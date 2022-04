Landkreis Leipzig

Frische Luft und jede Menge Abstand: Wandern kletterte in der Pandemie-Zeit auf Platz 1 der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Dieser Meinung ist das Online-Verbraucherportal Vergleich.org. Es hat Suchanfragen im Internet ausgewertet und herausgefunden: Über das Wandern haben sich die Menschen dreimal häufiger informiert als vor Covid-19. „Mit einer Steigerung von 307,4 Prozent liegt der Volkssport ganz klar vorne“, sagt Désirée Rossa vom Verbraucherportal.

Akteure vor Ort im Leipziger Land haben zwar keine Prozentzahlen parat, bestätigen aber ein wachsendes Interesse. Edgar Joost gehört zu den Gründungsvätern des Wander- und Pilgerweges Via Porphyria, ein 170-Kilometer-Rundkurs in der Region Borna, Geithain, Penig und Wechselburg.

Deutlich mehr Leute inzwischen unterwegs

„Das Wandern hat in der Corona-Zeit bei uns deutlich zugenommen“, sagt der 68-Jährige aus Niedergräfenhain bei Geithain. „Man trifft viel mehr Leute und sieht an den Wegen, dass sie intensiver genutzt werden.“ Es seien zudem mehr jüngere Menschen unterwegs. All dies bestätigen auch andere Wandervereine der Region, meint er.

Wanderführer Edgar Joost: „Das Wandern hat in der Corona-Zeit bei uns deutlich zugenommen.“ Quelle: Jens Paul Taubert

Neben der Freude an der Bewegung würden die Leute die schöne Natur vor der Haustür entdecken. „Viele waren schon in Jamaika und Ägypten, dann wandern sie bei uns und sagen: Hier ist es ja schön und hier bin ich noch nie gewesen“, berichtet Joost. Er hofft, dass die Begeisterung nach der Pandemie-Zeit bestehen bleibt.

Am Montag Osterwanderung ab Lunzenau

Sein Verein „Kirche im Land des Roten Porphyr“ bietet verschiedene Touren für Gruppen an.

Wandertipp 1: Die nächste führt am Ostermontag ab 8.30 Uhr von der Kirche Lunzenau auf einem 13 Kilometer langen Rundweg über Rochsburg (Anmeldung Telefon 0178/3 28 65 80, Internet www.via-porphyria.de).

Großveranstaltungen haben es bislang in der Pandemie-Zeit schwer – auch wenn es ums Wandern geht. So fiel die Sieben-Seen-Wanderung, das Großereignis dieser Sparte in der Region, 2020 aus. Ein Jahr später fand es zwar statt, aber mit deutlich weniger Leuten.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sieben-Seen-Wanderung mit 54 Touren

In diesem Jahr haben Interessenten wieder vom 6. bis 8. Mai die Qual der Wahl, für welche der 54 Touren sie sich entscheiden.

Wandertipp 2: Das Angebot reicht von Familien-Wanderungen (ab zwei Kilometer) über thematische Touren wie „Vergessene Orte und Landschaften“ (zehn Kilometer) bis hin zur sehr sportlichen Neuseenland XXL-Tour (105 Kilometer). Informationen unter www.7seen-wanderung.de.

Susann Zehl vom Verein Sportfreunde Neuseenland: „Es wandern mehr jüngere Leute.“ Quelle: Sportfreunde Neuseenland

Zwar gibt es schon viele Anmeldungen, sagt Susann Zehl vom organisierenden Verein Sportfreunde Neuseenland, dennoch seien die Zahlen nicht vergleichbar mit 2019. Immer noch halten sich ihrer Meinung nach die Leute zurück, sind vorsichtig mit Buchungen, „hinzu kommen leider viele parallele Veranstaltungen“.

Begeisterung bei jüngeren Menschen

Dennoch sieht auch sie eine große Wanderbegeisterung – „mit jüngeren Leuten“. Bei der Sieben-Seen-Wanderung habe die Altersgruppe 25 bis 34 Jahre deutlich zugelegt. Das wurde auch beim neuen Wanderevent Hike Deluxe deutlich, das im Juli vergangenen Jahres in Grimma startete. Fast eintausend Menschen waren dabei.

