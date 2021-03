Landkreis Leipzig: Kitas erhalten 8400 Testkits für Erzieher

Landkreis Leipzig

Die Forderung wurde bereits seit längerem erhoben: Nicht nur Lehrer, sondern auch das Personal in den Kindereinrichtungen sollte regelmäßig die Möglichkeit haben, sich zu testen. Bereits vor dem 15. Februar bestand für Erzieherinnen und Erzieher die Möglichkeit, sich bei einem Hausarzt durch einen Antigen-Schnelltest einmalig auf Kosten des Freistaates Sicherheit zu holen. Das Angebot werde nun durch regelmäßige, einmal wöchentlich mögliche Antigen-Schnelltests für das Personal an den Einrichtungen ergänzt, so das Kultusministerium. Der Landkreis Leipzig half bei der Logistik und reichte jetzt insgesamt 8400 Testkits weiter, berichtet Kreissprecherin Brigitte Laux. „Die Schnelltests stellt der Freistaat Sachsen zur Verfügung. Wir haben als Partner fungiert und bei der Verteilung an die Städte und Gemeinden geholfen.“

Testkits konnten im FTZ Trebsen abgeholt werden

Die Testkits konnten am vergangenen Freitag im Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) in Trebsen abgeholt werden. Im Vorfeld habe das Jugendamt bei den Kommunen den Bedarf abgefragt, so Laux. Die jeweilige Menge pro Kommune sei so kalkuliert, dass sich in den nächsten drei Wochen jeder Mitarbeiter einmal wöchentlich testen kann. Inzwischen konnten alle angelieferten 8400 Testkits ausgegeben werden, so Laux.

Corona-Selbsttests sind für Kita-Personal freiwillig

Das Angebot für das Kita-Personal ist freiwillig: Bei den ausgelieferten Antigen-Schnelltests handele es sich allerdings noch nicht um die viel diskutierten Selbsttests. Die seien noch nicht verfügbar, hieß es aus dem Haus von Sachsens Kultusminister Piwarz.

Die Erzieher müssen also einen Nasen-Rachen-Abstrich über sich ergehen lassen, der binnen 15 Minuten ein Ergebnis liefert. Das Angebot richte sich an das pädagogische Personal ebenso wie an die sonstigen Beschäftigten der Kita-Einrichtungen. Auch Kindertagesspflegen können die Kits in Anspruch nehmen.

Bei positivem Testergebnis geht es sofort in Quarantäne

Der Landkreis hofft, dass der Kita-Besuch damit noch ein Stück weit sicherer wird. Und weist in dem Zusammenhang darauf hin, was zu tun ist, wenn der Test anschlägt. „Positiv getestete Person müssen sich sofort in häusliche Quarantäne begeben. Das Ergebnis des Schnelltests ist anschließend durch einen PCR-Test zu überprüfen sowie das Gesundheitsamt über das positive Ergebnis des Schnelltests zu informieren.“

Weitere Informationen hat der Landkreis auf seiner Homepage zusammengefasst: www.landkreisleipzig.de/corona_virus.html unter dem Reiter „Informationen für Ärztinnen und Ärzte, Apotheken und Testende Einrichtungen“

Von Simone Prenzel