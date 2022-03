Landkreis Leipzig: Luedtke fordert öffentliche Datenbank zu Kohle-Projekten

Landkreis Leipzig

Die Linksfraktion im Landkreis Leipzig fordert mehr Transparenz beim Thema Strukturwandel. Für alle von den Regionalen Begleitausschüssen, der Interministeriellen Arbeitsgruppe und dem Bund-Länder-Koordinierungsgremium beschlossenen Vorhaben sollen für den Landkreis Leipzig Projektskizzen, Kostenschätzungen, Bewilligungs- und Umsetzungsstand sowie die insgesamt beantragten, bewilligten und ausgezahlten Projektmittel einschließlich der noch verfügbaren Finanzmittel einsehbar sein.

Zahlen für die Öffentlichkeit nicht einsehbar

Das fordert Simone Luedtke, Fraktionsvorsitzende der Linken im Kreistag und Oberbürgermeisterin der Stadt Borna: „Bei unseren Recherchen zum Strukturwandel mussten wir oftmals feststellen, dass unterschiedliche Zahlen zu den Projekten kursieren. Außerdem verändern sich laufend die Kosten. Was vor einem Jahr beantragt wurde, geht bis heute mit einer Baukostensteigerung von 25 bis 30 Prozent einher.“ Aktuelle Zahlen und Daten zu kommunalen und Landesmaßnahmen seien für die Öffentlichkeit aber weder auf der Internetseite des Sächsischen Ministeriums für Regionalentwicklung noch auf der Seite der Sächsischen Agentur für Strukturentwicklung (SAS) einsehbar. Die Linksfraktion fordert deshalb eine öffentliche Datenbank.

Brandenburg habe Sachsen da einiges voraus, wird auf das Nachbarbundesland verwiesen: „Auf einer interaktiven Karte werden dort Standorte und Rahmendaten der Projekte angegeben.“ In Sachsen hingegen gebe es nur anlässlich der Beratung der Regionalen Begleitausschüsse eine Liste mit priorisierten Projekten.

Luedtke fordert öffentliche Datenbank zum Strukturwandel

Angedachte und bewilligte Vorhaben, die den Kohleausstieg abfedern sollen, müssten in einer öffentlichen Datenbank endlich sichtbar machen, so das Fazit der Fraktion. „Die Öffentlichkeit“, so Luedtke, „muss jederzeit einen Überblick über den Stand im Strukturwandel erhalten und nachvollziehen können, was in den Kommunen vor Ort passiert. Das bisherige Kommunikationschaos um leere Kassen hätte mit einem transparenten Umgang verhindert werden können.“ Mit dieser Aussage spielen die Linken auf die vor Wochen geführte Debatte an, dass Geld für regionale Vorhaben sei bereits restlos verplant.

Runkwitz: Kreisräte werden oft als Letzte informiert

Siegfried Runkwitz, ebenfalls für die Linke im Kreistag, fügt hinzu: „Gerade für uns Verantwortliche auf Kreisebene ist oft nicht ersichtlich, was beim Strukturwandel passiert. Wir sind zwar direkt betroffen, erhalten aber als letzte die relevanten Informationen. Deshalb fordern auch wir eine öffentliche Datenbank über die geplanten und beschlossenen Projekte des Freistaats und der Kommunen, damit wir schnell und übersichtlich sehen können, was mit den Strukturwandel-Mitteln bei uns im Landkreis passiert.“

Von Simone Prenzel