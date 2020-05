Landkreis Leipzig

Gleich zweimal hatten es am Sonntag die Polizeibeamten im Landkreis mit Trunkenheit am Steuer zu tun. Beide Male zogen sie die Führerscheine ein.

Auffälliges Fahrverhalten in Naunhof

In Naunhof bemerkten die Beamten ein Fahrzeug, dessen Fahrerin nicht sicher im Verkehr unterwegs zu sein schien. Daraufhin wurde sie von der Polizei gestoppt. In der Folge nahmen die e Gesetzeshüter bei der 37-Jährigen bereits in der Atemluft einen Alkoholgeruch wahr. Ein erster Vortest bestätigte dann auch die Vermutung mit einem Wert von 1,22 Promille. Weiterhin musste sie einen Bluttest machen, wie die Polizei berichtet. Ihren Führerschein ist sie vorerst los.

Zeugin verfolgt alkoholisierten Fahrer

Auch in Frohburg kassierten Polizeibeamte den Führerschein eines 29-Jährigen ein. Eine Zeugin teilte den zuständigen Beamten mit, dass er sich kaum auf den Beinen halten und wahrscheinlich unter Alkoholeinfluss stehe. Dennoch stieg der Mann in sein Auto und fuhr los. Die Zeugin folgte ihm und hielt die Polizei über die Fahrtstrecke des Mannes auf dem Laufenden. Die Beamten konnten ihn schließlich Ortsverbindungsstraße Altmörbitz – Klausa anhalten. Einen Führerschein konnte er da nicht vorweisen, die Polizisten bemerkten jedoch den Alkoholgeruch in seinem Atem. Nach einem ersten Test zeigte sich ein Wert von 1,94 Promille. Der 29-Jährige übergab noch am Abend seinen Führerschein an die Beamten.

Von vag/LVZ