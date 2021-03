Landkreis Leipzig: Klaus-Dieter Anders hört auf

Landkreis Leipzig/Borna

Der Leiter des kommunalen Eigenbetriebs Bildung und Kultur im Landkreis Leipzig, Klaus-Dieter Anders, beendet seine Tätigkeit am 30. September. Der Mann vom Jahrgang 1962 bestätigte auf LVZ-Nachfrage, dass sein Vertrag auf seinen eigenen Wunsch hin zu diesem Zeitpunkt endet. Anders war seit 1993 vor allem Leiter der Musikschule, zunächst im damaligen Kreis Borna sowie im späteren Landkreis Leipziger Land. Als Grund für sein Ausscheiden nennt Anders private Gründe. Er wolle sich in seinem Leben noch einmal neu orientieren.

Anders war bei Gründung des Eigenbetriebes einziger Bewerber

Der Kreistag hatte Anders im November 2018 zum Leiter des neuen Eigenbetriebes Bildung und Kultur im Landkreis Leipzig berufen. Der damalige Leiter der Musikschule „Ottmar Gerster“ mit Hauptsitz in Borna war der einzige Bewerber, der sich im Rahmen einer internen Ausschreibung um den Posten beworben hatte.

Eigenbetrieb vereint Musik- und Volkshochschulen des Landkreises Leipzig

Seit 1. Januar 2019 vereint der Eigenbetrieb die beiden Musikschulen des Landkreises sowie die Weiterbildungsakademie des Kreises, die zuvor als separate Eigenbetriebe geführt wurden. In der Weiterbildungsakademie waren in der Vergangenheit die beiden Volkshochschulen (VHS) in Borna und Wurzen zusammengefasst. Unter dem Eigenbetrieb Musikschulen firmierten die Musikschulen „Theodor Uhlig“ in Wurzen und „Ottmar Gerster“ in Borna.

Zum Eigenbetrieb gehörten zuletzt rund 100 Mitarbeiter sowie etwa 300 Honorarkräfte.

Lesen Sie auch:

Von nn/sp