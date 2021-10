Gegen den drohenden Mediziner-Engpass beschloss Sachsen am Donnerstag die Landarztquote. Ariane Lehmann (32) in Schmorditz bei Grimma (Landkreis Leipzig) gehörte bereits 2009 zu den ersten Medizinstudenten, die sich verpflichtet hatten, später außerhalb von Leipzig, Dresden und Chemnitz anzufangen. Sie plant, in Kürze die Praxis ihrer Mutter zu übernehmen.