Wandertipp 3: In diesem Jahr ist Hike Deluxe am 8. Oktober mit unterschiedlichen Touren zwischen 16 und 70 Kilometer im Raum Döbeln, Grimma, Leisnig und Leipzig geplant.

Nicole Preißner vom Tourismusverein Bornaer und Kohrener Land: Urlaub im eigenen Land in der Pandemie-Zeit ist „oft mit Wandern verbunden“. Quelle: Jens Paul Taubert

In der Pandemie-Zeit war Urlaub gar nicht oder häufig nur im eigenen Land möglich und „das war oft mit Wandern verbunden“, sagt Nicole Preißner vom Tourismusverein Borna und Kohrener Land. Sie stellt dafür „ein Interesse in unterschiedlichen Generationen“ fest. Auch ihr Verein wirbt für Spaziergänge und thematische Touren in der Region. Hier zwei Beispiele:

Wandertipp 4: Blütenwanderung am 6. Mai mit Naturpädagogin Christin Berndt. Start 14 Uhr am Geschichtenhof Wyhra (Anmeldung 03433/85 10 71).

Wandertipp 5: Eine Wanderung mit Ziegen beginnt am 1. Mai, 10 Uhr, am Irrgarten der Sinne in Linda (Anmeldung 034344/6 69 66).

Touristisches Wegemanagement in Arbeit

Dieses Thema hat auch der Tourismusverband „Leipzig Region“ fest im Blick. In diesem Monat hat er ein touristisches Wegemanagement gestartet. „Mit der aktiven Unterstützung, Beratung und Begleitung der Kommunen bei der Vernetzung und Ergänzung vorhandener Routen soll sich der Leipziger Raum als Aktivregion kontinuierlich entwickeln“, sagt Verbandsgeschäftsführerin Sandra Brand.

Sandra Brand vom Tourismusverband: „Wandertourismus ist kein Selbstläufer.“ Quelle: privat

Grundlage sei eine überwiegend ehrenamtlich gepflegte Wanderinfrastruktur. Deren Erhalt sei wesentlich. „Wandertourismus ist aber kein Selbstläufer“, meint sie. Wichtig seien deshalb eine finanzielle Förderung und „auch der Bürokratieabbau für Gastbetriebe“.

Zahlreiche Touren auf Homepage beschrieben

Auf der Homepage ihres Tourismusverbandes finden Interessenten zahlreiche Wandertouren in der Region samt Kartenmaterial. Hier zwei Beispiele.

Wandertipp 6: Der Colditzer Rundwanderweg (17 Kilometer). Dabei sind zu sehen: Muldenvereinigung, Schloss Colditz, die historischen Dörfer Collmen und Zschadraß sowie das Dentalmuseum.

Warum Wandern so gesund ist Wandern ist nachweislich gut für Körper und Geist. Aber warum? Hier verschiedene Gründe: – Der gesamte Körper wird gefordert, Wandern ist gut für Herz, Lunge und Muskeln. Auf Tour zu gehen, hilft sowohl bei zu niedrigem als auch bei zu hohem Blutdruck. Zudem verbessert sich der Gleichgewichtssinn. – Aufgrund der regelmäßigen körperlichen Anstrengung in der Natur bei verschiedenen Wetterlagen werden das Immunsystem und die Abwehrkräfte gestärkt. Die frische Luft tut dem Körper gut und weckt den Organismus auf. – Außerdem wirkt Wandern entspannend im stressigen Alltag. Es hilft, in der Ruhe der Natur mehr zu sich selbst zu finden. Nicht zuletzt ist es gut für die Konzentration, und es stärkt das Selbstbewusstsein. Wer ist nicht stolz, wenn er die lange Tour geschafft hat?

Wandertipp 7: Tagestour im Wurzener Land (23 Kilometer) mit Naturlehrpfad „Goldenes Tälchen“, Georoute „Wachtelberg-Mühlbachtal“, Bismarckturm (Wachtelberg), Stadtpark Wurzen, Park Canitz und Pfarrkirche Deuben.

Von Claudia Carell