Landfunkstelle in Grimma: Alarm aus dem Gerätehaus

Grimma

Offenbar hat es die längste Zeit gedauert. Die sogenannte Landfunkstelle in Grimma ist jetzt technisch auf dem Stand. Sie war Ende vorigen Jahres vom Landkreis mit der nötigen Software ausgestattet worden. Jetzt warten die Führungskräfte noch auf ihre Schulung.

Bei großen Lagen ist die Rettungsleitstelle überlastet

Zur Erklärung: Bei großen Lagen ist die neue Integrierte Rettungsleitstelle Leipzig überfordert. Nach ihrer Inbetriebnahme wurden deshalb Landfunkstellen im Landkreis etabliert, die in ihren Territorien wie Unterleitstellen fungieren. Auch die Stadt Grimma mit ihrer Freiwilligen Feuerwehr ist mit dieser Aufgabe betraut und koordiniert in Extremsituationen die Einsätze im 217 Quadratkilometer großen Gemeindegebiet. Bislang mussten sich die Kameraden im Ernstfall mit dem Einsatzleitwagen (ELW) behelfen, Wehrleiter Michael Grimm hatte nicht nur einmal das langwierige Prozedere beklagt. Nunmehr ist der Leitstand im Gerätehaus in der Straße des Friedens technisch gerüstet.

Schulungen sollen im Frühjahr passieren

Wohl im Frühjahr sollen die Schulungen über die Bühne gehen. Laut Grimm könnte das 15 bis 20 Personen betreffen. Ein Kamerad, der bei der Stadt Grimma angestellt ist, wurde zentral geschult und wird nun in Grimma als Ausbilder die Finessen des Programms nahe bringen. Grimm hofft, dass bis zur Hochwasserschutz-Übung ein Schlussstrich gezogen werden kann.

Es wird wohl nicht die einzige Schulung der Grimmaer Kameraden bleiben. Laut Wehrleiter sollen in diesem Jahr die Feuerwehrfahrzeuge mit neuen Digitalfunk-Geräten ausgestattet werden. Deren Handling müsse den Feuerwehrleuten beigebracht werden.

Grimmaer Kameraden schulen Fahrstuhl-Handhabung

Bereits im vorigen Jahr hatten sich zehn Kameraden der FFW Grimma zur Handhabung von Fahrstühlen auf die Schulbank gesetzt. Allein 2019 wurde die Wehr fünfmal alarmiert, um Eingeschlossene aus Fahrstühlen zu retten. Bislang gingen die Kameraden mit brachialer Gewalt vor, was entsprechende Schäden hinterließ. Dank der Schulung können die Einsatzkräfte jetzt auch ohne großen Schaden stecken gebliebene Lifte zügig öffnen. Das Angebot zur Schulung hatte die Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft unterbreitet.

Nur noch eine statt zwei Rufgruppen bei Grimmaer Wehr

Grimm weist außerdem darauf hin, dass seine Wehr Mitte vorigen Jahren eine Umstellung bei der Alarmierung vorgenommen hat. Statt bisher zwei gibt es bei der Truppe nur noch eine Rufgruppe. Damit werden bei einem Einsatz alle 80 aktiven Kameraden alarmiert. Für diese Entscheidung gab es einen Grund. Grimm: „Die Nachalarmierung der zweiten Rufgruppe durch die Integrierte Rettungsleitstelle hat mehrfach nicht funktioniert. Das Risiko wurde uns zu groß.“

Um alle Fahrzeuge zu besetzen, braucht die Wehr der Kernstadt 30 Mann. Um einen Zug zu formieren, sind 21 Rettungskräfte nötig. Die neue Alarmierungsform „klappt, optimal ist sie aber auch nicht“, sagt Wehrleiter Grimm. Besser wären zwei Rufgruppen. Denn manchmal rücken nun mehr Kameraden an, als für den Einsatz gebraucht werden.

