LVZ im Muldental gewinnt Zeitungs-Oscar: Newspaper Award für Flutschutz-Story

Wie sicher ist die Muldestadt vor der nächsten Flut? Die LVZ-Redaktion Muldental hat sich in einer aufwendig gestalteten Themenseite der Flutzschutzmauer in Grimma gewidmet, die am 2. August diesen Jahres offiziell eingeweiht wurde. Das Layout dieser Panoramaseite überzeugte auch die Jury des European Newspaper Awards. Einer der begehrten Zeitungs-Oscars geht in diesem Jahr nach Grimma.

Redaktionschef Thomas Lieb : „Perfektes Teamwork“

LVZ-Redaktionsleiter Thomas Lieb freut sich über die Anerkennung sehr: „Es zeigt beispielhaft, was man mit einem perfekten Teamwork alles erreichen kann. Ein Extra-Lob geht an die Hauptbeteiligten der Geschichte: Frank Schmidt für die Fotos, Frank Prenzel für die Recherche, Patrick Moye für die grafische Aufarbeitung und Birgit Schöppenthau für die Producer-Hilfe.“

Story erschien auch mit Karte und Video online

Neben der gedruckten Zeitungsseite erschien die Story zur Flutschutzmauer auch in einem umfangreichen Online-Thema auf unserem Portal LVZ.de. Hier gab es ergänzend zu dem Bericht eine interaktive Karte mit allen Bauwerken des 57-Millionen Euro teuren Flutschutzprojekts sowie einen Drohnenflug entlang der bundesweit einmaligen Maueranlage.

So sah die Quelle: LVZ

Der European Newspaper Award, den der renommierte Zeitungsdesigner Norbert Küpper 1998 initiierte, wurde diesmal bereits zum 21. Mal vergeben. Den Design-Oscar für herausragend gestaltete Zeitungsseiten gibt es für verschiedene Kategorien – die LVZ-Redaktion Muldental gewann ihn in der Kategorie „News Pages“ (Nachrichtenseiten) – und hier im Bereich Naturkatastrophen.

4000 Arbeiten wurden eingereicht

In diesem Jahr waren 184 Zeitungen aus 25 Ländern am Start, insgesamt über 4000 Einreichungen wurden von den 17 Jury-Teilnehmern begutachtet und bewertet. „Es ist also wirklich eine Auszeichnung, wenn Sie unter den Preisträgern sind“, lobte Award-Gründer Norbert Küpper die Arbeit der LVZ-Redaktion.

Preise auch in den letzten Jahren für die LVZ

Die LVZ hatte bei dem größten europäischen Zeitungswettbewerb auch in den vergangenen Jahren immer wieder Preise erhalten. So gab es unter anderem 2017 drei Oscars für die Titelseite zur Bundestagswahl und für die große Langzeitserie in den Lokalausgaben: „Sicher vor der Flut?“. Im letzten Jahr gewannen die LVZ-Lokalausgaben in Delitzsch und Oschatz jeweils einen Preis für kreativ gestaltete Seiten zur Ausrüstung von Feuerwehrkameraden und der witzig bebilderten Frage: Was braucht ein Fußball-WM-Fan an Ausstattung?

Von Olaf Majer