Landkreis Leipzig: Bauaufsichtsamt mit neuer Chefin

Landkreis Leipzig/Neukieritzsch

Der Chefposten im Bauaufsichtsamt des Landkreises Leipzig ist wieder besetzt: Patricia Albrecht tritt die Stelle am 1. Mai an. Der Kreistag votierte auf seiner Zusammenkunft am Mittwoch in Neukieritzsch einstimmig für die Ernennung der 54-Jährigen. Die Stelle war seit Jahresanfang vakant, nachdem der bisherige Leiter Patrick Puhl überraschend seinen Hut genommen hatte. Der Bornaer war erst im April 2019 vom Kreistag gewählt worden.

Vier Bewerber waren zu Gesprächen eingeladen

Landrat Henry Graichen (CDU) gab seiner Freude Ausdruck, dass die wichtige Position wieder besetzt werden kann. „Auf die Ausschreibung der Stelle haben sich acht Interessenten beworben, wovon wir vier zu Vorstellungsgesprächen eingeladen haben“, erklärte der Kreischef. Patricia Albrecht habe sich dabei hinsichtlich Eignung, Befähigung und Leistung als bestgeeignete Bewerberin erwiesen. Auch der Personalrat habe zugestimmt.

Landrat Henry Graichen gratuliert Patricia Albrecht im Beisein der Beigeordneten Gerald Lehne und Ines Lüpfert (v.l.) zur Ernennung als neue Leiterin des Bauaufsichtsamtes im Landkreis Leipzig. Quelle: Simone Prenzel

Im Bereich des Bauaufsichtsamtes sind aktuell 27 Mitarbeiter tätig. Erfüllt werden Aufgaben der Baugesetzgebung, für die die Landkreisverwaltung zuständig ist.

Albrecht erklärte, sie wolle ihre in verschiedenen Funktionen erworbenen Fähigkeiten und Führungskompetenzen einbringen. Nach einer Tätigkeit im Braunkohlenwerk Espenhain und einem Jura-Studium in Leipzig habe sie in mehreren Wirtschaftskanzleien gearbeitet, danach auch in eigener Kanzlei, berichtete die Volljuristin. Zuletzt war die Bornaerin in verantwortlicher Funktion beim Berufsförderungswerk (BFW) Leipzig tätig, das sich um Fragen der beruflichen Rehabilitation kümmert. Auch als Dozentin im Bereich der Erwachsenen-Qualifizierung habe sie bereits Erfahrungen sammeln können, so die 54-Jährige. Albrecht ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter.

„Eine gute Zusammenarbeit mit den Kommunen und Bürgermeistern liegt mir besonders am Herzen“, versicherte die neue Amtsleiterin bei ihrer Vorstellung vor den Kreisräten in Neukieritzsch. Anstehende Probleme gelte es zielorientiert zu lösen.

Von Simone Prenzel