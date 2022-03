Der Landkreis Leipzig reaktiviert mehrere Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine. Ab 1. April wird das Containerdorf Borsdorf wieder genutzt, das 2016 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise entstand. Schritt für Schritt sollen weitere ehemalige Unterkünfte belegt werden, informiert Landrat Henry Graichen (CDU). Mit ersten Zuweisungen wird in wenigen Tagen gerechnet.

Erste Zuweisungen in wenigen Tagen

Erste Zuweisungen in wenigen Tagen - Landkreis Leipzig: Containerdorf Borsdorf und weitere Notunterkünfte für Ukrainer startklar

Erste Zuweisungen in wenigen Tagen - Landkreis Leipzig: Containerdorf Borsdorf und weitere Notunterkünfte für Ukrainer startklar