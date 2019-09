Landkreis Leipzig: Straßenbau liegt auf Eis – drohen bald Sperrungen?

Landkreis Leipzig

Eigentlich sind im Doppelhaushalt des Landkreises für die Jahr 2019/2020 rund 8,6 Millionen Euro für Arbeiten an Kreisstraßen vorgesehen. Doch die Vorhaben hängen in der Luft, weil der Freistaat für den kommunalen Straßen- und Brückenbau den Geldhahn zugedreht hat. „An der Situation hat sich nach wie vor nichts geändert“, erklärt Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes in Borna. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr habe von den sechs vom Landkreis Leipzig für 2019 beantragten Vorhaben bisher kein einziges bewilligt. Und auch für 2020 wisse man nicht, wie es weitergeht.

Mehrere Ortsdurchfahrten im Landkreis betroffen

Das Bremsmanöver des Freistaates trifft den Landkreis an einem besonders empfindlichen Punkt. Immerhin bedeutet es, dass im wichtigsten sächsischen Förderprogramm in diesem Bereich kompletter Stillstand eintritt. Dabei hatte sich der Landkreis für 2019 eigentlich viel vorgenommen: Die Ortsdurchfahrten Thierbach und Oelzschau sowie die Kreisstraßen zwischen Kleinbardau und Glasten sowie zwischen Rüdigsdorf und Kohren-Sahlis sollten ausgebaut werden. Auf dem Plan stand außerdem die Verbreiterung der S 23 in Körlitz sowie die Sanierung der Brücke über die Freiberger Mulde bei Podelwitz. All das könne nun nicht stattfinden, heißt es.

Investitionsstau und Auswirkungen auf den Finanzplan

„Wir gehen als Straßenbaulastträger der Kreisstraßen davon aus, dass die nicht beschiedenen Anträge damit spätestens im Jahr 2020 zum Teil oder ganz beschieden werden“, hofft die amtierende Leiterin des Amtes für Straßenbau im Landkreis, Dorothea Gronemann. „Durch diese Situation ist in jedem Fall ein Investitionsrückstau eingetreten, der Auswirkungen auf den Finanzplan des Landkreises haben wird“, fügt sie hinzu. Derzeit könne der Kreis seinen Verpflichtungen gemäß Straßengesetz nicht mehr nachkommen. Die Konsequenzen dürften sich für Kraftfahrer bald auf unangenehme Weise bemerkbar machen. „Tonnagebeschränkungen, halbseitige Sperrungen von Straßen und Brücken, gegebenenfalls Vollsperrungen können hier die Folge sein“, warnt die Amtsleiterin.

Zweckverbände haben zusätzliche Kosten bei Leitungsverlegung

Auch die Zweckverbände, die Leitungen erneuern müssen, sind in der Bredouille: „Eigentlich versuchen wir aus Kostengründen, Kanal- und Straßenbau stets miteinander zu verbinden“, erklärt Lutz Kunath, Geschäftsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain (VVGG). „Doch das wird uns in diesem Jahr nicht gelingen“, bedauert er. „Als Verband nutzen wir die Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft 2016, in der es aktuell keine Einschränkungen gibt“, erläutert der VVGG-Chef. „In einem Fall sind wir deshalb jetzt sogar gezwungen zu bauen, weil uns sonst Fördermittel verloren gehen.“

Konkret gehe es um eine Maßnahme in Bad Lausick, wo in der Auen-, Linden- und Talstraße eine neue Mischwasserleitung verlegt wird. Der Verband habe dafür Fördermittel von 140.000 Euro bewilligt bekommen, die bis 31. Dezember 2020 verbaut sein müssten. Deshalb müsse man jetzt mit dem Bau beginne. Da die Kommune auf Grund der Fördermittel-Probleme mit dem Straßenbau nicht gleich nachziehen kann, hat das eine unerfreuliche Konsequenz. „Wir müssen nach der Leitungsverlegung einen ordentlichen Deckenverschluss herstellen, was den Verband zusätzlich fast 50 000 Euro kosten wird.“

Bad Lausicker müssen höhere Umlagen schultern

Davon, so Kunath, sei mittelbar auch die Stadt Bad Lausick betroffen, weil die Erhöhung der Baukosten auch eine höhere Umlage für die Straßenentwässerung zur Folge habe. „Bereits verschoben haben wir Maßnahmen in der Goethestraße in Grimma und in der Cannewitzer Straße in Nerchau, die eigentlich für 2019 fest geplant waren. Auch in diesen beiden Fällen sollten Leitungen neu verlegt werden. „Nun warten wir ab, bis die Kommunen im Anschluss wieder Geld für den Straßenbau haben.“

AZV-Chef Lindstedt spricht von Versagen auf höchster Ebene

Auch der AZV Espenhain zögert mit Baumaßnahmen, weil der kommunale Straßenbau schwächelt. „Die Ortsdurchfahrt Oelzschau bröselt allmählich zusammen. Alle Planungen sind fertig und wir könnten eigentlich loslegen“, berichtet AZV-Geschäftsführer Sven Lindstedt voller Ungeduld. „Weil der Kreis aber kein Geld hat, liegen bei uns mehrere Maßnahmen auf Eis. Neben Oelzschau auch Pötzschau und teilweise Thierbach.“ Lindstedt hat sich bereits an das sächsische Umweltministerium als Aufsichtsbehörde gewandt. „Schließlich müssen wir auch Verträge bezüglich der Ablösung von Kleinkläranlagen einhalten.“ Der AZV-Geschäftsführer nimmt kein Blatt vor den Mund. Lindstedt spricht von behördlichem Versagen auf höchster Ebene, „und wir als Kommunen und Zweckverbände müssen das jetzt ausbaden“.

Von Simone Prenzel