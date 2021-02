Landesmusikakademie in Colditz ist für 2021 gut gebucht

Colditz

Es könnte die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm sein. „Wir sind analog zur benachbarten Jugendherberge für die nächsten Monate ausgebucht“, berichtet Lena Thalheim, die Leiterin der auf Schloss Colditz ansässigen Landesmusikakademie Sachsen.

Die alles entscheidende Frage sei jetzt die, wann die ersten Gäste kommen könnten. „Wir beobachten deshalb sehr genau die politischen Ankündigungen und aktualisieren entsprechend die Termine mit unseren künftigen Gästen“, so Thalheim, die in diesem Zusammenhang eine Lanze für das Grimmaer Gesundheitsamt bricht. „Wann immer wir in den Monaten seit Beginn der Pandemie eine Genehmigung benötigt haben, war die Hilfsbereitschaft enorm groß“, so die Colditzer Akademieleiterin.

Arbeitsreicher Sommer auf Colditz

Die vergangenen Wochen seit Beginn des zweiten Lockdowns seien in ihrem Haus ausgesprochen ruhig verlaufen. „Eine Leipziger Pianistin und ein Jazz-Quartett aus der Messestadt, die jeweils Tonaufnahmen bei uns gemacht haben, waren leider die einzigen möglichen Aktivitäten“, berichtet Lena Thalheim. Umso arbeitsintensiver sei die Zeit vom Frühsommer bis zum Herbst des vergangenen Jahres gewesen. „Auf der Basis von Sonderreglungen für Erholungsfreizeiten waren unter den gegebenen Verhältnissen viele Kinderchöre und Jugendorchester für Probeaufenthalte bei uns zu Gast“, so die Akademieleiterin.

Sie hat sich, seit ihr Haus seit Anfang November weitgehend in einen Dornröschenschlaf verfallen ist, anderen Aufgaben gewidmet. „Der Sächsische Musikrat hat Spendensammlungen für Künstlerinnen und Künstler initiiert und unter dem Motto Advent braucht Musik kleine Konzerte in Kinderhospizen und Altenpflegeeinrichtungen organisiert“, berichtet die 30-Jährige.

Grimmaer Schulchor zu Gast in Konzerträumen

Und auch in den kommenden Wochen, bis erste vorsichtige Öffnungen zu erwarten seien, wolle man nicht die Hände in den Schoß legen. Ab Mitte März gebe der Sächsische Musikrat mit dem neuen Programm Stille Orte seinen Mitgliedsverbänden und Instituten die Möglichkeit, Videos in den derzeit leeren Konzerträumen zu drehen, in denen sie sich und ihre Pläne für die kommenden Monate vorstellen, so die Colditzer Akademieleiterin, die in diesem Jahr in ihrem Haus unter anderem den Schulchor des St. Augustin-Gymnasiums sowie den Kammerchor Internat St. Afra in Meißen begrüßen wird. „Zu unseren bekanntesten regelmäßig kommenden Gästen gehören der Thomanerchor und die Dresdner Kruzianer, aber auch das Bundesjugendorchester ist wiederholt in Colditz gewesen“, so Thalheim.

Sie leitet seit zwei Jahren mit der seit über zehn Jahren in Colditz beheimateten Landesmusikakademie ein Zentrum des vokalen und instrumentalen Laienmusizierens im Freistaat. Zu Gast auf Schloss Colditz sind neben sächsischen Musikerinnen und Musikern auch solche aus ganz Deutschland und Europa, denen die Akademie sowohl als Proben- und Tagungshaus als auch als Veranstaltungs- und Weiterbildungszentrum dient.

Von Roger Dietze