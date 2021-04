Landarzt aus Großbothen bei Grimma: „Würde es wieder so machen“

Grimma/Großbothen

Der Großbothener Landarzt Matthias Lange (64) und seine Frau Catharina (57) wurden vor Ostern mit Geschenken und Glückwünschen überhäuft. Das hatte seinen guten Grund. Das Ehepaar eröffnete die Praxis am 1. April 1991 – und das ist jetzt 30 Jahre her. Blumenarrangements, Kuchen, Schokolade, Sekt, bemalte Eier und auch herzliche Worte per Mail sind einmal mehr ein Beweis nach dem anderen für die Beliebtheit der Landarzt-Praxis.

In Großbothen geboren und aufgewachsen

In Großbothen geboren und aufgewachsen, wollte Matthias Lange immer zurück zu seinen Wurzeln. Frühzeitig stand auch der Berufswunsch fest – befördert durch die Tätigkeit seiner Mutter als Krankenschwester und den Einblick in familiäre Pflege. Als bekennender Christ durfte er allerdings die Erweiterte Oberschule in Grimma nicht besuchen. Lange wich aus, machte bei der MAG die Berufsausbildung mit Abitur und holte sich auf einer Leipziger Abendschule das weitere Rüstzeug für sein Medizinstudium an der Leipziger Universität. Es schloss sich die fünfjährige Facharztausbildung am Schloss-Krankenhaus Colditz an, in der er als junger Arzt auch schon die Großbothener Außenstelle betreute. Seine aus Leipzig stammende Frau Catharina arbeitete in jener Zeit als Krankenschwester am Krankenhaus in Grimma.

Alles fing in einer Ecke der Kinderkrippe an

Nach dem Fall der Mauer ergriff Matthias Lange die Chance, sich gemeinsam mit seiner Frau in der Heimatgemeinde mit einer eigenen Landarzt-Praxis niederzulassen – und erfüllte sich damit seinen Traum. In einer Ecke der einstigen Kinderkrippe fing vor 30 Jahren alles an. Catharina Lange ist seitdem die leitende Schwester in der Praxis und wuppt die Buchführung. Noch im ersten Jahr begann das Ehepaar mit dem Bau eines Hauses, das im November 1993 fertig wurde. Oben wohnen, unten praktizieren. „Wir würden es wieder so machen“, sagt der 64-Jährige. Von der Funktionalität her sei die Praxis Spitze.

Zu Langes Patienten gehört der frühere Landrat Gerhard Gey, der voll des Lobes für seinen Arzt ist. „Er ist ständig für seine Patienten da und rund um die Uhr ansprechbar“, würdigt Gey. Er sei ein typischer Land- und Hausarzt und genieße hohes Ansehen.

Arbeitstag hat nicht selten 14 Stunden

Nicht selten zählt ein Arbeitstag 14 Stunden. Und auch am Wochenende weist der Diplom-Mediziner niemanden ab, wenn es mal klingelt – zumal dann oft noch der Schriftkram wartet. Wenn sich Lange etwas wünscht, dann weniger Bürokratie.

„Ich würde immer wieder Landarzt werden. Das macht mir von Anfang so viel Freude“, betont der Großbothener. An seinem Beruf schätzt der 64-Jährige unter anderem die familiäre Nähe, zum Teil hat er vier Generationen vor sich sitzen. „Es ist auch die Dankbarkeit, die zurück kommt“, sagt die 57-jährige Gattin. Ihr Mann sei sehr gründlich und gewissenhaft, nehme sich die Zeit für die Patienten, die es braucht. Als Hausarzt sei man immer auch ein gutes Stück Seelsorger, weiß Matthias Lange, der in der Praxis pro Quartal rund 1500 Behandlungen abrechnet.

Misst fürs LVZ-Foto den Blutdruck bei seiner Frau Catharina: Diplom-Mediziner Matthias Lange betreibt in Großbothen seit 30 Jahren mit seiner Ehefrau und weiteren Mitarbeitern eine Landarzt-Praxis. Quelle: Thomas Kube

„Ohne unser gutes Schwestern-Team hätten wir das nicht so geschafft“, blickt der Allgemeinmediziner dankbar auf die drei Jahrzehnte. Neben seiner Frau kümmern sich vier weitere Schwestern um die Patienten. Auch eine Handvoll Assistenzärzte und ein halbes Dutzend Schwesternschülerinnen holten sich in den Jahren in Großbothen ihr Rüstzeug. Neben der intensiven Arbeit zog Ehepaar Lange übrigens zwei Söhne groß, die heute 23 und 31 Jahre alt sind.

Schwere Krankheit warf Landarzt Lange zurück

Matthias Lange schätzt die „gute Zusammenarbeit mit umliegenden Praxen“, Pflegediensten, Krankenhäusern und Apotheken der Region. Man arbeite Hand in Hand, es sei ein kollegiales Verhältnis. Solidarität erfuhr er vor etwa zehn Jahren selbst, als er eine schwere Krankheit bekämpfte. In der Zeit habe der Zschetzscher Hausarzt Dr. Dietrich Beyer die Praxis weiter geführt.

Der 64-Jährige hängt übrigens an nostalgischen Dingen. In einem seiner drei Sprechzimmer fallen zig Apothekenfläschchen ins Auge. Eine Personenwaage aus längst vergangenen Tagen steht ebenso in der Ecke wie ein alter Arzneimittelschrank. Im Flur findet sich fein gerahmt der Eid des Hippokrates an der Wand – die Kopie einer Urkunde von 450 vor Christus. Auch Dr. Alexander Pfeiffer erfährt Würdigung. Lange trat praktisch in die Fußstapfen des langjährigen Großbothener Arztes.

Andere freuen sich mit 64 auf den Ruhestand. Matthias Lange hingegen möchte so lange arbeiten, „wie es mein Gesundheitszustand zulässt“. Die Frage der Nachfolge geht ihm dennoch bereits hin und wieder durch den Kopf.

Von Frank Prenzel