Grillensee. Als Wasserratte, die eine natürliche Umgebung liebt, fällt mir die Entscheidung leicht. Warum nicht auch mal in der kalten Jahreszeit die wunderschönen Seen aufsuchen?!

Auf dem Weg zum Grillensee

Zuerst werde ich in die Touristeninformation geschickt, um mir eine Postkarte des Jugendforums Naunhof zu holen, die ich, so meint der Chatbot, später noch brauchen werde. Wegen Corona ist das Büro zwar geschlossen, aber Norman Käckermann öffnet die Tür, an die ich geklopft habe. „Einzeln dürfen wir Leute mit Maske und Kontaktnachverfolgung einlassen“, sagt der Mitarbeiter. Auf Wunsch reserviert er Tickets für Veranstaltungen. Und er lässt die Karten des Jugendforums rüberwachsen.

Was es mit ihnen auf sich hat, erfahre ich noch nicht. Stattdessen soll ich über die Fußgängerbrücke am Bahnhof auf die andere Seite der Gleise gehen. Dort stehen Bäume und Büsche. „Forme Steine, Stöcke und alles, was du um dich herum findest, zu einem Muster auf dem Boden“, bittet mich der Chatbot. Ich bin im Reporter-Dienst, habe keine Zeit für ein Landart-Kunstwerk. Aber vielleicht komme ich wieder... Zwinker.

Stopps im Kranwerk und in der Oberschule

Nächstes Ziel ist das Alte Kranwerk, ein Ort für Konzerte, Theaterstücke und Feste. Doch kulturmäßig läuft derzeit wegen der Corona-Beschränkungen null. Nur der Werksverkauf „Faktum“ mit regionalem Kunsthandwerk ist bis zum 19. Dezember geöffnet. Inhaber Heiko Guter setzt alle Hoffnungen in die nächste Saison.

Über die Wurzener Straße werde ich zur Oberschule Naunhof geführt. In einem Hörbeitrag beschreibt sie eine Schülerin namens Ella aus Sicht einer Fünftklässlerin. Viel Lob hat sie für das Gebäude, die Lehrerschaft, die Bildungsangebote und den Schülerrat übrig. Achtung Werbung!

Technische Fehler in Karten

Eine Karte soll mir als nächstes Ziel ein riesiges Neubaugebiet anzeigen. Der Marker weist aber auf das Stadtgut, rund 600 Meter davon entfernt. Wer sich nicht auskennt, geht in die falsche Richtung und nicht zur Grünstadt, in der gerade im ersten Bauabschnitt die ersten Häuser wie Pilze aus dem Boden schießen. Ich soll errechnen, wie viele Menschen in den geplanten 450 Wohnungen leben werden, wenn für jede drei Leute angenommen werden. Das kriege ich noch im Kopf hin.

Fehlerhafte Angabe: Laut dieser Karte liegt das Neubaugebiet Grünstadt im Stadtgut. Quelle: Frank Pfeifer

Die nächste Landkarte soll mir die beste Liegewiese am Grillensee verraten, doch sie besteht aus einer leeren Fläche mit inaktivem Marker. Für den Fremden endet hier die Tour. Zum Glück kenne ich die Badestelle. Aber für die Empfehlung, es mir bequem zu machen, die Postkarte von der Touristinfo herauszuholen und einem lieben Menschen eine analoge Nachricht zu schreiben, ist es mir momentan zu eisig. Das nun erklingende Lied „Du und ich“ von Rany, der dieses Jahr zum einjährigen Geburstag des Jugendforums im Jugendclub Oase aufgetreten war, macht mir aber Lust auf den nächsten Sommer.

Leere Landkarte: So lässt sich der Grillensee nicht finden. Quelle: Frank Pfeifer

Gesamturteil positiv

Sicher navigiert mich die letzte Landkarte zum Bahnhof zurück. Mein Fazit: Insgesamt ist die Idee einer solchen Rallye brillant. Weitgehend wurde sie innovativ, vielseitig und ansprechend umgesetzt. Die technischen Fehler mit den Landkarten müssen noch beseitigt werden. Der Blick auf Naunhof darf ruhig etwas kritischer sein, schließlich wollen die Jugendlichen mit ihrer Arbeit etwas bewegen. Auf alle Fälle sollten nicht nur Junge die Routen ausprobieren, sondern auch Erwachsene, die sich für deren Sichtweise interessieren.

Von der Idee zur Umsetzung

Die Idee zur Rallye entstand Anfang des Jahres mit dem Projekt „Challenges für die Zukunft – Spotting Naunhof“, gefördert aus dem Jugendfonds der Lokalen Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Leipzig. „Es war darauf angelegt, auch während des Lockdowns junge Menschen zu erreichen“, erklärt Andrea Scherf vom Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig.

Sie begleitet das Forum, das mit Hilfe von 17 digitalen Challenges herauszufinden suchte, was junge Menschen und jung Gebliebene in Naunhof stört, was sie verändern würden, was ihnen fehlt und was sie mögen. In zwei Workshops wurden die Rückmeldungen thematisch sortiert und Orten zugeordnet. Daraus ergaben sich recht schnell die Routen.

Als nächstes folgt Crowdmap

„Nun hieß es, die Rätsel und Mitmachaktionen zu erarbeiten und Hörbeiträge selbst einzusprechen“, erläutert Scherf. Ganz nebenbei sei sogar ein Stickerset „Naunhof“ zur Verwendung in Chats entstanden. Nun solle zusätzlich – gefördert durch das Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ – eine Crowdmap erarbeitet werden, bei der Jugendliche Stationen eintragen und kommentieren können.

Von Frank Pfeifer