Landkreis Leipzig: Meldeportal für Ukrainer geht online

Landkreis Leipzig

Der Landkreis Leipzig bringt weitere Erleichterungen für ukrainische Flüchtlinge auf den Weg. Wie das Landratsamt informiert, ist ab sofort ein Meldeportal online, über das sich Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registrieren lassen können. Zum besseren Verständnis sind alle Erklärungen und Eingabefelder auch in Ukrainisch und Russisch verfasst.

Finanzielle Hilfen können ebenfalls online beantragt werden

Neben der Anmeldung kann gleichzeitig ein Antrag auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gestellt werden, falls finanzielle Hilfe benötigt wird. „Dies gilt ebenfalls für diejenigen, die bereits privat im Landkreis angekommen sind“, so die stellvertretende Pressesprecherin Belinda Reg’n. „Jeder, der sich über das Portal anmeldet, wird entweder telefonisch oder per E-Mail zu einem Termin im Ausländeramt eingeladen, bei dem dann alle weiteren Fragen geklärt werden können.“

Erste Bescheinigung wird per Post zugestellt

Nach Eingang der Unterlagen stellt das Ausländeramt zunächst eine sogenannte Fiktionsbescheinigung aus. Das vorübergehende Dokument, das gleichzeitig eine Arbeitserlaubnis enthält, wird per Post an die angegebene Adresse im Landkreis verschickt. Die offizielle Registrierung findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Auch der reguläre Aufenthaltstitel wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgestellt.

Bisher gingen die Anmeldungen über die E-Mail-Adresse registrierung.ukraine@lk-l.de ein. Dieser Weg ist künftig nicht mehr möglich. „Natürlich werden alle Anmeldungen, die über dieses Postfach eingegangen sind, bearbeitet“, versichert die Behörde. „Auch wenn Unterlagen fehlen sollten, werden sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausländeramtes melden.“

Freie Wohnungen können nach wie vor gemeldet werden

Es ist nach wie vor nicht absehbar, wie viele Menschen in den Landkreis kommen werden. Im Ausländeramt werde weiterhin daran gearbeitet, die Unterbringungskapazitäten auszuweiten. Da es sich bei den Vertriebenen vornehmlich um Frauen und Kinder handeln wird, gehe es weiterhin darum, Wohnungen in den Kommunen zu finden. Wohnungsunternehmen, Kommunen und Vermieter können freie Wohnungen an das Ausländeramt melden.

Alle wichtigen Informationen gibt es unter dem Link https://www.landkreisleipzig.de/hilfe_fuer_menschen_aus_der_ukraine.html

Hilfetelefon Ukraine 03433 241 5574 - Mo bis Fr von 8 bis 15 Uhr

Von Simone Prenzel