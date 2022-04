Landkreis Leipzig: Teure Energie und Rohstoffe, kein Personal: Handwerk in Not

Geithain/Narsdorf/Frohburg

Aus dem Ruder laufende Material- und Energiepreise, Fachkräfte-Mangel, politische Entschlusslosigkeit, die Nachwirkungen der Pandemie, die Unsicherheit aufgrund des Krieges gegen die Ukraine: Die Problemlage, mit der sich das Handwerk in der Südleipziger Region konfrontiert sieht, ist so komplex wie Prognosen kaum möglich sind. Matthias Forßbohm, Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig, gewann davon einen unverfälschten Eindruck. Gemeinsam mit Landrat Henry Graichen (CDU) besuchte er einen Dachdecker in Frohburg, einen Metallbauer in Narsdorf und einer besonderen Tischlerei in Großbothen.

Fachleute fehlen

„Ihr habt nicht gleich ein paar motivierte Facharbeiter mitgebracht?“ - Die Frage, mit der Ludger Seggewiß Wirtschaftsförderer und kommunale Politik begrüßte, war durchaus nicht nur rhetorisch gemeint. Der gebürtige Münsterländer, studierter Landtechniker und Stahlbauer, kam 1991 nach Narsdorf. Hier den aufgegebenen Geithainer Kreisbetrieb für Landtechnik zu einem mittelständischen Unternehmen aus. Er könnte gute Leute gebrauchen. Der Bau von tierwohlgerechten Ställen für die Landwirtschaft, von Hallen für die Industrie beschert eine gute Auftragslage. „Wir könnten Arbeit kriegen für 50 Mann“, sagte er. Die aber habe er nicht, obwohl er über viele Jahre ausbildete, Metallbauer vor allem, aber auch Kauf- und Bürofachleute. Die Belegschaft verringert sich. Lehrlinge? „Seit zwei, drei Jahren habe ich keine einzige Bewerbung.“

Politische Fehler schlagen jetzt durch

Matthias Forßbohm kennt die Bredouille. Der Mann, der im Sommer 2021 an die Spitze der Handwerkskammer rückte, ist selbst Bauunternehmer. Als Präsident vertritt er die Interessen von 12 000 Mitgliedsbetrieben mit 90 000 Mitarbeitern. „Die Stahlpreise sind ein Hassardspiel“, sagte er. Bei Holz und anderen Rohstoffen sehe es kaum anders aus. Ein paar Große der Branchen hätten die Märkte unter sich aufgeteilt: „Da wurden in der Vergangenheit Fehler gemacht.“ Man müsse statt dessen wieder regionale Strukturen und Kreisläufe schaffen, sich unabhängiger machen.

„Ein Problem der Politik ist, dass es nicht gelingt, in besonderen Situationen schnelle Entscheidungen zu treffen“, meinte Henry Graichen. Die internationalen Problemlagen könne man auf Kreisebene – trotz Wirtschaftsförderung – nicht bewältigen. Ein klares Bild zu haben von der Lage an der Basis sei wichtig, sagte Christian Likos, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer: „Wir tauschen Informationen aus, bereiten sie auf für unsere Mitglieder.“ Ein wichtiges Werkzeug auf turbulenten Märkten seien etwa Preisgleitklauseln, für private wie für öffentliche Investitionen, um zu Kompromissen zu gelangen, mit denen beide Seiten leben könnten.

Visite hoch oben auf dem Kirchengerüst

Vor dem Besuch in Narsdorf hatte sich die Gruppe bei der Köhler Bedachungen GmbH in Frohburg umgeschaut, hatten in luftiger Höhe eine aktuelle Baustelle in Benndorf besichtigt: Hier schiefert Hans-Jörg Köhler mit seinen Leuten das Kirchendach neu ein. „Der Betrieb bildet aktuell sieben Lehrlinge aus. Das ist vorbildlich – und doch braucht es mehr Personal, um wachsen zu können“, konstatierte Matthias Forßbohm, der sich auf über den geplanten Umzug des Unternehmens auf das geräumigere Gewerbegebiet informierte. Station drei in Großbothen war dann eine, die Historie und Gegenwart miteinander verbindet. Matthias Wenzel baut nicht einfach Echtholz-Möbel. Er nutzt dafür das 1909 gegründete Dampfsägewerk. Eine Spezialität: das Biegen von Holz mittels Dampf.

Von Ekkehard Schulreich