Landkreis Leipzig

„Die Versorgung mit lebensrettenden Blutpräparaten ist derzeit noch auf niedrigstem Niveau gesichert“, erklärt Professor Torsten Tonn, medizinischer Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost. Doch: Durch die Situation rund um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus und die Einschränkung des gesamten öffentlichen Lebens könne sich dies in kurzer Zeit jedoch grundlegend ändern, so Tonn weiter. Deshalb appelliert der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost dringend zur Blutspende.

Notfallversorgung gerade noch garantiert

Die Lage ist ernst. Sollten, laut Tonn, in den nächsten Tagen nicht vermehrt Spender kommen, sei eine lückenlose Versorgung der Patienten nicht mehr garantiert. „Es ist wichtig, dass gerade jetzt in einer Frühphase der Epidemie verstärkt gespendet wird, wo die Durchseuchung noch auf Einzelfälle beschränkt ist, um einen Vorrat anlegen zu können, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können“, so Tonn.

Ein Grund: Weil bei den Blutspende-Terminen im Landkreis die Abstandsregelungen nicht garantiert werden können, mussten die Dienste reagieren. Spontane Abgaben wurden gestrichen – wer spenden will, braucht einen Termin. Nur so können die Regelungen eingehalten werden. Die Lösung ist es jedoch nicht. Es können so weniger Spender kommen. „Das macht sich auch bei uns bemerkbar“, erklärt Anja Grießer von der Blutbank des Leipziger Uniklinikums. „Den Erfahrungen vom DRK können wir uns anschließen.“

Verluste müssen kompensiert werden

Alle sieben Sekunden wird in Deutschland eine Bluttransfusion gebraucht. Die Versorgung der Kliniken mit Blut zählt unmittelbar zu den kritischen Infrastrukturen. Spendetermine sind daher weiterhin erlaubt. Doch neben sinkender Spenderzahlen fällt besonders die Schließung von Spendezentren ins Gewicht. Ohne die fallen die Termine aus.

Auch die Blutbank in Leipzig kann derzeit nur nach Terminvergabe Blutspenden sammeln – und das nur zentral in Leipzig. „Wir arbeiten daran, auch die Außenstellen im Landkreis wieder mit aufzunehmen. Wir suchen zum Beispiel alternative Räumlichkeiten mit mehr Platz“, so Grießer. Pro Stunde seien die Möglichkeiten der Spende aktuell begrenzt. Man arbeite daran, die Verluste zu kompensieren, die durch den Wegfall der Außenstellen entstehen. Wer sonst dort spendet, darf das natürlich auch in Leipzig. Dennoch, so Grießer, könnten es unterm Strich mehr Spender sein.

DRK sucht Räumlichkeiten zur Blutspende

Beim DRK besteht das gleiche Problem. Die Schließung von Spendenlokalen beeinträchtigt die Patientenversorgung massiv. Alternativen werden gesucht. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Notfallversorgung sicherzustellen. Darüber hinaus sind wir sehr dankbar für Hinweise auf geeignete Räumlichkeiten zur Durchführung weiterer Termine“, so Wolfgang Rüstig, Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost.

Wer volljährig ist, darf im Jahr bis zu sechsmal Blutspenden gehen. Vorausgesetzt, man ist gesund. Wichtig sei dabei zu wissen, so Tonn, dass aktuell für Blutspender kein gesteigertes Risiko besteht, sich auf DRK-Blutspendeterminen mit SARS-CoV-2 anzustecken. „Es sind aufgrund der aktuellen Entwicklung weitergehende Maßnahmen ergriffen worden, die eine größtmögliche Sicherheit für Blutspender, sowie für Mitarbeiter auf den Spendeterminen gewährleisten.“

Wer spenden möchte und kann, sollte sich kurzfristig im Internet oder über die kostenfreie Hotline der DRK informieren, ob der in Frage kommende Termin tatsächlich stattfinden kann oder ob es Alternativen gibt. Das geht unter blutspende.de und Telefon 0800 11 94911. Gleiches gilt auch für die Blutbank, sie listet auch DRK-Termine. In Grimma bietet der Blutspendedienst Haema jeden Montag, Mittwoch und Freitag mit Termin die Möglichkeit zur Blutspende. Der nächste DRK-Termin im Landkreis Leipzig ist am kommenden Freitag, den 28. Mai in Böhlen beim werksärtzl. Dienst des DOW-Werkes, Olefinstraße 2, Bau 50-20.

Spende, wer kann! Wer in die Zeitung blickt, liest im Moment ziemlich häufig vom Problemen und Folgen, die durch das Coronavirus entstanden sind oder vergrößert wurden. Da mag jeder für sich selber abwägen, was wichtig ist und was nicht. Das die Blutspendedienste aber fast buchstäblich auf dem Trockenem sitzen, ist für uns alle relevant. Das sich die Spender weniger werden, manch einer vielleicht Angst vor einer Ansteckung hat, ist nachvollziehbar. Aber im Grund sind solche Blutspende-Termine doch von jeher mit großem hygienischen Aufwand betrieben worden, das Personal medizinisch geschult und wer krank war, durfte auch vor Corona nicht spenden. Dennoch: Diejenigen, die kommen, sind offenbar zu wenig. Immer wieder wurde auch schon vor Corona appelliert, Blut spenden zu gehen. Doch jetzt scheint die Lage weitaus ernster: Wenn nicht mehr Leute spenden und sich die Situation mit dem Infektionsgeschehen verschlechtert, könnte eine Versorgung im Notfall nicht mehr garantiert werden, so das Rote Kreuz. Spätestens jetzt sollten also alle, die spenden dürfen und können, auch gehen. Ein Anruf, ein Klick im Internet und schon steht der Termin. Fast genauso unkompliziert wie vorher. Vielleicht sogar noch einfacher, ohne Wartezeiten. Gründe, spenden zu gehen, wenn man kann, gibt es wohl genügend. Hauptargument bleibt dabei aber sicher, dass es jeder einzelne von uns auch irgendwann mal auf solche Transfusionen angewiesen sein könnte. Und wer will dann schon auf eine Spende warten müssen?

Von Vanessa Gregor