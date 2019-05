Landkreis Leipzig

Nur noch wenige Tage bis zum großen Wahltag. Am 26. Mai entscheiden rund 216 000 Wahlberechtigte im Landkreis Leipzig nicht nur über die Zusammensetzung des Europaparlaments, sondern auch der kommunalen Vertretungen. Neben einem neuen Kreistag werden 18 Stadträte, zwölf Gemeinde- und 73 Ortschaftsräte gewählt. Zum Vergleich: Bei der Wahl vor fünf Jahren wurden noch für 20 Stadträte, 13 Gemeinde- und 78 Ortschaftsräte Kreuze gemacht. Der Rückgang ist auf mehrere Kommunal-Ehen zurückzuführen.

Weniger Parlamente als vor fünf Jahren

Dabei handelt es sich um die Eingemeindung der Gemeinde Espenhain in die Stadt Rötha zum 1. August 2015, die Eingliederung von Narsdorf nach Geithain zum 1. Juli 2017 sowie die Eingemeindung von Kohren-Sahlis in die Stadt Frohburg, die zum 1. Januar 2018 erfolgte. Dies hat zur Folge, dass zum Beispiel in Kohren-Sahlis erstmals kein eigenständiger Stadtrat, in Narsdorf und in Espenhain kein Gemeinderat mehr gewählt werden. Dafür nehmen demnächst in der Stadt Rötha vier Ortschaftsräte (bisher null) und in der Stadt Frohburg vier statt bisher drei Ortschaftsräte die Interessen der Bürger wahr. Außerdem werden in Geithain drei statt bisher zwei Ortsgremien besetzt – bedingt durch das Zusammengehen mit Narsdorf.

In Deutzen ist die Ortschaftsratswahl verschoben

Formfehler, die im Jahr 2014 für die Absage gleich mehrerer Gemeinderatswahlen in Machern, Borsdorf und Belgershain gesorgt hatten, blieben diesmal weitestgehend aus. Lediglich die Wahl des Ortschaftsrates Deutzen muss nach jetzigem Stand verschoben werden. Grund: Es wurde versäumt, das nach der Eingemeindung nach Neukieritzsch aus dem ehemaligen Gemeinderat hervorgegangene Gremium in der Hauptsatzung zu verankern. Deshalb zogen Landratsamt und Kommune in der Vorwoche die Notbremse und verschoben die Wahl auf den 1. September, an dem auch der Landtag gewählt wird. Anhängig ist ebenfalls noch eine Klage am Verwaltungsgericht Leipzig gegen die Zulassung der AfD zur Stadtratswahl in Borna.

260 Wahllokale in 30 Kommunen des Landkreises

Am Wahlsonntag sind die 260 Wahllokale in den 30 Städten und Gemeinden des Landkreises von 8 bis 18 Uhr geöffnet. In der Wahlkabine dürfte es einige Zeit dauern, allein der Stimmzettel fürs Parlament in Straßburg misst 94 Zentimeter – eine neue Rekordlänge. Wer erst in der Kabine beginnt, die Namen der 40 Parteien und Vereinigungen zu studieren, dürfte dafür einen Moment brauchen. Für den Kreistag gilt es, aus insgesamt 419 Namen auszuwählen. Der Kreistag schrumpft dabei in der neuen Legislaturperiode auf 86 Sitze – sechs weniger als bisher. Außerdem entscheiden die Wähler über die Vergabe von 542 Mandaten in Stadt- und Gemeinderäten sowie 464 Sitze in Ortschaftsräten.

Hier werden Ortschaftsräte gewählt In diesen Kommunen werden Ortschaftsräte gewählt (Zahl der Sitze in Klammern): Bad Lausick: Ballendorf (6), Buchheim (8), Ebersbach (8), Etzoldshain (6), Glasten (6), Lauterbach (6), Steinbach (8), Thierbaum (5) Borna: Wyhratal (8), Eula (5) Brandis: Polenz (7), Beucha (7) Frohburg: Nenkersdorf/ Schönau (6), Roda (5), Eulatal (8), Kohren-Sahlis (8) Geithain: Nauenhain (6), Wickershain (6), Narsdorf (6) Grimma: Beiersdorf (5), Döben (5), Höfgen (5), Großbardau (8), Nerchau (12), Großbothen (6), Kössern (4), Böhlen (5), Dürrweitzschen (4), Leipnitz (4), Ragewitz (4), Zschoppach (4), Mutzschen (10) Groitzsch: Audigast (5), Auligk (8), Benndorf (8), Großstolpen (8) Großpösna: Seifertshain (4), Störmthal (4), Güldengossa (4), Dreiskau-Muckern (4) Lossatal: Dornreichenbach (5), Falkenhain (8), Großzschepa (5), Hohburg (10), Kühnitzsch (5), Lüptitz (7), Meltewitz (5), Thammenhain (6) Markkleeberg: Wachau (10), Gaschwitz (10) Markranstädt: Frankenheim (5), Großlehna (5), Göhrenz (5), Kulkwitz (5), Quesitz (5), Räpitz (5) Naunhof: Ammelshain (6), Erdmannshain (6), Fuchshain (6), Lindhardt (5) Neukieritzsch: Lippendorf/Kieritzsch (3), Kahnsdorf/Großzössen/ Lobstädt (5) Deutzen (5) – Wahl auf 1. September verschoben Pegau: Weideroda (5), Kitzen (9) Rötha: Espenhain (7), Mölbis (7), Oelzschau (7), Pötzschau (7) Trebsen: Seelingstädt (5), Altenhain (5) Wurzen: Roitzsch (7), Nemt (7), Kühren-Burkartshain (15)

Nach Schließung der Wahllokale wartet auf die rund 2200 Wahlhelfer vor Ort – darunter auch 39 Briefwahlvorstände für die Kreistags- und 33 für die EU-Wahl – ein Auszählungsmarathon. Gesetzlich vorgeschrieben werden die Ergebnisse ermittelt: Zuerst werden die Stimmen fürs Europaparlament, dann für die Stadt-/Gemeinderäte, als drittes für den Kreistag und als letztes für die Ortschaftsräte ermittelt.

Zum ersten Mal sind auch Menschen mit Vollbetreuung wahlberechtigt

Auf eine Besonderheit weist Gerald Lehne, Erster Beigeordneter im Landratsamt und Vorsitzender des Kreiswahlausschusses hin: „Erneut ist beim Stimmzettel für die Europawahl die rechte obere Ecke ausgespart. Die Markierung soll blinden und sehbehinderten Menschen helfen, die extra angefertigte Stimmzettelschablonen anzulegen.“ Die Schablone ist mit einer zugehörigen Audio-CD bei der Koordinierungsstelle des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen kostenlos erhältlich. Eine Premiere gibt es für Menschen mit einer sogenannten Vollbetreuung. Diese dürfen nicht nur an der EU-Wahl, sondern erstmals auch an der Kommunalwahl teilnehmen.

Von Simone Prenzel