Landkreis Leipzig: Investitionsstau bei Kreisstraßen wächst

Borna/Grimma

Diese Bäume fielen viel zu früh: In Erwartung des Ausbaus der Kreissstraße von Kohren-Sahlis nach Rüdigsdorf wurde im Winter 2018/19 Baufreiheit geschaffen. Begonnen hat das Gemeinschaftsprojekt des Landkreises und der Stadt Frohburg bis heute nicht. Wann der erste Bagger rollt – Fragezeichen. Die ersten drei Plätze der Kreis-Dringlichkeitsliste belegen andere Straßen: die Verbindung Kleinbardau – Glasten und die Ortsdurchfahrten Thierbach und Frankenhain.

Alarmierender Befund: Hälfte der Kreisstraßen ist hin

„48 Prozent der Kreisstraßen im Landkreis befinden sich in einem sehr guten bis guten Zustand, 48 Prozent in einem kritischen bis schlechten Zustand“, sagt Belinda Reg’n, stellvertretende Pressesprecherin des Landratsamtes. Das klingt ausgewogen, ist es aber nicht, rechnet man die verbleibenden vier Prozent hinzu mit dem Prädikat Befriedigend. Auf diesem Befund fuße das Erhaltungsmanagement, aus dem man einen Maßnahmeplan entwickele. „Die Fortschreibung der Kreisstraßen-Konzeption einschließlich einer erneuten Straßenbefahrung erfolgt in diesem Jahr.“

In Elbisbach Quelle: Jens Paul Taubert

Investitionsstau 40 Millionen Euro

Beschlossen hatte dieses Konzept der Kreistag bereits 2017. Es listete 328 Straßen-Kilometer auf, deren Zustand Note 3,5 und schlechter ist. Das Investitionsvolumen wurde damals auf 68,6 Millionen Euro veranschlagt. „In den vergangenen Jahren konnten Straßenmaßnahmen mit einem Volumen von rund 28,7 Millionen Euro realisiert werden“, so Reg’n. Für die Unterhaltung der Kreis-, Staats- und Bundesstraßen habe man im vergangenen Jahr rund 4,95 Millionen Euro ausgegeben.

In Thierbaum startet das Bauen – Förderung ist ungewiss

„Unsere derzeit wichtigsten Maßnahmen sind diejenigen, welche per Fördermittel-Antragstellung 2018/2019 beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr ( Lasuv) eingereicht wurden“, so die Sprecherin. Dabei handele es sich um acht Anträge, darunter den genannten Kohrener und jene drei, die auf der Prioritäten-Liste ganz oben stehen. „Bisher haben wir zu keiner dieser Maßnahmen einen Bescheid.“

Am Nötigsten sei die Gemeinschaftsmaßnahme des Abwasserzweckverbandes Espenhain und der Stadt Kitzscher, den grundhaften Ausbau der Durchfahrt Thierbach betreffend. „Auf Grund der Dringlichkeit hat der Landkreis einen vorfristigen Maßnahmebeginn bestätigt bekommen und finanziert das Vorhaben komplett aus eigenen Mitteln vor“, so Reg'n. Ob er aber eine Förderung erhalte, bleibe offen.

Straßenbau in Lastau, Sommer 2020. Quelle: LVZ-Archiv

2020 wurden zwei Millionen Euro verbaut

Trotz der Fördermittel-Probleme war der Landkreis im vergangenen Jahr nicht untätig. Instand gesetzt wurden unter anderem die Verbindung Großbothen – Großbardau und die Ortsdurchfahrten Lastau (teilweise), Thräna und Prießnitz. Gebaut wurden der Radweg in Großbuch und der Radweg Kühnitzsch – Körlitz, die Straßen von Böhlen zur Kreisgrenze Mittelsachsen, Werben - Seegel und Tautenhhain – Frankenhain (erster Bauabschnitt). Ausgegeben dafür wurden knapp zwei Millionen Euro - Geld, das nicht nicht über die Förderrichtlinie Kommunaler Straßen- und Brückenbau kam, sondern über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern ( FAG).

