Landkreis Leipzig: Preise für junge Unternehmer und Gründer

Landkreis Leipzig

Gründer und Jungunternehmer aus dem Landkreis Leipzig können sich ab sofort für insgesamt 9000 Euro Preisgeld bewerben. Bei der Leipziger Gründernacht am 5. Juli im Mediencampus „Villa Ida“ sollen die pfiffigsten Gründungsideen und die erfolgversprechendsten Existenzgründungen der Jahre 2019 bis 2022 gewürdigt werden. Mitmachen können alle Gründer und Jungunternehmer aus der Stadt Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen. Initiatoren sind die Gründungsinitiative Smile an der Universität Leipzig, die HTWK-Gründungsberatung Startbahn 13 sowie die Stadt Leipzig und die beiden Landkreise.

Preise werden in verschiedenen Kategorien verliehen

Die Preise gibt es in verschiedenen Kategorien: Für die Kategorie „Idee“ könne sich jeder bewerben, der einen innovativen Plan für eine Gründung hat, so die Initiatoren. Es genüge das Einreichen einer überzeugenden zweiseitigen Ideenskizze. Ein Geschäfts- oder Finanzplan muss nicht vorgelegt werden. Die Kategorie ist mit einem Preisgeld von 3000 Euro dotiert. Die Bewerbungsfrist endet am 23. Mai.

Für die Kategorie „StartUp“ können sich Existenzgründer, junge Unternehmer und Freiberufler aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung bewerben. Bedingung ist, dass die Gründung zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 1. Mai 2022 erfolgt ist. Eine erfolgversprechende Bewerbung zeichnet sich durch eine innovative Geschäftsidee, ein langfristig tragfähiges Geschäftsmodell und eine überzeugende Unternehmerpersönlichkeit aus. Die Kategorie ist mit einem Preisgeld von 6000 Euro dotiert. Die Bewerbungsfrist endet ebenfalls am 1. Mai.

In der Kategorie „Idee“ werden die sechs besten Skizzen von einer Jury ausgewählt. Die Nominierten präsentieren am Abend der Leipziger Gründungsnacht sich und ihre Idee live. Das Publikum stimmt ab. In der Kategorie „StartUp“ trifft die Jury aus allen Bewerbungen eine Auswahl der sechs besten Businesspläne. Im Anschluss können die Gründerinnen und Gründer die Juroren in einer fünfminütigen Fahrstuhlpräsentation von sich und ihrer Geschäftsidee überzeugen. Die Jury entscheidet, wer den StartUp-Preis gewinnt und prämiert den Sieger am 5. Juli.

Auch für diejenigen, die am Ende nicht auf dem Siegertreppchen stehen, zahle sich die Teilnahme am Wettbewerb aus, so die Veranstalter. Alle von der Jury Nominierten der Kategorie „StartUp“ erhalten einen professionell produzierten kurzen Imagefilm. Die von der Jury Nominierten der Kategorie „Idee“ dürfen ein Präsentationstraining absolvieren.

Leipziger Gründernacht soll positives Klima für Firmengründer schaffen

Ziel der Gründernacht sei es, ein positives Klima für Existenzgründungen zu fördern und Mut zur Selbstständigkeit zu machen. Zum Programm gehört auch die Verleihung von Ehrenpreisen, für die man sich aber nicht bewerben kann. Geehrt wurde in diesem Rahmen bereits der langjährige Colditzer Anona-Geschäftsführer Wolfram Eismann.

Weitere Informationen sowie die Onlinebewerbungsformulare für beide Wettbewerbe gibt es unter www.leipziger-gruendungsnacht.de/wettbewerb/

Von Simone Prenzel