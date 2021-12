Landkreis Leipzig: Offener Brief – schon mehr als 500 Unterschriften 

Borna/Grimma

Selten dürfte eine parteiübergreifende Initiative so schnell so viel Unterstützung erfahren haben. Im Falle des offenen Briefes unter der Überschrift „An uns alle!“, der am Freitag veröffentlicht wurde, passiert das aber gerade. Fanden sich unter dem Schreiben, das auf Initiative von Landrat Henry Graichen (CDU) und des Grimmaer Oberbürgermeisters Matthias Berger (parteilos) auch als privat finanzierte Anzeige in der LVZ erschien, am Freitag zunächst reichlich 100 Unterschriften, so hatten das Schreiben bis zum Sonntagmittag mehr als fünfmal so viele Normalbürger, Amtsträger sowie Vereine und Institutionen unterzeichnet.

Es geht um den Umgang mit der Pandemie

In dem offenen Brief geht es um den Umgang mit der Pandemie. Im Landkreis Leipzig hätten sich seit deren Ausbruch Anfang des letzten Jahres mehr als 33 000 Menschen mit Corona infiziert, von denen viele ernsthaft krank geworden seien beziehungsweise noch sind. Unter Verweis auf die 70 Prozent der Bevölkerung, die bisher geimpft sind, heißt es darin weiter, dass den meisten Menschen bewusst sei, dass Impfungen, Kontaktbeschränkungen, Abstand und Masken das Virus in seiner Verbreitung ausbremsen.

Aufrufe zur Gewalt verurteilt

Mit Blick auf die Gegner der Corona-Maßnahmen und deren Auftritte verurteilen die Unterzeichner des Briefes „Aufrufe zu Gewalt, Drohungen gegen Menschen bis hin zu offen propagierten Mordplänen“. Andere Meinungen könnten innerhalb der geltenden Regeln geäußert werden. Die Kritiker seien aber nicht „das Volk“, sondern „ein kleiner Bruchteil, der durch Lautstärke und Gewalt viel Aufmerksamkeit bekommt“. Und die Verfasser schließen mit der Erklärung, dass „wir alle nur einen Wunsch“ hätten: „Möge das alles ein schnelles und gutes Ende nehmen.“

Kritik von der AfD

Kritik an dem offenen Brief kommt von der AfD. Deren Kreistagsfraktionsvorsitzender Bodo Walther erklärte am Sonnabend, der offene Brief sei ein Hass-Aufruf. Was er damit meint, blieb offen. Walther war am Sonntag nicht erreichbar.

Thema bei der Bürgermeisterberatung

Die Ursprünge des offenen Briefs liegen in Grimma. Dort war der Umgang mit der zunehmenden Gewalt von Kritikern der Corona-Schutz-Maßnahmen Thema einer Bürgermeisterberatung, wie der Grimmaer Rathauschef Berger auf LVZ-Anfrage erklärte. Berger bezieht sich auch auf Bernd Wagner, einen 72-Jährigen aus dem Grimmaer Ortsteil Kössern. Er hatte den Kontakt zu Berger gesucht, „weil ich das Gefühl habe, dass sich die Gesellschaft weiter spaltet“. Und weiter: „Es wird zu viel über das eine Prozent der Bevölkerung geredet, das sich nicht an die Vorgaben hält, während der überwiegende Teil die Maßnahmen mitträgt.“

DDR-Vergleiche sind inakzeptabel

Landrat Graichen sagte, Auslöser für den offenen Brief seien auch die vielen gewaltsamen Proteste am vorvergangenen Wochenende. Es gehe um die Klarstellung, „dass wir sehr wohl in einer Demokratie leben“. Vergleiche mit der Situation in der DDR im Jahr 1989 seien inakzeptabel.

Schreiben im Internet

Wer den offenen Brief digital unterzeichnen möchte, findet das Schreiben unter https://www.landkreisleipzig.de/an_uns_alle.html oder https://www.grimma.de/anunsalle

Von Nikos Natsidis