Anschlagserie auf Automaten im Kreis Leipzig – Polizei tappt im Dunkeln

Landkreis Leipzig

Die Explosion ist meist gewaltig und kann im schlimmsten Falle tödlich enden. 2018 starb ein 19-Jähriger in Halle beim Versuch einen Fahrkartenautomaten in die Luft zu jagen – ein umherfliegendes Trümmerteil traf ihn am Kopf. Illegale Böller verbiegen sogar Stahl oder lassen Beton bersten. Diese Sprengkraft haben in den vergangenen Wochen immer wieder Unbekannte Täter genutzt, um im Landkreis Fahrkarten- und Zigarettenautomaten aufzusprengen.

Sechs Explosionen in vier Wochen

Bei Zigarettenautomaten ist die Chance größer an den Inhalt zu gelangen. Zu sehen ist ein aufgebrochener Automat in Regis-Breitingen 2019. Quelle: Udo Zagrodnik

Nur einen Tag später (14. Januar) detonierte ein Sprengsatz in Groitzsch. In diesem Fall erbeutete der Dieb auch die in dem Automaten befindlichen Zigaretten. Ebenso in Rötha, eine Woche später (23. Januar), war der Täter erfolgreich. Er konnte mit seinen Böllern den Zigarettenautomaten so schwer beschädigen, dass er an die Geldkassette gelang.

Sogar der Kampfmittelräumdienst musste anrücken

Weniger erfolgreich, aber umso gefährlicher war das Vorgehen in der darauffolgenden Woche in Machern (26. Januar). Die verwendeten Böller an einer Ticketstation flogen nicht vollständig in die Luft – der Kampfmittelräumdienst der Polizei musste anrücken. Die letzte Explosion der bisherigen Serie ereignete sich am 28. Januar wieder in Colditz. Hier sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten und flüchteten daraufhin mitsamt des Geldes sowie den Schachteln.

Polizei prüft Zusammenhänge

In allen Fällen ermittelt die Polizei nun – unter anderem wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und Sachbeschädigung. Ob die Explosionen miteinander zusammenhängen, werde geprüft, heißt es aus der Polizeipressestelle auf LVZ-Anfrage. Es liege im Bereich des Möglichen. Jedoch würden die Tatorte sehr weit auseinander liegen, was erst einmal gegen ein systematisches Vorgehen spreche.

Der Schaden ist höher als die Beute

Dass Zigaretten- oder Ticketautomaten aufgesprengt werden, passiert immer wieder. Die Deutsche Bahn erläutert auf LVZ-Anfrage, wie oft in Sachsen versucht wird die Geräte zu sprengen oder aufzubrechen. Der Schaden ist dabei oftmals höher als die Beute der Diebe. Das sei besonders ärgerlich, sagt Pressesprecher Jörg Bönisch. Bis zu 30.000 Euro kostet demnach ein neuer Automat. Sein Inhalt ist für Diebe übrigens unbrauchbar. Bei schweren Erschütterungen läuft blaue Tinte in die Kassette, die an Geld sowie Kleidung und Händen haftet und schwer abzuwaschen ist.

Wie viele Geräte in den vergangenen Jahren in Sachsen zerstört wurden, darüber gibt die Deutsche Bahn Aufschluss: 2018 waren es 28 und im Jahr davor 26 Stück – für das vergangene Jahr gibt es noch keine Zahlen. 2015 waren es nach einer größeren Aufbruchserie sogar 52. Die zwei aktuellen Fälle seien aus DB-Sicht noch keine überdurchschnittliche Häufung, so Bönisch.

Von Max Hempel