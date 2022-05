Landkreis Leipzig: Pop-up-Restaurants als neuer Trend?

Landkreis Leipzig

Das klassische Restaurant mit fester Adresse und Speisekarte hat Konkurrenz bekommen: Pop-Up-Restaurant heißt der neue Trend, dem sich nun auch der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft (BVMW) im Landkreis Leipzig verschreibt. Die Fachgruppe Tourismus will inspirieren und zum Blick über den Tellerrand ermutigen, erklärt Constanze Weiß, Leiterin des BVMW-Kreisverbandes. „Denn Tourismus findet entlang der gesamten Wertschöpfungskette statt und bindet damit Unternehmen verschiedenster Branchen mit ein.“ Am 6. Mai trifft sich die Fachgruppe bereits zum zweiten Mal digital, um Möglichkeiten saisonaler Pop-Up-Gastronomie zu diskutieren.

Was in anderen Regionen Deutschlands oder Urlaubsländern sehr gut funktioniert, vermisst Constanze Weiß vor Ort: eine einfache Erlebnis-Gastronomie, die Besucher auf ihren Wander- und Radtouren oder Ausflügen - sozusagen am Wegesrand - finden und die die Lücke bis zum nächsten Gasthof schließt.

Welche Bedingungen braucht es für diese Art der saisonalen Gastronomie? Welche Chancen bieten sich? Wie lassen sich mögliche Partner finden und für eine Zusammenarbeit begeistern?

Diese und weitere Aspekte, zum Beispiel Genehmigungsfragen, sind am 6. Mai von 14.30 bis 15.30 Uhr Gegenstand eines Zoom-Treffens. Interessierte und Gäste sind herzlich willkommen. Die Anmeldung erfolgt über www.bvmw-leipzig.de.

Von Simone Prenzel