Landkreis Leipzig: Erstes Taschengeld an Kriegsflüchtlinge ausgezahlt

Landkreis Leipzig

Der Landkreis Leipzig hat am Freitag das erste Taschengeld an ukrainische Flüchtlinge auszahlen können und erste Behandlungsscheine für Arztbesuche auf den Weg gebracht. Das erklärte Landrat Henry Graichen am Samstag auf der Nominierungsveranstaltung der CDU zur Landratswahl in Neukieritzsch. Viele der Ankommenden hätten zwar Kreditkarten bei sich. „Diese nützen ihnen aber nichts, weil die Banken in der Ukraine zusammengebrochen sind“, so Graichen. Durch die ersten Auszahlungen hätten die Vertriebenen nunmehr zumindest eine gewisse Absicherung und könnten sich das Nötigste besorgen. Auch lange Warteschlangen wie vorm Leipziger Rathaus gebe es im Landkreis nicht. „Gemeinsam mit den Kommunen haben wir ein einfaches Anmeldesystem per Mail etabliert.“

Graichen weiter: „Bereits jetzt haben wir 500 Menschen im Landkreis, davon die Hälfte Kinder, die in privaten Hinterzimmern, Ferienwohnungen, Hotels oder Einliegerwohnungen untergekommen sind.“ Ohne die Inbetriebnahme von Gemeinschaftseinrichtungen werde es aber nicht gehen, weil nicht genügend möblierte Wohnungen zur Verfügung stünden.

„Auch wenn wir noch nicht wissen, wie lange diese Aufgabe andauern und wie groß sie sein wird – wir werden sie erfüllen, weil es zur Nächstenliebe dazugehört und weil es unser Beitrag sein wird, Frieden und Freiheit auf unserem Kontinent wiederherzustellen“, so der 45-Jährige. Ersten vorsichtigen Schätzungen werde mit 5000 Kriegsflüchtlingen im Landkreis gerechnet.

Von Simone Prenzel