Landkreis Leipzig

Der Landkreis Leipzig ist attraktiv für Häuslebauer. Nirgendwo im Freistaat wurden 2019 so viele Ein- und Zweifamilienhäuser fertiggestellt wie in der Region. Das zeigt eine Statistik des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Auf je 10.000 Einwohner kamen bis Ende des vergangenen Jahres über 30 fertige Ein- und Zweifamilienhäuser. Damit gehört der Landkreis zu den 29 Regionen in Deutschland, die ähnlich starke Bauaktivitäten vorweisen.

Und auch in Zukunft wird gebaut: Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland wuchs im Jahr 2019 um 3,9 Prozent – das sind mehr als 360.000 Wohnungen. Mittlerweile gibt es somit 740.400 genehmigte, aber noch nicht fertiggestellte Wohneinheiten. Dieser große Bauüberhang ist auf die ausgelastete Bauwirtschaft, den anhaltenden Fach- und Hilfskräftemangel sowie steigende Baupreise zurückzuführen, heißt es dazu vom BBSR.

Anzeige

Ein- und Zweifamilienhäuser beliebt

Im Landkreis lag die Zahl 2019 bei 273 Anträgen für den Bau eines Ein- bis Zweifamilienhauses. Das ist einsame Spitze, denn im Vergleich dazu sind lediglich 15 Anträge für Mehrfamilienhäuser gestellt worden. Wie das Landratsamt mitteilt, ist dabei jedoch nicht ersichtlich, wie viele Wohnungen diese Neubauten enthalten. „Es können sechs, 16 und auch mehr sein“, so Brigitte Laux, Pressesprecherin des Landkreises. Im landesweiten Schnitt liegt die Region damit hinter den beiden Großstädten Leipzig und Dresden, aber gleichauf mit den Nachbarkreis Nordsachsen sowie dem Landkreis Meißen. Fünf bis zehn fertiggestellte Mehrfamilienhäuser kommen hier auf je 10.000 Einwohner.

Weitere LVZ+ Artikel

Laux betont, dass die Baugenehmigungen für die nun fertigen Häuser nicht nur aus dem Jahr 2019 stammen müssen. Das zeigt sich in der Gesamtstatistik des BBSR für den Landkreis: Insgesamt waren es nämlich 1076 Bauten – mehr als 2019 eingegangene Anträge. Damit macht der Kreis knapp 10,5 Prozent aller Fertigstellungen im Freistaat aus. Die Daten ergeben sich durch Informationen des Statistischen Landesamtes. Zu jedem Bauantrag, jeder Genehmigung und auch jedem Abbruch gibt es einen statistischen Erhebungsbogen. Ist der Bescheid dazu positiv, wird er an das Statistische Landesamt nach Kamenz versandt.

Im Landkreis Leipzig wurden die meisten Ein- und Zweifamilienhäuser in Sachsen fertig gestellt. Quelle: BBSR

Speckgürtel von Leipzig am teuersten

Die Ausweisung der Baugebiete ist Sache der Kommunen. Ein Blick auf die Bodenrichtwerte zeigt jedoch: Gebiete rund um Leipzig sind beliebt. Teuerstes Pflaster ist Markkleeberg. Dort kann der Quadratmeterpreis auch mal bei gut 400 Euro liegen. In Städten wie Böhlen, Zwenkau und Großpösna zwischen 100 und 150 Euro. Günstig wird es im Süden des Kreises. Wer zum Beispiel in Colditz, Frohburg oder Grimma bauen möchte, muss dort nur rund 40 Euro zahlen. Am günstigsten ist es gerade in den Kommunen Lossatal und Thallwitz. Der Quadratmeterpreis laut Bodenrichtwert: 20 bis 30 Euro.

Von Vanessa Gregor