Sechs Anträge liegen seit drei Jahren beim Lasuv

Die 2019 zur Förderung eingereichten Maßnahmen, die 2020 realisiert werden sollten, blieben liegen. Das betrifft unter anderem den zweiten Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt Elbisbach. Offen aus dem Jahr 2018 sind Reg'n zufolge sechs Anträge, nämlich Thierbach, Oelzschau und Körlitz, Kleinbardau - Glasten, Rüdigsdorf – Kohren-Sahlis und die Brücke über die Freiberger Mulde in Podelwitz; Gesamtinvestitionsvolumen rund 9,5 Millionen Euro.

Geld für die Brücke über die Mulde in Podelwitz wurde schon 2018 beantragt. Quelle: Thomas Kube

Wirtschaftsministerium will Richtlinie überarbeiten

Wann der Landkreis Geld über das Lasuv bekomme, sei ungewiss, sagt die Belinda Reg'n. „Geplant ist eine Überarbeitung der Förderrichtlinie für den Kommunalen Straßen- und Brückenbau seitens des Wirtschaftsministeriums. Wie diese aussehen soll, ist noch unklar.“ Viele Landkreise, nicht nur der Leipziger, seien für einzelne dringliche Straßenbauvorhaben per bestätigtem vorfristigen Maßnahmebeginn in Vorfinanzierung gegangen. „Hier sollte eine sukzessive Abarbeitung der Altanträge durch die Landesbehörde erfolgen.“ Anderenfalls wachse der Investitionsstau weiter. Das könne zu Einschränkungen bei der Befahrbarkeit von Straßen und Brücken, Tonnagebeschränkungen und Ähnlichem führen. Nach Aussage des Wirtschaftsministeriums „sollen fehlende Fördergelder im kommenden Doppelhaushalt eingestellt werden, um die Altanträge abarbeiten zu können“. Danach sei eine Neuausrichtung der Förderung des kommunalen Straßenbaus geplant.

Diese Straßen müssen saniert werden Ortsdurchfahrt Gnandstein ( Frohburg): Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren werden erarbeitet, da anders kein Baurecht herzustellen ist Zweiter Bauabschnitt Elbisbach ( Frohburg): Fördermittel-Antrag 2019 fristgerecht beim Lasuv gestellt, kein Zuwendungsbescheid Ortsdurchfahrt Hopfgarten, zweiter Bauabschnitt ( Frohburg): 2020 Antrag auf Planfeststellung bei der Landesdirektion Sachsen zur Herstellung des Baurechts gestellt Ortsdurchfahrt Rathendorf ( Geithain): Vorentwurf liegt vor, derzeit Herstellung des Baurechtes Ortsdurchfahrt Ossa ( Geithain): Geld für Planung ist 2021/2022 im Haushaltes eingestellt, Planung noch nicht beauftragt Ortsdurchfahrten Kitzen, Thesau, Sittel ( Pegau): Planungsmittel wurden für 2022 eingeordnet Ortsdurchfahrt Lobstädt ( Neukieritzsch): grundhafter Ausbau mittelfristig vorgesehen

„Derzeit kann nicht eingeschätzt werden, wie die Investitionen von grundhaften investiven Straßenbaumaßnahmen in den kommenden Jahren gefördert und damit umgesetzt werden können“, so das Fazit des Landkreises. Insbesondere große, mehr als eine eine Million Euro teure Maßnahmen könnten nicht sämtlich durch eine Vorfinanzierung auf den Weg gebracht werden. Somit bliebe nur die Finanzierung über FAG-Mittel, „was eine deutliche Minimierung der jährlichen Fördergelder und damit der fehlenden Umsetzung von Straßen- und Brückenbaumaßnahmen bedeutet“.

Von Ekkehard Schulreich